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Культура

Голубой бриллиант продан в Женеве за 21,5 миллиона

Как сообщили в аукционном доме, камень, ранее оценённый в 20 миллионов, вызвал огромный интерес коллекционеров.
Как сообщили в аукционном доме, камень, ранее оценённый в 20 миллионов, вызвал огромный интерес коллекционеров. Keystone-SDA

По словам Куига Брунинга (Quig Bruning), главы ювелирного отдела Sotheby’s по Северной Америке, Европе и Ближнему Востоку, это «флагманский камень сезона, один из лучших голубых бриллиантов в истории Sotheby’s». Покупателем стал частный коллекционер из США, имя которого не разглашается.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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По словам Куига Брунинга (Quig Bruning), главы ювелирного отдела Sotheby’s по Северной Америке, Европе и Ближнему Востоку, это «флагманский камень сезона, один из лучших голубых бриллиантов в истории Sotheby’s». Покупателем стал частный коллекционер из США, имя которого не разглашается.

Ставки начались с 9 миллионов швейцарских франков, напряжённые торги продлились почти три минуты. Несмотря на это, итоговая цена лишь ненамного превысила предварительную оценку лота. Тобиас Корминд (Tobias Kormind), директор крупнейшего в Европе онлайн ритейлера 77 Diamonds, назвал результат «менее впечатляющим, чем ожидалось».

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По его мнению, повлиять на покупателей могла напряжённость в отношениях между США и Китаем. Голубые алмазы — одни из самых редких в мире. Камень Mediterranean Blue был обнаружен в знаменитой шахте Куллинан в Южной Африке и представлен публике в апреле 2025 года на выставке в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов.

В Sotheby’s подчёркивают: появление голубого алмаза такого уровня — событие исключительное. Каждый подобный камень представляет собой уникальное явление в мире высокого ювелирного искусства.

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