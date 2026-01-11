Цюрихские архитекторы переосмысливают наследие модернизма

Современная квартира, смонтированная в Музее искусства и истории Женевы (Musée d’art et d’histoire, Genève) в рамках выставки And it began so marvellously. Модернизм был представлен на выставке не только как историческое явление, но ещё и как маркер вкуса, культурного статуса и экспертного знания. Его влияние заметно и сегодня — особенно в устойчивом интересе к винтажной модернистской мебели и интерьерным объектам 20 века. ©DylanPerrenoud

Архитектуре модернизма уже более ста лет, но его строгие формы и универсальные идеалы по-прежнему во многом определяют архитектурное мышление как в Швейцарии, так и за её пределами. При этом декларируемая универсальность модернизма нередко оказывалась невосприимчивой ко всему многообразию реальной жизни. Как сегодня можно было бы заново осмыслить его наследие?

Сформировавшись в 1930-е годы на фоне социальной и экономической нестабильности межвоенного периода, модернизм сделал ставку на механизацию, новые технологии и массовое производство: это был своего рода набор инструментов и методов проектирования доступной и функциональной архитектуры, ориентированной на потребности среднего класса. Сегодня он по-прежнему определяет структуру организации современного жилого пространства — от пропорций комнат и планировки кухонь вплоть до предметов повседневного обихода.

Выйдя за рамки исторического явления и чисто архитектурного течения, модернизм со временем превратился в маркер вкуса, культурной утончённости и экспертного знания. Значение наследия модернизма особенно наглядно проявилась на недавней выставке And it began so marvelously («И начиналось это так чудесно»), проходившей в Музее искусства и истории Женевы (Musée d’Art et d’Histoire, Genève) и завершившейся в ноябре 2025 года.

Интерьер как рамка для природы: работа архитектора Жан-Жака Бальзака (Jean-Jacques Balzac) An office with a large window (2025 год), представленная в Павильоне Ле Корбюзье в Цюрихе (Pavillon Le Corbusier, Zürich) — последнем реализованном проекте архитектора и важном памятнике позднего модернизма. Jean Jacques Balzac

Экспозиция проследила траекторию эволюции модернизма в архитектуре, градостроительстве, изобразительном искусстве, керамике и мебельном дизайне, показав, насколько глубоко его эстетика и ценностные установки по-прежнему формируют нашу повседневную среду обитания. Параллельно центр Pavillon Le Corbusier (нем. Le Corbusier-Pavillon) в Цюрихе представил выставку Vers une architecture: Reflections («К архитектуре: размышления»), приуроченную к столетию выхода ключевого теоретического труда швейцарского архитектора Ле Корбюзье Vers une architecture («К архитектуре», 1923).

Слева: обложка первого издания книги Ле Корбюзье (Le Corbusier) Vers une Architecture («К архитектуре»), 1923 год. Справа: эскиз обложки, выполненный самим швейцарским архитектором; первоначальное рабочее название — Architecture ou révolution («Архитектура или революция»), 1923 год. Fondation Le Corbusier, Paris

В рамках этого проекта поговорить и подумать о том, насколько модернизм остаётся значимым и сегодня, были приглашены, в том числе, профессора архитектуры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich) Ан Фонтейн (An Fonteyne) и Анна Пучжанер (Anna Puigjaner), обе совмещающие преподавание с собственной архитектурной практикой. По мнению Анны Пучжанер переосмысление модернизма начинается с нового взгляда на фигуру Ле Корбюзье не как на гения-одиночку, а как на участника коллективного творческого процесса. «Это принципиально важно, — отмечает она, — потому что архитектура никогда не является результатом мышления только одного человека».

Не соответствуют современным представлениям

В этом контексте она обращается к Шарлотте Перриан (Charlotte Perriand), соавтору Ле Корбюзье, чьи новаторские идеи, в частности реализованное в многоквартирном доме Unité d’Habitation в Марселе прорывное решение открыть кухню в сторону жилого пространства, радикально изменили представления о структуре повседневного быта. Она также подчёркивает важность исторических предпосылок модернизма, прежде всего веру в технологию как политически нейтральный инструмент общественного развития, особенно в контексте использования стальных элементов.

