Швейцарский флаг: белый плюс на красном фоне

Самый большой в мире швейцарский флаг впервые был укреплен на склоне горы Сэнтис в пятницу, 31 июля 2009 года. Размер флага составляет 120 на 120 метров, и он является вторым по величине флагом в мире. Keystone / Ennio Leanza

«Швейцарский флаг — это большой бухгалтерский плюс», — такое утверждение можно услышать и в Швейцарии, и за ее пределами. Как бы там ни было, но в одном можно быть твердо уверенным: швейцарский флаг действительно обладает особенностями, выходящими далеко за рамки сходства с математическим символом.

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Квадратная форма государственного флага Швейцарии — это прямое наследие военного флага. Keystone

Начнем с того, что это единственный в мире квадратный национальный флаг, если не считать флага Ватикана. Но, в отличие от стяга этого мини-государства он более универсален: неважно, какую сторону принять за основание — композиция знамени остаётся неизменной. Так что, если кто-то снова заговорит о «квадратном мышлении» швейцарцев, то ему стоит напомнить: флаг у нас — действительно квадратный, и это наш осознанный выбор, который отражает полное равенство всех четырех культурно-языковых регионов, из которых состоит страна.

Минималистичный и мгновенно узнаваемый, швейцарский крест с точки зрения геральдики является «греческим крестом»: то есть крестом с четырьмя равными по длине плечами, пересекающимися под прямым углом в центре. Он, как правило, противопоставляется латинскому кресту, у которого вертикальная часть длиннее горизонтальной (традиционная форма христианского креста). Для нужд графического дизайна такой крест стал просто невероятно удачным подарком, положив начало «швейцарского стиляВнешняя ссылка» — направления, прославившегося в 1950–60-х годах своей лаконичностью и визуальной строгостью.

В оформлении нового швейцарского загранпаспорта крест используется в качестве центрального элемента дизайна. Keystone / Christian Beutler

Один из самых ярких примеров — оформление нового швейцарского загранпаспорта, на страницах которого крест используется в качестве центрального элемента дизайна. В последние десятилетия этот крест стал ещё и символом нейтралитета, демократии и свободы. Однако всё это — довольно поздние интерпретации, не имеющие под собой исторических оснований. А заглянуть в историю страны и ее флага очень интересно.

Белый крест на красном фоне: знак с полей сражений

Белый крест на красном фоне — хотя и в других пропорциях сторон — использовался на территории швейцарских земель ещё в 14 веке. Впервые флаг прямоугольной формы был использован в 1339 году в битве при городе ЛаупенВнешняя ссылка (кантон Берн). Швейцарцы (бернцы), дабы отличаться от других армий, нашивали себе на кольчуги крест-накрест белые полоски. Бургундцы, например, с которыми воевал Берн, использовали также крест, только андреевский.

Первый официальный флаг Швейцарии — трёхцветный, с полосами зелёного, красного и жёлтого цветов. SWI

Существует несколько версий происхождения швейцарского символа. По данным Исторического словаря ШвейцарииВнешняя ссылка, наиболее вероятны три версии:

Крест отражает культ Святого Маврикия, покровителя воинов;

Крест ориентируется на военные знамёна Священной Римской империи германской нации;

Крест развивает символику Страстей Христовых, особенно почитавшихся в Центральной Швейцарии.

Как бы то ни было, белый крест более века служил знаком боевого единства солдат из разных кантонов страны. Даже после исчезновения традиции его нашивки он остался узнаваемым символом так называемой Старой Конфедерации — предшественницы современной Швейцарии.

Первый официальный флаг: триколор эпохи Наполеона

В 1798 году Швейцария была оккупирована Францией и преобразована в унитарную Гельветическую Республику. Именно тогда появился первый официальный флаг Швейцарии — трёхцветный, с вертикальными полосами зелёного, красного и жёлтого цветов.

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Он напоминал нынешний флаг Мали — и отражал вкусы Наполеона, любившего триколоры. Но унитарная модель просуществовала недолго, она была несвойственна Швейцарии. В 1803 году Наполеон принял Акт о посредничестве, Гельветическая республика прекратила свое существование, а вместе с ней исчез и флаг.

Новый этап истории в 19 веке

Современный швейцарский флаг ведет свою историю с 19 века. Его «отцом» иногда называют Никлауса Леодегара Франца Игнаца фон Бахманна (Niklaus Leodegar Franz Ignaz von Bachmann, 1740–1831), швейцарского военачальника в чине генерала, участвовавшего в Семилетней войне и в Войне за независимость США в качестве военного советника. В 1800 году командовал швейцарскими войсками в составе Второй антинаполеоновской коалиции и первые использовал в бою белый крест на красном фоне — символ, впоследствии ставший флагом Швейцарии.

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В 1815 году по итогам Венского конгресса была создана Швейцарская конфедерация самостоятельных кантонов, официальным символом которой стал белый крест на красном фоне. В 1840 году будущий главнокомандующий армией Швейцарии Гийом-Анри ДюфурВнешняя ссылка предложил ввести единый флаг вооруженных сил страны в виде красного поля с белым крестом, составленным из пяти равных квадратов и с вышитым золотом названием каждого кантона.

В 1840 году Гийом-Анри Дюфур предложил ввести единый флаг вооруженных сил страны в виде красного поля с белым крестом. SWI

Еще один парадокс: армия страны появилась первой, сама современная Швейцария возникла после гражданской войны только в 1848 году, хотя ее официальная валюта франк появилась позже, в 1850 году, то есть 175 лет назад. В новой конституции, которая с поправками действует до сего дня, этот флаг стал флагом армии новой страны, а по факту — и всей страны в целом.

Почему флаг квадратный?

Квадратная форма нынешнего государственного флага Швейцарии — это прямое наследие военного флага. В 19 веке армейские знамёна часто имели именно такую форму. Но каким именно все-таки должен быть флаг страны? Во второй половине 19 века в Швейцарии горячо обсуждались его эстетика, символика и геометрия. Тем не менее ни форма флага, ни его точные пропорции, ни цветовые оттенки не были закреплены законодательно.

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И лишь в 2017 году было официально прописано, что швейцарский флаг — это квадратное поле с белым крестом. Все детали сегодня содержатся в Приложении 2 к новой редакции Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen / WSchGВнешняя ссылка (Федеральный Закон «О защите государственных гербов и иных официальных символов»).

Но каким именно все-таки должен быть флаг страны? Во второй половине 19 века в Швейцарии горячо обсуждались его эстетика, символика и геометрия. Confederazione svizzera

Существует лишь два исключения. Морской флаг — используется с 1941 года для идентификации швейцарских судов в международных водах. Он прямоугольный, с чётко заданными пропорциями, соответствующими международным стандартам. Олимпийский флаг — по решению Международного олимпийского комитета, начиная с Афин-2004 все государственные флаги на Играх должны быть прямоугольными. Исключение сделали, например, для Непала, но не для Швейцарии. Так что не такие уж мы и квадратные.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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