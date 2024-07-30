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Первая медаль Швейцарии на Играх в Париже!

Швейцарка Одри Гонья готовится к финалу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на Летних Олимпийских играх 2024 года в Шатору, Франция.
Швейцарка Одри Гонья готовится к финалу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на Летних Олимпийских играх 2024 года в Шатору, Франция. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Спортсменка Одри Гонья (Audrey Gogniat) завоевала бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / программа SRF Ostschweiz / портал SWI Swissinfo

Швейцария завоевала свою первую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Одри Гонья (Audrey Gogniat) получила бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Золото досталось спортсменке из Южной Кореи Хёджин Бан, которая обошла серебряную призерку Ютинг Хуанг из Китая.

Став третьей в воскресном квалификационном раунде, 20-летняя швейцарка Одри Гонья показала высокую стабильность в финале, заняв третье место на протяжении всего соревнования. Несмотря на волнение, эта уроженка кантона Юра смогла сохранить хладнокровие, сделав лишь один выстрел (из 22 попыток) c результатом ниже 10 очков.

«У меня нет слов. Я выиграла первую медаль для Швейцарии, для Юры, на глазах у своей семьи и болельщиков — в это невероятно! Я очень счастлива», — заявила она через несколько минут после своей победы. И затем призналась: «Я была немного более напряжена, чем на обычных соревнованиях. В конце концов, это был олимпийский финал! Я много работала, чтобы достичь этого результата, особенно в последние несколько лет, когда временами мне было очень нелегко».

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Это уже вторая медаль Одри Гонья в текущем году, завоеванная ею. В марте 2024 года она уже обеспечила себе бронзу на чемпионате Европы в г. Дьёр (Венгрия). Всего в Играх в Париже принимают участие 128 швейцарских спортсменов – 66 мужчин и 62 женщины, и это самая большая швейцарская делегация со времен Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Три года назад в Токио швейцарцы завоевали целых 13 медалей. На этот раз Ральф Штёкли, глава швейцарской делегации, не стал устанавливать медальную планку для 24 дисциплин, в которых швейцарцы принимают участие. С 1972 года Швейцария завоевывает в среднем по пять медалей на каждых летних Играх, но еще и ни разу, за исключением Олимпиады в Токио, не добивалась двузначного показателя.

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