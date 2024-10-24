Агрессия России в Украине и международное гуманитарное право

Остатки кассетной бомбы в Харьковской области Украины. Ни Россия, ни Украина не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Литва заявила о своем выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам (Convention on Cluster Munitions, CCM). Многочисленные женевские неправительственные организации обеспокоились: данное решение якобы мотивирует и другие государства, ссылаясь на меры по укреплению своей безопасности, начинать выходить из международных правовых актов, призванных защищать гражданское население в военное время (МГП).

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В самый разгар летних отпусков, 18 июля 2024 года, парламент Литвы принял решениеВнешняя ссылка о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. Этот международный договор запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, то есть боеприпасов, разбрасывающих при срабатывании большое количество разрывных суббоеприпасов (bomblets).

Эта Конвенция была подготовлена 30 мая 2008 года в Дублине, процесс её подписания начался 3 декабря 2008 года в Осло, вступил в действие документ 1 августа 2010 года, через шесть месяцев после того, как он был ратифицирован тремя десятками стран. Сейчас примерно 111 стран подписали этот документ, 84 страны его ратифицировали. Литва обосновалаВнешняя ссылка свое решение выйти из договора тем, что для страны, готовящейся к обороне, было бы «ошибкой» лишать себя этого оружия, особенно когда Россия использует его в войне, которую она ведет против Украины.

«Все равно — не время отказываться от Конвенции…»

Конвенция по кассетным боеприпасам — один из столпов международного гуманитарного праваВнешняя ссылка и общего процесса гуманитарного разоружения. В основании этого процесса находится пакет из пяти Конвенций, запрещающих целые классы и виды вооружений (противопехотные мины, биологическое, химическое и ядерное оружие). Еще ни одна страна не выходила ни из одной из них до сих пор, то есть до момента принятия Литой своего исторического решения.

«Это противоречит всему, на что нацелено и что отстаивает международное гуманитарное право (МГП). Даже если какая-то страна и боится войны, сейчас всё равно не время отказываться от Конвенции, призванной защищать гражданское население». Таково мнение Тамар Габельник (Tamar Gabelnick) из НКО Coalition contre les armes à sous-munitionsВнешняя ссылка (Коалиция по кассетным боеприпасам).

Агрессия России против Украины полностью разрушила всю европейскую архитектуру безопасности. В такой ситуации неправительственные организации, занимающиеся вопросами разоружения и гуманитарной помощи, а также некоторая часть международного сообщества опасаются, что примеру Литвы последуют и другие государства.

Женевский Международный комитет Красного Креста (МККК), который обычно неохотно показывает пальцем на отдельные страны, немедленно отреагировал на это в своем пресс-релизеВнешняя ссылка и, будучи хранителем Женевских конвенций, подчеркнул, что выход Литвы (из Конвенции по кассетным боеприпасам) может послужить признаком того, что любые такого рода международные правовые документы, принятые в мирное время, не имеют во время войны никакого конкретного практического значения.

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Со своей стороны, Литва заявила, что любые кассетные боеприпасы, которые она когда-нибудь сможет применить, будут использоваться исключительно для ее собственной обороны. «Конвенции важны только тогда, когда их подписывают все (релевантные) страны», — указал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (Laurynas Kasčiūnas), выступая в парламенте. По его словам, выход из Конвенции вызван изменением геополитической обстановки после массированного вторжения России в Украину. Он отметил, что и сама Россия не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, а такие боеприпасы она активно применяет против Украины.

«Было бы ошибкой для страны, готовящейся к самозащите, заранее исключать какие-то средства обороны. Кроме того, сегодня эти вооружения используются гораздо ответственнее, есть гораздо более современные технологии, более эффективные, более безопасные», — добавил он. Неправительственные организации Женевы остаются глухи к этом аргументации, мол, Литва никогда не располагала такими вооружениями, и, следовательно, у нее нет опыта работы с ними. Тамар Габельник считает, что кассетные бомбы имеют лишь ограниченное военное применение, а вот их «негативное влияние на гражданское население и на послевоенное восстановление вполне реально».

