Странный обычай Ubersitz, или Швейцарский Новый год с духами и ведьмами

С городом Майринген связано «Последнее дело Холмса». Но он не менее знаменит благодаря празднику Ubersitz, который проходит в последнюю неделю каждого года. swissinfo.ch

С городом Майринген связано «Последнее дело Холмса». Но он не менее знаменит благодаря празднику Ubersitz, который проходит в последнюю неделю каждого года.

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Тот, кто хотел бы провести последнюю неделю уходящего года спокойно, должен держаться подальше от города Майринген (Meiringen), что в регионе Бернского Нагорья. Ведь сюда вечером в последний рабочий день года из всех окрестных деревень долины Хаслиталь (Haslital) стекаются люди, намеренные как следует отметить традиционный праздник Ubersitz, в ходе которого необходимо вызвать злых духов старого года, до смерти перепугать их жуткими масками, барабанной дробью и колокольным звоном и заставить раз и навсегда убраться из мира живых подобру-поздорову.

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Традиция праздника Ubersitz уходит своими корнями в далекое прошлое, во времена древних германцев с их странными способами отмечать период зимнего солнцестояния. Считалось, что в самый короткий день в году духи проникают в мир живых людей, которые в ответ должны мобилизоваться и нанести «ответный удар». В Швейцарии этот обычай принял оригинальную, регионально окрашенную форму. Начиная с 25 декабря каждый день и каждую ночь жители окрестных деревень устраивают шествия, чтобы потом 30 декабря (есть такая традиция) собраться в городе Майринген, который является самой крупной общиной региона долины Хаслиталь.

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Строго предписанного «дресс-кода» не существует, каждый участник процессии может реализовать любые свои фантазии. Некоторые остаются в обычной одежде, другие, напротив, наряжаются в костюмы колдунов и ведьм, а мужчины иногда даже переодеваются в женские наряды. Нередко участники праздника используют мех и шкуры домашних и диких животных, символизируя при помощи вьющихся веток плюща (Hedéra hélix) свою тесную связь с окружающей природой.

Самые популярные мотивы при выборе масок — классические красавицы или неприятные старухи. swissinfo.ch

Другие наряжаются в типично альпийские пиджаки Chüejermutz, похожего покроя одежду можно встретить также в Баварии и Австрии. Искусство участников шествия состоит в способности, построившись рядами, идти размеренными шагами и ритмично, в унисон, раскачивать традиционные черные колокола (Trycheln). Некоторые процессии насчитывают более ста человек, в них могут участвовать и молодые, и пожилые, однако, как и в случае с граубюнденским карнавальным обычаем Chalandamarz, все они должны придерживаться строгих правил: кто где идет в процессии, кому разрешено носить колокольчик, кому нет и так далее.

Как все это выглядит в реальности? Вот вам небольшой пример.

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Но будьте осторожны: за всеми этими увлекательными событиями вы можете пропустить приближение загадочного существа под названием Schnabelgeiss. Этим чудищем с длинной шеей и огромным клювом в Майрингене принято пугать детей и туристов. Любого, кто осмелится подойти слишком близко к музыкальным группам, марширующим мелкими неторопливыми шажками, эта похожая на жирафа фигура может даже укусить. «Или же она может украсть ваш головной убор», — говорится на сайте Haslital Tourismus.

Существо Schnabelgeiss, рогатое чудище с длинной шеей и огромным клювом, которым пугают детей и туристов. swissinfo.ch

Похожие обычаи, такие как Klausjagen или Silvesterchlausen, существуют и в других частях Швейцарии, но сочетание фортепиано, барабанов, масок и колоколов — уникальный региональный обычай, составным элементом которого является и выпуск специальной временной газеты Ubersitzler. В этой газете описываются забавные случаи и даже злоключения разных людей, тексты написаны на местном диалекте немецкого в анонимном варианте.

Начиная с 25 декабря каждый день и каждую ночь жители окрестных деревень устраивают шествия, чтобы потом 30 декабря (есть такая традиция) собраться в городе Майринген, который является самой крупной общиной региона долины Хаслиталь. SWI

Вокруг этой газеты, существующей с рубежа 19 и 20 веков, ходит множество слухов и легенд, ведь абсолютная анонимность авторов-правдорубов позволяет им без стеснения «резать правду-матку» обо всем, что происходит в регионе Хаслиталь. Некоторые «обиженные стороны» уже угрожали газете адвокатами и судебными исками, но пока никаких реальных юридических шагов так никто и не предпринял.

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