«Сегодня мы гораздо острее осознаём контекст, в котором живём — особенно когда изменение климата напрямую влияет на нашу среду обитания. Мы не можем продолжать добычу ресурсов так, словно ничего не происходит. Использование стальных элементов, к примеру, не является политически нейтральным решением», — говорит она. По её словам, сталь предполагает процесс добычи сырья, связанный с колониальными практиками и с эксплуатацией труда — всё это в современном архитектурном производстве уже невозможно игнорировать: «Сегодня мы куда лучше, чем раньше, понимаем последствия технического прогресса».

Французский архитектор-дизайнер, работавшая на стыке архитектуры, интерьера и предметного дизайна, Шарлотта Перриан (Charlotte Perriand, 1903–1999), фотография 1991 года, с 1927 по 1937 год работала в парижском архитектурном бюро Ле Корбюзье — Atelier Le Corbusier, курируя интерьерные проекты и выставочную репрезентацию архитектуры и дизайна модернизма. Robert Doisneau, CC0, Wikimedia Commons

Ан Фонтейн, в свою очередь, подчёркивает, что модернизм изначально задумывался как иерархическая система преобразования городской среды в интересах самой широкой аудитории — безусловно, это была амбициозная цель, но при этом основанная на убеждении, что всё ныне существующее должно быть заменено нечто новым. «Новые способы строительства, новые формы жизни, новая эстетика и новые стандарты привели к забвению всего того, что существовало прежде», — поясняет она. Подход к истории как к tabula rasa, по её словам, стирал уже сложившуюся городскую ткань вместе с её историей, визуальной культурой и накопленным знанием о том, как люди раньше решали вопрос сосуществования в городской среде.

Ан Фонтейн (Anne Fonteyne) — профессор архитектуры Высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich), специалист по теории и истории современной архитектуры. Courtesy of An Fonteyne

Градостроительная логика модернизма исходила из представления о том, что города и живущие в них люди поддаются оптимизации посредством ясного порядка и стандартизации. Модернистское городское планирование опиралось на рациональное зонирование, ставя во главу угла функциональную эффективность, идущую порой в ущерб социальной преемственности и «человеческому масштабу». «Модернизм систематически препятствовал проектам на основе смешанного использования и имеющегося пространства. Исходной была идея „чистого листа“ и универсальных решений, которые, как предполагалось, подходят везде и каждому. Микро-масштаб, человеческий уровень, терялся на этом фоне». Последствия такого подхода ощутимы и сегодня.

Аэрофотосъёмка жилого района Бейлмермер (Bijlmermeer), Амстердам: пример масштабного модернистского градостроительного эксперимента с разделением функций, крупными жилыми блоками и ландшафтной планировкой. Collection Het Nieuwe Instituut, Siegfried Nassuth archive

Комплексы, спроектированные на основе модернистских принципов 1930-х годов, такие как комплекс Cinq Blocs в Брюсселе или район Бейлмермеер (Bijlmermeer) в Амстердаме, московский микрорайон Черёмушки и его аналоги в Киеве и Минске, город Тольятти как пример модернистского «нового города», харьковская Салтовка, один из крупнейших жилых массивов Европы, серьезно пострадавший от российских обстрелов, районы позднего советского модернизма в Алма-Ате и Ташкенте, а также квартал Лаздинай (Lazdynai) в Вильнюсе, сегодня всё чаще рассматривается как среда, плохо адаптированная к современным представлениям о человеческом масштабе, такие районы уже не соответствуют современным представлениям о том, как надо жить и как должна функционировать городская среда.

