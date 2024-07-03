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Швейцарский режиссер написал сценарий при помощи нейросети

Что произошло? Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi), как выяснилось, написал сценарий не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Что произошло? Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi), как выяснилось, написал сценарий не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ). Keystone / Gaetan Bally

Швейцария дискутирует по поводу сюжета вокруг сценария к фильму «Последний сценарист» (The Last Screenwriter). Что произошло? Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi), как выяснилось, написал сценарий не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Швейцарский кинорежиссёр Петер Луизи (Peter Luisi) написал сценарий к своему фильму «Последний сценарист» не сам, его автором стала нейросеть на основе искусственного интеллекта (ИИ). Получился настоящий скандал, премьера фильма была отменена, но Петер Луизи хотел бы использовать этот казус для проведения конструктивной дискуссии на тему ИИ в искусстве.

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Режиссер только что произвел фурор в швейцарском синефильском сообществе, выпустив свой хит Bon Schuur TicinoВнешняя ссылка, комедию, в которой в Швейцарии вдруг по итогам референдума отменили многоязычие и официальным языком Конфедерации стал только французский. Не успела Швейцария оценить этот успех, как режиссер предложил публике новый опус: «Последний сценарист». Но вот тут-то и началась дискуссия, потому что сценарий к ленте написал искусственный интеллект. Так является ли фильм этот вообще его фильмом? И если нет, то чей это фильм? И фильм ли это в привычном понимании этого слова?

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Премьера картины должна была состояться в кинотеатре «Принц Чарльз» (Prince Charles Cinema) в Лондоне, однако кинотеатр отреагировал негативно и отменил показ. «С самого начала я понимал, что это спорная тема, которая возникла в наше чувствительное время, и что она не останется незамеченной», — говорит Петер Луизи в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. Тем не менее он удивлен тем, что и как произошло, а также серьезностью, с которой был воспринят факт написания сценария машиной.

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Напомним, что год назад как раз потенциальные риски, исходящие от ИИ, оказались в центре забастовки голливудских сценаристов. Лента «Последний сценарист» и рассказывает историю сценариста, который вдруг понимает, что ИИ может писать куда лучше, чем он. По словам Петера Луизи, это был эксперимент с целью инициировать дискуссию, он никогда не преследовал никакой коммерческой цели. Никакой финансовой поддержки в ходе создания этого фильма он тоже не получал. Проект был профинансирован за счет гранта, полученного им за комедию Bon Schuur Ticino как раз потому, что та оказалась столь успешной.

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«Планировалось, что после премьеры новый фильм будет выложен в сеть, с тем чтобы он был в свободном доступе для всех и вызвал дискуссию. Сценарий и документальный фильм о создании фильма также будут опубликованы. У меня нет какой-то особой привязанности к теме ИИ. Я не особенно знаком с ней. Мне было просто любопытно. Я набросал идею, а затем попросил ИИ написать сценарий с персонажами и диалогами».

Петер Луизи снимал фильм на английском, просто потому что ИИ просто лучше работает именно на этом языке. «Я был приятно удивлен результатом. ИИ проделал потрясающе хорошую работу, в итоге я так и реализовал сценарий, не изменив ни слова. Я просто сократил и сфокусировал текст. И именно поэтому я не являюсь автором этого фильма. Но в остальном фильм был снят так же, как и любой другой: реальные актеры играли на реальной съемочной площадке».

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Петер Луизи понимает, что искусственный интеллект способен вызвать сомнения: нужны вообще ещё сценаристы? Как бы там ни было, «но цензура — это неправильный подход. Если мы решим просто смотреть в сторону, то все равно ИИ и его возможности никуда не исчезнут». Режиссер указывает на 130-летнюю историю кино и говорит, что сейчас мы находимся на переломном этапе, ведь теперь полнометражные сценарии может создавать и компьютер. «Но на самом деле ИИ весьма посредственный писатель. Любой, кто может писать достаточно хорошо, пока находится в плане работы в безопасности, но что будет, если ИИ продолжит развиваться нынешними темпами? Это неизвестно».

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Петер Луизи признается, что он хотел бы вернуться в то время, «когда таких проблем не было, но это невозможно, ИИ уже здесь, он останется и будет держать нас в напряжении. Учитывая это, следует провести дискуссию о правилах, нормах, законах, авторских правах. Закрывать на это глаза – это для меня совершенно понятный (рефлекс), но это совершенно неправильный подход (к проблеме)».

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