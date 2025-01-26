Как античные камни обретают новое предназначение

Повторно используемые строительные блоки, так называемые «сполии», представленные на выставке Das zweite Leben der Dinge («Вторая жизнь вещей») в Национальном историческом музее в Цюрихе. Schweizerisches Nationalmuseum

«Сполии» — архитектурные или скульптурные элементы, повторно используемые из более старых зданий при строительстве новых. Эта практика была широко распространена в Древнем Риме, в Средневековье и эпоху Возрождения. Не исключение и Швейцария: здесь «сполии» активно применялись в качестве строительного материала и элементов декора. Многое из архитектурного наследия периода античности было таким образом утрачено, но многое только благодаря такой практике и дожило до наших дней.

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Этот материал бы взят из блогаВнешняя ссылка Швейцарского Национального Исторического Музея в Цюрихе (Schweizerisches Nationalmuseum) и впервые был опубликован там на немецком языке 27 августа 2024 года.

Концепция многооборотного (циркулярного) строительства является одним из вариантов экономики замкнутого цикла. Участие ранее использованных строительных элементов в сооружении чего-то нового стара как мир, а в последние десятилетия этот способ капитального строительства приобретает все большее значение по соображениям экологичности. И если здание сносят, то в идеале хорошо бы сортировать оставшиеся стройматериалы, отбирая то, что пригодно было бы для повторного применения.

А ведь когда-то это было обычной практикой: старые здания, особенно в период античности, а потом и средневековья, использовались в качестве своеобразных запасников стройматериалов. Отдельные детали и декоративные элементы старых зданий, повторно использующиеся в новых строениях, называются «сполии» (от латинского spolia: «добыча» или «трофей»). Один из самых известных памятников архитектуры, построенный с применением «сполий» — это Арка Константина в Риме, сооруженная между 312 и 315 годами нашей эры.

Практические соображения

Многие рельефы, украшающие арку и сегодня, представляют собой «сполии», будучи конструктивными элементами, использованными знаменитыми прошлыми властителями Рима, такими, как императоры Траян, Адриан и Марк Аврелий. Зачем Константин использовал для своей арки части старых построек? Хотел ли он пойти по стопам своих великих предшественников? А может быть его архитекторы столкнулись с кризисом жанра, и они просто не знали, как ещё украсить арку? Или же у них был дефицит строительного камня?

Арка Константина в Риме. Древнее сооружение, смонтированное в том числе и из еще более старых строительных компонентов. Арка была возведена в 315 году н. э. по случаю десятилетнего правления императора Константина и его победы над императором Максенцием в битве при Мульвийском мосту (312 год н. э.). Всемирно-историческое значение битвы состоит в том, что она привела к легализации христианства и его превращению в государственную религию Римской империи. Wikimedia / Philippos

Так или иначе, римляне часто использовали для строительства новых зданий остатки старых, делалось это и по чисто практическим соображениям: любая постройка масштаба Арки Константина пожирала уйму денег, да и транспортировка стройматериалов отнимала много времени и стоила недешево. Потомки римлян также часто повторно использовали строительные элементы и конструкции римской эпохи, в том числе и в Швейцарии. Например, в 1958 году в городе Эльзау во время строительных работ, проводимых кантональными властями Цюриха, был обнаружен римский каменный «барабан»: цилиндрический блок камня, из которого, собственно, в античной архитектуре и составляется ствол колонны как части строительной конструкции.

Часть римской колонны («барабан») из известняка, возможно, из региона города Обервинтертур, которая была примерно в 1000 году вновь использована для сооружения средневекового здания в городе Эльзау (Elsau, округ Винтертур, кантон Цюрих). Schweizerisches Nationalmuseum

В центре такие «барабаны» имеют специальные пазы для скрепления друг с другом по вертикали. Найденный в Швейцарии каменный блок был использован примерно в 1000 году при возведении жилой постройки. Такие каменные фрагменты часто использовались в качестве угловых камней, поскольку они придавали всему зданию необходимую степень устойчивости. Найденный в Швейцарии «барабан» был диаметром в 57 см, а это значит, что он был слишком велик для того, чтобы служить в качестве декора римской виллы. Поэтому считается, что изначально он был элементом ствола колонны римского храма, который в свое время располагался в городе Витудурум (Vitudurum), в современном городе Обервинтертур.

