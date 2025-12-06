Кельтское захоронение в Швейцарии стало доступно для публики

Кельтское наследие Швейцарии: крупнейшее захоронение раннего железного века в кантоне Аргау стало доступным для посетителей. zvg / Sven Straumann

Долгое время оно было скрыто в глубине леса, но теперь его хорошо видно: кельтское захоронение в урочище Унтерлунхофен, крупнейшее в кантоне Аргау, стало доступным для широкой публики.

Густой туман, ветер тихо шелестит в листве, осень, и лес, как и положено, роняет багряный свой убор. Мы находимся в лесу региона Унтерлунхофен в долине реки Ройс (Aargauer Reusstal, кантон Аргау). Эти особенные курганы, цель нашей поездки, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от местного лесничества. Круглые, тесно прилегающие друг к другу, они на первый взгляд кажутся хаотично разбросанными среди деревьев.

Проверьте свой немецкий и посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:

Внешний контент

Некоторые едва достигают полуметра в высоту, другие — около полутора, а самый высокий курган возвышается почти на пять метров. Речь идёт о кельтских погребальных курганах, относящихся к раннему железному веку, то есть примерно к 800 году до нашей эры. «Это очень важное с археологической точки зрения городище», — говорит Свен Шюрманн (Sven Schürmann), заведующий отделом Археологической службы кантона Аргау. Он проводит для нас экскурсию, объясняя значение этих курганов. По его словам, здесь почти три тысячи лет назад была похоронена кельтская элита.

Свен Шюрманн (Sven Schürmann), завотделом Археологической службы кантона Аргау, проводит экскурсию по древнему кельтскому городищу в Унтерлунхофене. SRF / Barbara Mathys

«Соорудить такие курганы было настоящим достижением. Те, кто здесь похоронен, явно хотели, чтобы их не забывали и после смерти», — поясняет Свен Шюрманн. Тогда, когда появились курганы, леса в этом регионе ещё не было — он разросся только спустя несколько веков, надолго скрыв исторический памятник от людских глаз. Кельтские могилы были обнаружены археологами лишь в 19 веке. «К сожалению, в то время археология ещё не обладала теми методами, что есть у нас сегодня. Возможно, сейчас мы узнали бы гораздо больше о тех, кто их создал».

Лесники и археологи

Тогда курганы были хотя бы раскопаны и изучены. Некоторые находки сегодня представлены в экспозиции Швейцарского национального исторического музея (Landesmuseum) в Цюрихе. Среди них — расписные керамические сосуды, серебряные браслеты и бронзовые подвески. Основной задачей на сегодня остаётся консервация курганов и обеспечение доступа к ним для всех желающих. Этим занимаются не только археологи, но и сотрудники местного лесничества, такие как Кристоф Шмид.

Серебряные подвески, найденные в кельтском захоронении на территории городища в Унтерлунхофене. Хранятся в коллекции Швейцарского национального исторического музея в Цюрихе (Landesmuseum). zvg / Schweizerisches Landesmuseum

Ещё несколько лет назад все курганы были скрыты под деревьями и зарослями кустарника. «Долгое время преобладало мнение, что это сокровище и должно оставаться скрытым от посторонних глаз», — рассказывает Кристоф Шмид. Вела туда лишь одна узкая тропинка — к одному из многочисленных захоронений. Но затем появилась и утвердилась противоположная точка зрения: это наследие не должно больше оставаться в тени — ни в прямом, ни в переносном смысле.

Вредители принесли пользу

Археологи кантона Аргау разработали проект сроком примерно на 10 лет, чтобы вновь сделать это место общественно значимым памятником национальной истории. С тех пор Кристоф Шмид и его коллеги регулярно ухаживают за урочищем. Лишние деревья были вырублены, чтобы сделать курганы более заметными и удобными для посещения. Неожиданную помощь оказал сильный шторм, поваливший недавно несколько старых деревьев, а также нашествие короеда, ещё больше проредившее лес.

В лесу неподалёку от Унтерлунхофена локализовано примерно 60 курганов. Здесь, как отмечают археологи, почти 3000 лет назад хоронили кельтскую элиту. SRF / Barbara Mathys

Сегодня кельтское захоронение в Унтерлунхофене напоминает скорее ландшафтный парк. «Это, конечно, не пирамиды Гизы в Египте, но все равно получилась очень красивая картинка, — говорит лесничий Кристоф Шмид. — Посетителям это место очень нравится». Археолог Свен Шюрманн также доволен результатом: «Мы думали, что на все эти работы уйдёт гораздо больше времени», — признаётся он.

Лесник Кристоф Шмид говорит, что увидеть древнее кельтское городище в Унтерлунхофене приезжают очень много людей. SRF / Barbara Mathys

Курганы уже хорошо видны, но работа далека от завершения. В будущем на территории памятника появится образовательный маршрут с информационными стендами и QR-кодами. Цель — сделать крупнейшее кельтское захоронение в кантоне Аргау ещё более понятным и доступным для всех, кто интересуется археологией и древней историей.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

