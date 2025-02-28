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Культура

От солдат до скаутов: кинорежиссер изучает молодежь в униформе

Матео Ибарра (Mateo Ybarra) снял фильм «Летний лагерь» (Camp d'été), посвященный скаутскому слету в Швейцарии.
Матео Ибарра (Mateo Ybarra) снял фильм «Летний лагерь» (Camp d'été), посвященный скаутскому слету в Швейцарии. L'ARTIFICE & Les Films de la Caravane

Ранее в своих работах режиссер уже исследовал темы, связанные со службой в швейцарской армии. Его новый документальный кинопроект переносит зрителя в совсем иной мир — летний скаутский лагерь. Накануне премьеры в Роттердаме Матео Ибарра дал интервью порталу SWI swissinfo.

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Кристоф Смолл (Christopher Small)

Рассвет. Группа подростков совершает полевой переход в регионе Долины Конш (Val de Conches, кантон Вале, к северо-востоку от города Бриг). Небо постепенно светлеет, слышно пение пробуждающихся птиц. Подростки тоже поют: «Если ты ищешь, если ты сомневаешься, если ты сражаешься на своем пути, то возьми мою руку в свою и держись за нее».

Достигнув открытого поля, участники похода по очереди поднимают руку в традиционном скаутском приветствии и произносят слова личной клятвы. Этим эпизодом завершается документальный фильм независимого режиссера из Женевы Матео Ибарра «Летний лагерь» (2025) — неспешный, визуально насыщенный рассказ о жизни подростков во время 14-дневного скаутского слета.

Исторические параллели: скауты и армия

Тема молодежи в униформе — своеобразный метасюжет последних работ кинематографиста. Его предыдущие фильмы LUX (2021, в соавторстве с Рафаэлем Дюбахом / Raphaël Dubach) и Sur Nos Monts («За нашими холмами», 2022) были посвящены швейцарским призывникам. В фильме LUX зрители наблюдают за военными учениями, во время которых армия отрабатывает реакцию на условную атаку со стороны левых террористов. Картина Sur Nos Monts рассказывает о буднях новобранцев, только что поступивших в учебные подразделения.

Новый фильм, запечатлевший скаутский слет 2022 года в регионе Гомс (Goms, кантон Вале), продолжает его исследование темы «молодежь в униформе», хотя и в немного ином контексте. Скаутское движение возникло в 1908 году благодаря британскому офицеру Роберту Баден-Пауэллу (Robert Baden-Powell, 1857-1941). Отслужив в военной разведке в Родезии, Южной Африке и Индии, он разработал систему начальной военной подготовки молодежи, основанную на строгой дисциплине и практическом обучении. В Швейцарию скаутинг пришел в 1910 году благодаря писателю и переводчику Гастону Клерку (Gaston Clerc, 1885–1982).

С самого начала движение тесно соприкасалось с военными традициями страны, а ведь единая армия в Швейцарии появилась позже, чем современное единое швейцарское государство. Один из основателей скаутского движения, женевский теолог Теофиль Гайзендорф (Théophile Geissendorf, 1874–1953), в 1912 г. обосновывал необходимость создания такой организации следующим образом: «На подростков оказывают вредное влияние: нелегальная литература, порнография, (социальная) апатия уже начинают приносить свои пагубные плоды!»

Внешний контент

В Швейцарии военная служба по призыву была обязательной для юношей уже с 1848 года, однако единые вооруженные силы страны были созданы лишь в 1874 году, а Генштаб появился и того позже, в 1907 году. До этого момента существовала система территориальной обороны, основанная на «ограниченных кантональных воинских контингентах». Таким образом, в начале 20 века скаутинг стал своего рода альтернативой для тех, кто был еще слишком молод для прохождения начальной военной подготовки в армейских учебных подразделениях. В 1922 году швейцарские скауты присоединились к Всемирной организации скаутского движения, а в 1925 году в Берне состоялся первый национальный скаутский слет.

Человек с киноаппаратом

«Почему-то я сам никогда не был скаутом. Для меня это совершенно незнакомый опыт», — признается Матео Ибарра (Mateo Ybarra). Как и в своих предыдущих фильмах, в новой картине он исследует, как молодые люди — со своей спонтанностью, неопределенными желаниями, энтузиазмом и стремлением к самовыражению — адаптируются к строгим правилам коллективной жизни. «Когда вы оказываетесь с киноаппаратом в толпе из 35 000 человек, все оборачиваются, машут в объектив или кричат в микрофон. Они делают то, что хотят», — рассказывает режиссер.

Матео Ибарра (Mateo Ybarra)
Матео Ибарра (Mateo Ybarra). Courtesy of L’ARTIFICE

Однако в фильме «Летний лагерь» он показывает не только организационные принципы скаутинга, но и скрытые формы подросткового бунта против жестко регламентированных структур. Документалисты обычно тратят недели или даже годы, чтобы добиться естественного поведения героев перед камерой. Однако съемки «Летнего лагеря», как и фильма LUX, проходили в весьма сжатые сроки. «Конечно, чем больше времени у тебя есть, тем лучше. Однако в этом случае мы были сильно ограничены», — говорит Матео Ибарра. И это, по его словам, даже пошло проекту на пользу. «Восемь месяцев в году я работаю на фестивале Visions du Réel, поэтому ищу темы, которые можно снимать в свободное время. В 2019 году это были десятидневные военные учения, теперь — 14-дневный скаутский слет».

Наблюдая за системой

Такой метод требует точного и строгого планирования. «Мои мысли постоянно скачут, я не могу их жестко контролировать. Но как только я очерчиваю границы темы, я обретаю в их пределах полную свободу», — говорит Матео Ибарра. В результате получился фильм, снятый в насыщенном, выразительном визуальном ключе, передающий динамику жизни большого сообщества, где все подчинено четким нормам и правилам. В кадре — флирт, беспорядок, ссоры и другие типичные проявления подростковой жизни.

Сцена из фильма «Летний лагерь» (Camp d'été), 2025.
Сцена из фильма «Летний лагерь» (Camp d’été), 2025. L’ARTIFICE & Les Films de la Caravane

Одним из главных вызовов стало соблюдение этических норм при съемке несовершеннолетних. «Невозможно опросить 35 000 участников слета и получить разрешение у каждого родителя, поэтому мы сосредоточились на одной группе подростков, согласие от которой было получено заранее», — поясняет режиссер. Важно было показать специфику события, а не просто создать универсальный образ скаутского движения. «Швейцарские режиссеры часто ищут сюжеты за границей. А ведь истории, заслуживающие внимания, есть и в самой Швейцарии», — подчеркивает режиссер.

Сцена из фильма «Летний лагерь» (Camp d'été), 2025. L'ARTIFICE & Les Films de la Caravane
Сцена из фильма «Летний лагерь» (Camp d’été), 2025. L’ARTIFICE & Les Films de la Caravane L’ARTIFICE & Les Films de la Caravane

Например, фильм фиксирует, как скаутское движение адаптируется к современным требованиям: традиционные костры теперь запрещены по экологическим соображениям. При этом в «Летнем лагере» нет назидательных выводов или попыток осмыслить грандиозные темы. Это легкий, свободный фильм, мастерски фиксирующий естественные контрасты жизни. «Все мои фильмы — о столкновении современного человека со структурами швейцарских общественных институтов, — говорит Ибарра. — Когда все в униформе и следуют четкому распорядку дня, становится особенно интересно наблюдать за теми, кто выходит за рамки правил. Это не только концептуально. Это еще и визуально привлекательно — мне нравится смотреть, как этот процесс происходит на практике».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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