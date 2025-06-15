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Швейцарский «Дачный союз» отметил свое столетие

Швейцарский «Дачный союз» отметил в муниципальном образовании Каруж (Carouge), кантон Женева (GE) свое столетие.
Швейцарский «Дачный союз» отметил в муниципальном образовании Каруж (Carouge), кантон Женева (GE) свое столетие. Keystone-SDA

В Женеве (община Каруж) прошел съезд «Дачной ассоциации» Швейцарии или «Швейцарской ассоциации садоводов-любителей» (Schweizer Familiengärtner-Verband / Fédération Suisse des Jardins Familiaux / SFGV). В нём принимали участие представители 14 общин кантона Женева и около двух сотен делегатов со всей страны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В центре внимания делегатов была история такого феномена, как «семейные огороды» (нем. Schrebergärten, фр. jardins familiaux) — небольшие участки земли на окраинах городов, предоставляемые жителям этих городов для выращивания овощей и для сельского отдыха в черте города. По данным SFGV такие огороды и сейчас остаются для многих семей важным источником свежих, экологически чистых продуктов питания, выращенных в гармонии с природой.

В быстро растущих городах эти зелёные зоны способствуют сегодня улучшению качества воздуха, снижению его средней температуры и преодолению эффекта «тепловых островов». Кроме того, они помогают людям с миграционной историей интегрироваться в сообщество Швейцарии — посредством совместного труда, взаимопомощи и солидарности. Спрос на такие участки в последние годы стабильно увеличивается: всё больше людей записываются в очередь, чтобы получить собственную грядку прямо в городе.

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Сегодня в Ассоциации садоводов-любителей состоят около 20 000 арендаторов. Общенациональная структура SFGV была создана в 1925 году по инициативе кантональных объединений Лозанны, Базеля, Женевы и Цюриха под названием Schweizerischer Kleingärtnerverband. Её задачей стало отстаивание интересов арендаторов мелких земельных участков в диалоге с властями и защита таких участков от изъятия в пользу властей. Так называемые «огороды для бедняков» существовали и ранее, они были задуманы в качестве благотворительного вклада в усилия по преодолению бедности в обществе.

От самообеспечения продуктами питания были тогда зависимы многие фабричные рабочие и работницы. В итоге города и общины / муниципальные образования начали предоставлять такие участки в долгосрочное пользование, а управление ими было передано специальным кооперативам. Особое внимание в последние десятилетия стало уделяться экологической безопасности.

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После проведения ряда обследований выяснилось, что некоторые такие участки расположены на землях с промышленным прошлым и относятся к категории Altlastengebiete (промышленно-загрязнённых территорий). В почвах таких зон обнаруживаются порой тяжёлые металлы, остатки минеральных масел и хлорорганические соединения — наследие их прежнего использования под мастерские, склады или свалки. В связи с этим сейчас предпринимаются усилия по очистке почв, выращивания продуктов питания на таких загрязнённых участках ограничено.

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