Возведение жилых зданий в районе Бейлмермер (Bijlmermeer), Амстердам, июнь 1965 года. Это был один из крупнейших модернистских жилых проектов послевоенной Европы. Aubrey Diem / Keystone

Анна Пучжанер рассматривает проблему стандартизации не в качестве результата работы какого-то только одного архитектурного бюро, но как широкую послевоенную тенденцию. «Это было направление, сформировавшееся как следствие двух мировых войн, когда стандартом стали жёсткие нормы», — подчёркивает она. Эти нормы были экспортированы по всему миру, в том числе и за железный занавес.

Кухня в СССР и Сингапуре

Их символом стала та самая знаменитая «кухня», сформированная в рамках европоцентричного представления о домашней жизни. Когда эта стандартизированная кухня была внедрена в советскую систему, она стала огромным шагом вперед по сравнению с массовым проживанием советских людей в бараках. В Сингапуре периода после обретения независимости такая кухня рассматривалась как «нейтральное» решение, однако в нее не вписывались многообразные местные кулинарные традиции.

В результате в СССР такая кухня стала шагом вперед, а в Сингапуре аналогичное пространство непреднамеренно, но все-таки ограничивало автохтонные культурные практики, становясь в том числе источником социального напряжения. Послевоенная архитектура модернизма, утверждает Анна Пучжанер, зафиксировала определённые пропорции жилья и модели социального поведения с ориентацией на идеализированного, физически полноценного члена стандартной семьи (папа, мама, двое детей).

Патрик де Розарио (Patrick de Rosario), куратор жилого комплекса Cité Radieuse в Марселе, объекта архитектурного наследия швейцарского архитектора Ле Корбюзье. В этом здании, спроектированном Ле Корбюзье, даже встроенные кухонные шкафы имеют статус охраняемых объектов культурного наследия. AFP

Схожее несоответствие наблюдается сегодня и в Цюрихе: почти половина населения города живёт в одиночку, цифровые технологии радикально изменили то, где и как люди работают, общаются и готовят еду. Тем не менее жилищное строительство продолжает и в Швейцарии воспроизводить модернистские типологии, основанные на жёстко закреплённых функциях, оставляя крайне мало пространства для гибких, многофункциональных решений, которых все чаще требует современная жизнь.

Анна Пучжанер (Anna Puigjaner) — архитектор, исследователь и преподаватель, работающая на пересечении архитектуры, жилищной политики и социальной теории. CCAS-4.0 / Emanual Christ

Архитектура власти

Одним из ответов на эту проблему стал проект 110 Rooms, разработанный Maio Architects, архитектурным бюро Анны Пучжанер в Барселоне. Здания такого типа предлагают адаптивный подход к структурам повседневности: каждая квартира может быть перепланирована по желанию жильцов, при этом ни одно помещение не имеет заранее заданной функции. Любая комната может использоваться и как спальня, и как гостиная, и как кухня. Жильцы могут увеличивать или уменьшать площадь своей квартиры по мере изменения профессиональной или семейной ситуации, избегая необходимости переезда.

Отвечая на вопрос о том, почему модернистский нарратив сохраняет свою устойчивость и сегодня, Ан Фонтейн указывает на притягательную ясность этого стиля. «Это очень простая история. Её легко понять. Благодаря своей внутренней связности её удобно преподавать, на неё легко ссылаться и её просто воспроизводить». Этот нарратив встроен в ту же логику стандартизации: одно измерение, одно тело, один принцип, повторяемый повсюду. Анна Пучжанер добавляет, что устойчивость модернизма связана также с чувством комфорта.

Макет модернистского здания, позволяющий соотнести архитектурные детали с масштабом фигуры человека. Выставлен в Музее искусства и истории Женевы (Musée d’art et d’histoire, Genève) в рамках экспозиции And it began so marvellously. ©DylanPerrenoud

«Гораздо удобнее воспроизводить уже существующее знание, чем подвергать его критическому пересмотру. Знакомые нарративы дают ощущение безопасности, тогда как их постановка под сомнение или вопрос вскрывает скрытые иерархии и нарушает устоявшиеся представления о том, что есть стандарт. Этот стиль также воспроизводит и архитектуру власти, но такие проблемы остаются невидимыми для тех, кому никогда не приходилось сталкиваться с их последствиями».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

