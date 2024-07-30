Первая медаль Швейцарии на Играх в Париже!

Швейцарка Одри Гонья готовится к финалу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на Летних Олимпийских играх 2024 года в Шатору, Франция. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Спортсменка Одри Гонья (Audrey Gogniat) завоевала бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / программа SRF Ostschweiz / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland wins its first medal at the Paris Olympics Оригинал Читать далее Switzerland wins its first medal at the Paris Olympics

Швейцария завоевала свою первую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Одри Гонья (Audrey Gogniat) получила бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Золото досталось спортсменке из Южной Кореи Хёджин Бан, которая обошла серебряную призерку Ютинг Хуанг из Китая.

Став третьей в воскресном квалификационном раунде, 20-летняя швейцарка Одри Гонья показала высокую стабильность в финале, заняв третье место на протяжении всего соревнования. Несмотря на волнение, эта уроженка кантона Юра смогла сохранить хладнокровие, сделав лишь один выстрел (из 22 попыток) c результатом ниже 10 очков.

«У меня нет слов. Я выиграла первую медаль для Швейцарии, для Юры, на глазах у своей семьи и болельщиков — в это невероятно! Я очень счастлива», — заявила она через несколько минут после своей победы. И затем призналась: «Я была немного более напряжена, чем на обычных соревнованиях. В конце концов, это был олимпийский финал! Я много работала, чтобы достичь этого результата, особенно в последние несколько лет, когда временами мне было очень нелегко».

Показать больше

Показать больше Швейцария и Олимпийские игры 2024 года в Париже Этот контент был опубликован на В пятницу вечером 26 июля 2024 года 128 швейцарских спортсменов и спортсменок примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Читать далее Швейцария и Олимпийские игры 2024 года в Париже

Это уже вторая медаль Одри Гонья в текущем году, завоеванная ею. В марте 2024 года она уже обеспечила себе бронзу на чемпионате Европы в г. Дьёр (Венгрия). Всего в Играх в Париже принимают участие 128 швейцарских спортсменов – 66 мужчин и 62 женщины, и это самая большая швейцарская делегация со времен Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Три года назад в Токио швейцарцы завоевали целых 13 медалей. На этот раз Ральф Штёкли, глава швейцарской делегации, не стал устанавливать медальную планку для 24 дисциплин, в которых швейцарцы принимают участие. С 1972 года Швейцария завоевывает в среднем по пять медалей на каждых летних Играх, но еще и ни разу, за исключением Олимпиады в Токио, не добивалась двузначного показателя.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch