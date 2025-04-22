Умер выдающийся германист и филолог Петер фон Матт

Петер фон Матт родился в Люцерне, вырос в Стансе, кантон Нидвальден. Более двадцати лет он преподавал современную немецкую литературу в Цюрихском университете, оставив глубокий след в научной и культурной жизни страны. Keystone

На 87 году жизни скончался выдающийся швейцарский литературовед, германист и филолог Петер фон Матт.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

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На 87-м году жизни скончался выдающийся швейцарский литературовед, германист и филолог Петер фон Матт (Peter von Matt). О его смерти после продолжительной болезни сообщила семья. Его работы ценили и читали далеко за пределами академической среды.

На русском языке была опубликована книга эссе Петера фон Матта «Литературная память Швейцарии: прошлое и настоящее». SWI

Петер фон Матт родился в Люцерне, вырос в Стансе, кантон Нидвальден. Более двадцати лет он преподавал современную немецкую литературуВнешняя ссылка в Цюрихском университете, оставив глубокий след в научной и культурной жизни страны.

Широкую известность Петер фон Матт получил в качестве автора литературоведческих монографий, удостоенных престижных наград — среди них Премия Гёте города Франкфурта-на-Майне, Премия Генриха Манна и Швейцарская литературная премия (Schweizer Literaturpreis).

Легендарный немецкий критик Марсель Райх-Раницки (Marcel Reich-Ranicki) называл его «лучшим писателем немецкоязычной Швейцарии». Петер фон Матт был не только строгим филологом, но и тонким эссеистом, способным выстраивать диалог между литературой, обществом и политикой. Благодаря этому его книги находили живой отклик у самой широкой аудитории.

Его последняя книга эссе «Злодеи, проходимцы и светильники разума. О возможностях литературы» (Übeltäter, trockne Schleicher, Lichtgestalten. Die Möglichkeiten der Literatur) — вышла в свет в 2023 году. На русском языке в 2013 году была опубликована его книга эссе «Литературная память Швейцарии: прошлое и настоящее».Внешняя ссылка

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