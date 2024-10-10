Всемирный почтовый союз отмечает свое 150-летие

В центре Берна рядом с парламентом расположены целый монумент и парк в честь Всемирного почтового союза. Keystone

Всемирный почтовый союз (ВПС) отмечает свое 150-летие. Он был основан 9 октября 1874 года. Портал SWI swissinfo.ch поговорил с Генеральным директором ВПС Масахико Метоки (Masahiko Metoki), затронув вопрос обострившейся конкуренции на рынке почтовых услуг и обсудив то, как общественные и частные почтовые службы могли бы работать, поддерживая друг друга.

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Штаб-квартира Всемирного почтового союза находится на восточной окраине Берна, в районе Мурифельд, в 10 минутах езды на трамвае от центра. Перед недавно модернизированным зданием ВПС (UPU) установлен памятник крылатому коню Пегасу, а в центре Берна рядом с парламентом расположены целый монумент и парк в честь Всемирного почтового союза.

Он принадлежит к числу старейших международных организаций, тем не менее, как ни странно, факт его существования мало кому известен, притом что именно эта структура самым непосредственным образом влияет на то, каким образом и на основе каких нормативов и правил почтовые службы всего мира обрабатывают почтовые отправления.

«Механизм сотрудничества между почтовыми службами»

Масахико Метоки, представитель Японии, возглавляет ВПС с 2021 года. «Проблемы в почтовой сети в любой стране влияют на почтовую систему всего мира. Всемирный почтовый союз как раз и помогает обеспечивать стандартизацию и единое высокое качество почтовой связи во всех странах», — говорит Масахико Метоки.

Как указано на сайте ООН, «ВПС играет ведущую роль, способствуя постоянной активизации почтовых услуг. Всемирный почтовый союз служит главным механизмом сотрудничества между почтовыми службами. Он дает рекомендации, выступает посредником, оказывает техническую помощь. Среди его главных задач — содействие развитию всемирной почтовой службы, росту объемов почтовых отправлений за счет внедрения современных видов почтовой продукции и услуг, улучшение качества почтового обслуживания клиентов».

Всеобщий почтовый союз, как первоначально назывался ВПС, был создан в 1874 году 22 странами, включая Германию, США, Великобританию, Францию и Швейцарию. Российская империя также являлась одной из стран-учредителей ВПС. К тому времени современные почтовые службы, история которых началась в Великобритании с выпуска регулярных почтовых марок, действовали уже почти столетие, чему способствовали коренные экономические и политические преобразования в Европе, произошедшие в период после эпохи наполеоновских войн.

Количество писем и прочих отправлений, циркулирующих по миру, начало расти взрывообразно, и тем громче звучали призывы навести наконец в этой области элементарный порядок. В 1871 году, после победы над Францией и объединения Германии, Берлин взял на себя инициативу по созданию международной организации, в обязанности которой входило бы создание единых правил функционирования почтовой связи в мире. Но разместить у себя ее штаб-квартиру Германия не захотела.

Леонард Лабори (Léonard Laborie), эксперт по истории международных организаций из общественного Национального центра научных исследований Франции (Centre national de la recherche scientifique CNRS), считает, что Берлин не хотел грубо доминировать в Европе и претендовать на звание её новой столицы. И так наступил звездный час Швейцарии, министр иностранных дел которых Нума Дроз как раз стремился как реформировать всю дипломатическую службу страны, так и укрепить позиции Швейцарии на мировой арене после потрясений франко-германской войны (подробнее в материале ниже).

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Берн, а не Женева был центром мировой дипломатии

В итоге эта организация была размещена в Берне, в городе, который тогда и играл роль швейцарского центра международной многосторонней дипломатии. Женева получила эту роль позже, о чем можно прочитать ниже, благодаря содействию США. Через четыре года после своего основания Всеобщий почтовый союз был переименован во Всемирный почтовый союз, а в 1948 году он стал специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, что обеспечило ему широкое международное признание. Сегодня членами этой организации являются 192 страны и региона.

Внешний контент

До 1967 года руководителями ВПС были исключительно граждане Швейцарии. В ходе и в результате распада колониальной системы в 1960-е годы баланс сил изменился и в 1967 году первым нешвейцарцем, возглавившим эту организацию, стал представитель Объединенной Арабской Республики (с 1971 года – Египет) Мишель Рахи (Michel Rahi). И вот теперь Масахико Метоки стал первым представителем азиатского региона мира, возглавившим ВПС. За его плечами большая карьера — работа в японском Министерстве почт и телекоммуникаций (ныне Министерство внутренних дел и коммуникаций).

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В 2007 году перешел в приватизированную Японскую почтовую сервисную компанию (ныне Japan Post Service Co., Ltd.), где занимал должность главы Департамента международного бизнеса. С 2012 по 2020 год он замещал должность председателя Совета ВПС по почтовым операциям, в 2018 году Масахико Метоки баллотировался на должность Генерального директора ВПС в качестве исполнительного директора Japan Post Service и был избран гендиректором на конгрессе ВПС в Абиджане в августе 2022 года, победив кандидатов от Швейцарии и Бельгии. Его главная задача сейчас — обеспечить глобальным почтовым службам поиск новых финансовых ресурсов, и помочь самому ВПС дожить до своего следующего круглого юбилея.

Сложная ситуация для традиционной почты

Сегодня почтовые сервисы традиционного формата находятся в сложной ситуации. В 1991 году масштабы пересылки писем и бандеролей достигли исторического пика — в тот год по всему миру было транспортировано 8,27 млрд почтовых отправлений. С тех пор эта цифра снижается неуклонно и в 2022 году данный показатель находился уже на уровне только в 1,56 миллиарда, и нет никаких признаков того, что падение объемов почтовых отправлений скоро войдет в фазу стабилизации.

Масахико Метоки стал первым представителем азиатского региона мира, возглавившим ВПС. swissinfo.ch

Появление интернета и электронной почты качественно изменило способ общения людей, заставив национальные почтовые службы призадуматься над тем, как им выжить в новых условиях. Ниже в инфобоксе: основные направления реформирования швейцарской почты. По прогнозам ВПС к 2025 году все почтовые системы мира будут до 70% своих доходов получать за счет услуг, не имеющих ничего общего с собственно почтой. Для сравнения: в 2005 году этот показатель находился на уровне в 50%.

Как меняется почта Швейцарии? Каждое пятое почтовое отделение в Швейцарии скоро должно исчезнуть, вместо этого всё большую долю почтовых своих задач клиенты должны будут решать онлайн. Швейцарская почта меняется — потому что она хочет идти в ногу со временем и потому что она обязана делать это. Николь Бурт (Nicole Burth), член правления госконцерна «Почта Швейцарии», отвечает за её цифровую трансформацию. По её данным, количество отправляемых писем в Швейцарии неуклонно падает: пять лет назад оно еще превышало 2 млрд, но совсем недавно сократилось до уровня в 1,6 млрд. При этом швейцарская почта уже дважды за последние два года повышала тарифы: сегодня стандартное письмо («Почта Б») стоит 1 швейцарский франк, а «экспресс-письмо» («Почта А») стоит 1,20 франка. Более или менее стабилен сектор посылок и бандеролей, пандемия даже придала ему дополнительный импульс. На данный момент госконцерн «Почта Швейцарии» является прибыльной компанией с прибылью в 254 млн франков. Недавно она выплатила федеральному правительству годовые дивиденды в размере 50 миллионов франков. В мае 2024 года компания объявила, что к 2028 году закроет 170 почтовых отделений. Это означает, что скоро в стране исчезнет каждое пятое почтовое отделение. Хотя бы частично их заменят почтовые стойки в сельских магазинах или в городских аптеках. Как говорит Николь Бурт, речь идет не о сокращении сервиса, а о трансформации, например пунктов выдачи почтовых отправлений. В новые цифровые технологии и форматы «Почта» намерена инвестировать до 100 млн франков. «Люди уже проголосовали ногами: они больше не приходят на почту, или приходят не в том количестве. Потребности клиентов так же изменились, люди хотят в одном и том же месте получать больше услуг». В связи с этим «Почта Швейцарии» начала переводить аналоговые услуги в цифровой формат, создав «цифровой почтовый ящик». Госконцерн также разрабатывает формат электронного голосования в интернете и проект «электронное досье пациента». Николь Бурт говорит, что цифровая революция в области почтовых услуг должна носить гибридный характер, аналоговые сервисы всё ещё нужны, но заставить людей пользоваться только ими уже невозможно. Пока что все эти новые услуги приносят почте только убытки, в первом полугодии 2024 года «Почта Швейцарии» даже ушла в минус почти на 40 миллионов. Тем не менее почта предлагает ещё и программное обеспечение для органов муниципальной власти и для малого и среднего бизнеса, она активно сотрудничает с сервисами в области кибербезопасности. Продолжается процесс скупки профильных активов: за последние годы концерн приобрел десятки фирм. Последней стала компания Diartis из города Ленцбург, предлагающая программное обеспечение для обмена информацией в сфере социальной работы. Критики говорят, что такие приобретения — выброшенные на ветер деньги. Николь Бурт, понятное дело, так не считает. «Все хорошо спланировано. Эти сделки ускоряют перевод почтовых услуг в цифровой формат, вся деятельность такого рода не противоречит действующим нормам и правилам». Национальный совет (большая палата парламента) в своем решении от 10 сентября 2024 года запретил дальнейшую реструктуризацию почты, указав, что базовые услуги не должны подвергаться дальнейшему сокращению. Альберт Рёшти, глава Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK), тщетно пытался убедить парламентариев в необходимости дальнейших реформ. На очереди решение малой палаты парламента, Совета кантонов. Николь Бурт надеется, что «политики предпримут правильные шаги». Источник: SRF.Внешняя ссылка

В мае 2024 года госконцерн «Швейцарская почта» (Die Post / La Posta) объявил, что скоро закроет около 170 почтовых отделений. Трансформация традиционной почты вызывает в Швейцарии дискуссии, для многих отдаленных регионов страны почтовые отделения играют роль важных центров общественной активности, закрытие почтовых филиалов воспринимаются там порой как урон идеалам «общественного блага», на которых выстроена швейцарская общественная модель.

Одна дверь закрылась, другая открылась

Но порой там, там, где закрывается одна дверь, сразу открывается другая: интернет сократил масштабы пересылки обычных писем, но он привел к взрывному увеличению объемов электронной коммерции, в результате чего почтовые и логистические компании вынуждены пересылать все больше и больше бандеролей и посылок с заказанными в интернете товарами. Если в 20202 году таких отправлений по всему миру было зарегистрировано на уровне в 4,9 миллиарда, то в 2022 году этот показатель вырос до 26,9 млрд отправлений.

По прогнозам ВПС, к 2025 году доходы, генерируемые за счет таких посылок и прочих логистических услуг, составят долю в 36% от общего дохода традиционных почтовых служб. Для сравнения: в 2005 году этот показатель находился на уровне в 11,3%. При этом традиционные национальные почтовые службы сейчас сталкиваются во все большей степени с конкуренцией со стороны всё большего числа частных курьерских компаний, таких как UPS, FedEX и Amazon Logistics. По данным австралийской маркетинговой компании IBIS World, в мире в настоящее время насчитывается около 8 400 курьерских фирм и служб доставки.

Швейцария международная начиналась ведь не в Женеве вовсе, а в Берне. Поэтому Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union — UPU), организация системы ООН, расположен именно здесь. Keystone / Gaetan Bally

Обострившаяся конкуренция на рынке почтово-логистических услуг привела к тому, что традиционным почтовым операторам приходится придумывать какие-то инновационные решения, с тем чтобы удержать клиентов. Во Франции, например, многие почтовые отделения уже оборудованы примерочными кабинами, с тем чтобы клиенты могли примерять купленные товары и возвращать их при необходимости, не забирая домой. Как говорит Масахико Метоки, одним из выходов является диверсификация услуг, предоставляемых традиционными почтовыми службами.

Что обязана делать почта Швейцарии в качестве общественной компании? У госконцерна «Швейцарская почта» в качестве общественной структуры есть две основные задачи. Она должна обеспечивать базовые почтовые услуги и предоставлять услуги по проведению платежных операций. Эти услуги, как указано в соответствующем федеральном законе, должны иметь «надлежащий достаточный масштаб и не быть чрезмерно дорогими». Почта обязана доставлять почтовые отправления не менее пяти дней в неделю во все населенные пункты страны круглый год (за исключением явных форс-мажоров). Источник: SRF.Внешняя ссылка

В портфолио почтовых отделений теперь входят денежные переводы, разного рода административные услуги (сбор налогов, верификация персональных данных) и даже услуги в области социальной поддержки. Японская почта, например, ввела услугу, в рамках которой почтовые работники навещают пожилых людей на дому и сообщают об их состоянии другим членам семьи. В 2021 году ВПС запустил проект под названием «политика открытостиВнешняя ссылка».

По словам Масахико Метоки, цель состоит в том, чтобы наладить контакты с частным сектором и запустить процесс взаимного трансфера технологий ноу-хау, создав «для правительств стран-членов ВПС и почтовых операторов новые бизнес-возможности». В качестве первого шага в 2022 году ВПС разрешил частным компаниям присоединиться к работе Консультативного комитета ВПС, тогда как ранее к этой структуре допускались только правительства и официально ими назначенные почтовые провайдеры.

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«Заимствуя опыт частного сектора экономики, мы будем повышать эффективность и прибыльность услуг, предоставляемых традиционными почтовыми службами», — говорит Масахико Метоки. Благодаря такому сотрудничеству ВПС планируетВнешняя ссылка повысить качество и своих собственных услуг, например в плане увеличения таких показателей, как пунктуальность доставок почтовых отправлений. На повестке дня также стоят такие задачи, как совершенствование цифровой системы отслеживания посылок, а также снижение доли потерянных отправлений. На сегодня к работе ВПС присоединились более 40 компаний, включая Amazon и японскую компанию по производству беспилотников ACSL.

Не только общественное благо, но и прибыльный бизнес

Одной из самых актуальных проблем для ВПС остается реформа системы «терминальных сборов» (terminal duesВнешняя ссылка), или тарифной сетки сборов за доставку национальной почты по миру. Обычно отправитель письма или бандероли весом до 2 кг платил только сбор за пересылку в своей стране, а страна назначения оплачивала финальный этап доставки. В качестве механизма компенсации национальных расходов в 1971 году ВПС и ввел систему «терминальных сборов».

Их цель была поддержать более бедные страны, которые получили возможность удешевить у себя доставку международной почты. В 2018 году ВПС внезапно попал в заголовки международных СМИ — тогдашний президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из Всемирного почтового союза, если система таких «сборов» не будет реформирована. Президент утверждал, что ее структура благоприятствует Китаю: позиционируя себя в качестве развивающейся страны, Пекин получал право на заметные скидки, притом что именно Китай является «сейчас главным отправителем посылок по всему миру».

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В 2020 году «терминальные пошлины» были унифицированы, в результате чего масштабы пересылки небольших бандеролей весом до 2 кг сократились, а стоимость этой услуги для массовых потребителей повысилась. Согласно отчету, опубликованному ВПС в 2023 году, в результате этой реформы в 2020 году общий вес пересылаемых по миру физических писем сократился на 36,8%.

Джим Кэмпбелл, американский консультант и эксперт в области международных почтовых служб, говорит, что одна из причин такого падения заключается в том, что китайские деятели в области электронной коммерции могли пользоваться пониженными терминальными сборами, а после 2020 года товары из Китая стали перевозиться на склады в США и в других странах, а уже оттуда почтовые операторы и частные курьерские компании доставляли их конечным клиентам.

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Как говорит М. Метоки, он лично продолжит настаивать на дальнейшей реформе этой системы, но и тут всё не так-то просто: простое повышение сборов будет означать, что общественные почтовые службы не смогут конкурировать с частными компаниями. «Поэтому нашим членам придется научиться ещё и быть прибыльным бизнесом, а не только выполнять свою миссию во имя общественного блага».

Англоязычный перевод с японского оригинала отредактировала Вержини Манжен, русскоязычный оригинальный адаптированный перевод отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ап.