Защитить себя от возможной агрессии со стороны России

Согласно отчету этой НКО, опубликованному в сентябре 2024 года, 93% жертв данного вида оружия в 2023 году составили гражданские лица, что объясняется значительным радиусом поражения и значительной же долей неразорвавшихся суббоеприпасов. Такие неправительственные организации, как Coalition contre les armes à sous-munitions (Коалиция по кассетным боеприпасам), обеспокоены тем, что по стопам Литвы могут последовать и другие страны. Об этом говорит, например, Даниэль Суда-Ланг (Daniel Suda-Lang), директор швейцарского отделения Handicap International. В самом деле, в начале 2024 года Латвия, также бывшая советская республика и непосредственный сосед России, запустила у себя кампанию по сбору подписей в пользу выхода из Оттавской конвенции по противопехотным минам.

Детям в городе Бинт-Джубайль (Ливан) рассказывают об опасности, которую представляют собой неразорвавшиеся остатки кассетных боеприпасов. AP Photo/Mohammed Zaatari

Заявленная цель — защитить себя от возможной агрессии со стороны России, хотя там министр обороны Андрис Спрудс (Andris Sprūds) заявил, что такой шаг не был бы оправдан. «Страны Балтии считают, что оборона их границ может быть усилена противопехотными минами, и это не должно удивлять. Финляндия, например, присоединилась к Оттавской конвенции очень поздно и как раз отчасти потому, что она намеревалась прочнее прикрыть свою границу с Россией. Никто не ожидал ведь такой масштабной агрессии, которую мы наблюдаем в Европе в настоящее время. Так что сейчас предпосылок для реального процесса гуманитарного разоружения, похоже, не существует».

Такого мнения придерживается Кит Краузе (Keith Krause), профессор международных отношений из Высшей школы международных исследований и развития (IHEID) в Женеве. Как и большинство крупных держав, Конвенцию по кассетным боеприпасам не подписали и Соединенные Штаты. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину и по сей день (конец октября 2024 года) американская сторона часть своих запасов кассетных бомб предоставила Украине, стране, также не подписавшей этот документ и использующей кассетные боеприпасы для своей обороны.

Роберт Голдман (Robert Goldman), профессор права Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия (American University Washington DC), указывает в журнале The ConversationВнешняя ссылка (сеть некоммерческих СМИ, публикующих новостные материалы и исследовательские отчеты с сопутствующим экспертным мнением. — Прим. ред. рус). на то, что американские поставки Украине кассетных боеприпасов могут способствовать их «дестигматизации, противореча глобальным усилиям по прекращению их использования, а это, в свою очередь, может поощрить или оправдать их использование другими, потенциально менее ответственными государствами».

Ускорение тенденции

Особой реакции в европейских столицах решение Литвы не вызвало. Лишь позже в сентябре и потом, на встрече государств-участников Конвенции, проходившей во Дворце Наций в Женеве, около десяти государствВнешняя ссылка выступили, чтобы поделиться со всеми своим разочарованием и призвать литовские власти отменить решение о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. Тем более что официально в силу это решение тогда входило только через шесть месяцев. Неправительственные организации, разумеется, хотели бы услышать более решительные заявления.

Нам нужна сильная реакция других государств, особенно европейских стран и НАТО, чтобы показать, что выход из одной из конвенций, лежащих в основе процесса гуманитарного разоружения, имеет политическую цену — это слова Тамар Габельник. Со своей стороны, Швейцария, дождавшись встречи государств-участников Конвенции, выразила свое «сожаление» по поводу этого решения. Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) подчеркнул в ответ на наш запрос, что министерство уже по своим каналам выразило свою озабоченность по этому поводу и предложило Литве пересмотреть данное решение. «Определенно сейчас происходит эрозия не только собственно процесса гуманитарного разоружения, но и всей архитектуры разоружения», — говорит Кит Краузе.

Его выводы подтверждается выходом России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 2023 году и выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. Эта тенденция, как отмечает Кит Краузе, включая и нарушения МГП в Украине, а также на Ближнем Востоке и в Африке, а также политику двойных стандартов при наказании виновных, не нова. «Но, похоже, она сейчас переживает фазу ускорения, будучи результатом куда более фундаментального геополитического сдвига, причина которого кроется в активном недовольстве государств ограничениями, лежащими в основе миропорядка, основанного на праве».

Англоязычный оригинал отредактирован Вирджини Манжан, русскоязычный оригинал подготовлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.