Аттис взирает на Ньон

Городок Эльзау находится всего в четырех километрах от Обервинтертура. В Средние века люди в Швейцарии тоже стремились экономить время и деньги, отыскивая для себя подходящий строительный материал в римских руинах. Таким образом, данный «барабан» скорее всего имел чисто практическое применение в качестве простого строительного материала. Однако такие «сполии» могут использоваться и для украшения зданий, как это видно на примере римского барельефа с изображением Аттиса, персонажа из античной мифологии. Эта «сполия» является в настоящее время частью декора средневековой башни Tour César, находящейся в городе Ньоне на франкофонном западе Швейцарии.

«Башня Цезаря» (Tour César) в западношвейцарском городе Ньон (кантон Во). Справа от центрального окна башни заметен рельеф Аттиса (др.-греч. Ἄττις или Ἄττης) — в древнегреческой мифологии юноша необычайной красоты, родом из Фригии, возлюбленный богини Кибелы. Wikimedia / Leemburg

В Национальном историческом музее в Цюрихе хранится сделанный в 1924 году гипсовый слепок с этого барельефа, оригинал которого и сегодня находится на своем старом месте, задумчиво взирая на неузнаваемо изменившийся город. В античной мифологии Аттис был прекрасным, преждевременно умершим юношей, возлюбленным одной из богинь античного пантеона. Он часто фигурирует в римском культе мертвых, символизируя траур по усопшему. Этот барельеф, вероятно, когда-то украшал римскую гробницу, датированную примерно I веком нашей эры.

Почему спустя примерно 900 лет он был использован при сооружении средневековой башни? Это можно объяснить историей города Ньон. На его месте когда-то находилась римское поселение Colonia Iulia Equestris, основанное в I веке до н. э. самим Юлием Цезарем и служившее важным административным и военным центром. Оно имело все, что должен был иметь уважающий себя римский город: главную площадь (форум) с храмом, рыночный павильон, термальные бани, частные виллы и амфитеатр.

Гипсовый слепок барельефа Аттиса. Schweizerisches Nationalmuseum

Многочисленные остатки этих зданий сохранились и до наших дней, став «сполиями», такими, как уже упомянутый барельеф Аттиса. Не исключено, что повторное использование римских компонентов декора было призвано наглядно визуализировать славное римское прошлое Ньона. Не исключено даже, что средневековые строители приняли рельеф за изображение основателя этого «города Цезаря», отсюда пошло и название башни Tour César («Башня Цезаря»).

Позитивные и негативные стороны

Практика использования «сполий» имеет как негативные, так и позитивные стороны. Многое из архитектурного наследия периода античности было таким образом утрачено, разобрано на «строительные запчасти», но многое только благодаря такой практике и смогло дожить до наших дней. Новое осознание, уже на новом историческом этапе, ценности старых камней, помнящих ещё Цезаря, возникло в Европе в период с 18 по 19 век. Не оставалась в стороне и Швейцария.

Выполненный от руки рисунок выставочного зала «Верхний клуатр» со встроенными «сполиями» в Национальном музее Цюриха, 1904 г. Клуатр (фр. cloître, от лат. claustrum — закрытое, ограждённое место) — недоступный для мирян окружённый стенами квадратный или прямоугольный в плане внутренний двор, примыкающий к комплексу зданий средневекового монастыря или церкви. Schweizerisches Nationalmuseum

В 1880 году здесь была основана Ассоциация по сохранению отечественных памятников культуры и искусства (Verein zur Erhaltung vaterländischer Kunstdenkmäler), которая, помимо реставрации, раскопок и закупок произведений искусства, занималась также инвентаризацией швейцарских памятников античной и средневековой старины. Стараниями этой Ассоциации многие ценные памятники архитектуры были пусть и частично, но все-таки сохранены для потомков. Присутствуют «сполии» и в архитектурном убранстве Национального исторического музея в Цюрихе, открытого в 1898 году.

Они были призваны создать адекватную атмосферу погружения в историческое прошлое и дать посетителям общее представление об архитектурных стилях прошлых эпох. Так что и сегодня историческое ядро музея составляют самые разные «сполии», в том числе старинные деревянные потолки, напольная плитка и врата давно исчезнувших церквей или замков, ажурные окна, аркады и даже аутентичные исторические помещения, аккуратно разобранные и снова собранные уже в качестве составного элемента здания Музея, играя при этом роль экспоната в составе его постоянной экспозиции.

Автор Жаклин Перифанакис (Jacqueline Perifanakis) является куратором Швейцарского национального исторического музея (Schweizerisches Nationalmuseum).

Перевод, научное редактирование и адаптация русскоязычного оригинала статьи: русскоязычная редакция SWI Swissinfo / ип / нк / ап.