Самолёт Solar Impulse разбился во время испытательного полёта

Самолёт Solar Impulse разбился во время испытательного полёта. Keystone-SDA

Знаменитый швейцарский самолёт на солнечных батареях Solar Impulse разбился во время беспилотного испытательного полёта в США. Оказался перечёркнут и проект выставить этот самолет в Швейцарском музее транспорта в Люцерне.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Solar Impulse aircraft destroyed in Gulf of Mexico crash Читать далее Solar Impulse aircraft destroyed in Gulf of Mexico crash

Italiano it Solar Impulse 2 si schianta nel Golfo del Messico Оригинал Читать далее Solar Impulse 2 si schianta nel Golfo del Messico

Знаменитый швейцарский самолёт Solar Impulse, совершивший в своё время исторический кругосветный перелёт без использования минерального топлива, разбился во время беспилотного испытательного полёта. Машина восстановлению не подлежит. Напомним, что после этого нашумевшего кругосветного перелёта самолёт продали испано-американскому стартапу Skydweller. По договору, после завершения срока эксплуатации самолёт должен был вернуться в Швейцарию и стать экспонатом Швейцарского музея транспорта (Verkehrshaus der Schweiz) в Люцерне. Теперь из этого ничего не выйдет.

Причиной крушения стало нештатное резкое снижение мощности силовой установки самолёта. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности на транспорте США (National Transportation Safety Board, NTSB). Беспилотный полёт начался утром в понедельник, 4 мая 2026 года, в международном аэропорту Станнис (Stennis International Airport, штат Миссисипи). Самолёт упал в международных водах в заливе Сент-Луис (Bay St. Louis) недалеко от Нового Орлеана. Никто из людей не пострадал. Агентство NTSB сообщило, что опубликует окончательный отчёт после завершения расследования всех обстоятельств этого происшествия.

Показать больше

Показать больше Решения в области климата Солнечный самолет завершил свою кругосветку Этот контент был опубликован на Сегодня швейцарский солнечный самолет Solar Impulse завершил свое кругосветное путешествие. Мы собрали ответы на 10 самых частых вопросов о проекте. Читать далее Солнечный самолет завершил свою кругосветку

Крушение произошло через 10 лет после того, как этот самолёт завершил свой исторический кругосветный перелёт: 26 июля 2016 года Solar Impulse 2 приземлился в Абу-Даби, откуда он начинал свой перелет 9 марта 2015 года. Полёт был разделён на 17 этапов, всего самолёт преодолел 42 тыс. километров. Оба пилота, Бертран Пиккар (Bertrand Piccard) из кантона Во и Андре Боршберг (André Borschberg) из Цюриха, управляли самолётом по очереди. Он весил всего полторы тонны, но размах его крыльев был сопоставим с параметрами лайнера Boeing 747. Аккумуляторы самолёта получали энергию за счёт 17 тыс. солнечных элементов на крыльях, что позволяло развивать скорость около 80 километров в час.

Затем компания Solar Impulse продала самолёт испано-американскому стартапу Skydweller. Сумма сделки так и не была раскрыта. Стартап намеревался использовать отработанные на этом самолёте технологии с целью проектирования собственных моделей беспилотных автономных летательных аппаратов. Позже стало известно, что этот проект финансировали ВМС США. После аварии сорвался и план выставить самолёт в Швейцарии. В договоре купли-продажи со Skydweller изначально было указано, что после завершения его использования Solar Impulse должен был поступить в Швейцарский музей транспорта в Люцерне.

Команда, создававшая и реализовавшая уникальный авиационный проект, с сожалением отреагировала на потерю самолёта: «Хотя это уже не был Solar Impulse в прежнем виде, поскольку компания Skydweller Aero уже серьёзно его модифицировала с целью превратить в разведывательный беспилотник, команда Solar Impulse все равно глубоко опечалена этой утратой».

Показать больше

Показать больше Вторая жизнь швейцарского солнечного самолета Solar Impulse Этот контент был опубликован на Швейцарский самолет Solar Impulse будет перепрофилирован для военных целей? Расследование швейцарского телевидения. Читать далее Вторая жизнь швейцарского солнечного самолета Solar Impulse

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch