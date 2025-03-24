Новый курс Трампа ставит под угрозу глобальный статус Женевы

Без денег из США Женева рискует утратить свой статус ведущего центра мировой дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества. SWI

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп останавливает финансирование гуманитарных американских программ, включая жизненно важные проекты для Украины. Это решение уже оказывает влияние и на Женеву — город, который традиционно считается одним из главных мировых центров многосторонней дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества.

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Клэр-Мари Диканска (Claire-Marie Dikanska) Доступно на 1 другом языке English en Is Geneva prepared for Trump’s – and others’ – cuts to foreign aid? Оригинал Читать далее Is Geneva prepared for Trump’s – and others’ – cuts to foreign aid?

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Сразу после вступления в должность в январе 2025 года Д. Трамп и его администрация объявила о резком сокращении бюджетов, выделяемых на иностранную помощь. Общую сумму этой помощи в 71,9 млрд долларов (63,4 миллиарда швейцарских франков) запланировано урезать на 83%. Многие статьи расходов были заморожены немедленно, и последствия этих шагов уже ощутимы в Женеве, в городе, где работают сотни международных и неправительственных организаций, получающих значительную часть своего финансирования именно от правительства США.

Соединённые Штаты остаются крупнейшим донором Женевы международной: на их долю приходится 26,3 процента всех взносов и пожертвований. В условиях резкого сокращения бюджетного финансирования из США расположенные в Женеве НКО, фонды и прочие организации уже начали увольнять сотрудников, отказываться от продления краткосрочных контрактов, сокращать офисные площади и переводить мероприятия в режим онлайн. Эти меры наносят ощутимый удар по экономике города.

Международная организация по миграции (МОМ) уже объявила о сокращении 20% своих сотрудников в Женеве — это около 200 человек. Один из консультантов МОМ, представившийся как Рикардо, рассказал SWI swissinfo.ch, что ожидал продления своего контракта в конце месяца, но был поставлен перед фактом, что этого не произойдёт. «С начала февраля многие контракты были просто аннулированы, — говорит он. Атмосфера на работе — тяжёлая. Все живут в состоянии гнетущей неопределённости».

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Если Рикардо не найдёт себе новую работу, он будет вынужден в течение трёх месяцев покинуть Швейцарию и вернуться в свою страну в Латинской Америке. Как и многие другие временные сотрудники, он входит в число ключевых специалистов, обеспечивающих работу женевских агентств ООН и иных организаций. После окончания действия своих аккредитаций и видов на жительство (в Швейцарии, как правило, это ВНЖ категории B, буква латинская, они связаны с условием наличия работы в этой стране) многие из них могут быть вынуждены уехать.

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«Женева — это довольно привилегированный пузырь. Но когда начинается кризис, то всё зависит от твоего гражданства. А нет работы, нет и ни правовой, ни социальной защищённости», — говорит Рикардо. Все эти сокращения стали финалом почти двух десятилетий стабильного увеличения объемов международных взносов в бюджеты женевских неправительственных и иных организаций. В 2020 году их общий объём достиг 23,6 миллиарда долларов, из которых 90,1 процента поступили от государственных доноров, то есть без правительственных денег «неправительственные структуры» оказываются нежизнеспособны.

«Любая крупная международная организация в Женеве получает из бюджета США не менее 20 процентов своего финансирования. Масштабное замораживание (этих денежных потоков) уже оказывает системное давление на весь сектор НКО», — объясняет Жюльен Бюварель (Julien Bouvarel), руководитель отдела по взаимодействию с гражданским обществом в Международном женевском информационном центре (CAGI). По его словам, такое решение Вашингтона — не исключение, а часть более общего тренда, который связан с бюджетными долгами и вынужденным увеличением расходов на оборону в ситуации агрессии России против Украины.

Все эти обстоятельства подталкивают страны-доноры к сокращению своих международных обязательств. Великобритания, второй по величине донор в Женеве, недавно урезала свой бюджет «помощи развитию» на 40 процентов. Швейцария сократила собственные взносы на 5,6 процента. «Когда речь идёт о финансировании международных организаций, то мы сейчас наблюдаем глобальное снижение интереса и доверия к ним со стороны традиционных доноров», — подчёркивает Жюльен Бюварель.

Американская помощь в Сомали. По оценкам OCHA / УКГВ в 2025 году нуждаться в гуманитарной помощи и защите по всему миру будут около 305 миллионов человек, а это вдвое больше, чем ещё пять лет назад. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Эти сокращения происходят на фоне резкого роста глобальных гуманитарных потребностей. По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA / УКГВ), в 2025 году нуждаться в гуманитарной помощи и защите по всему миру будут около 305 миллионов человек, а это вдвое больше, чем ещё пять лет назад. В этих условиях финансовое давление на женевские организации грозит подорвать не только отдельные программы, но и сам статус Женевы как нейтрального и надёжного центра международного взаимодействия в гуманитарной сфере.

Экономическая ситуация Женевы

Международные организации, миссии и консульства — это экономическая опора Женевы. Во всех этих структурах работают более 33 000 человек. Еще 3 400 рабочих мест связаны с 476 неправительственными организациями. В совокупности все они ежегодно вливают в экономику Женевы 7 миллиардов швейцарских франков, а это почти 9 % городского ВВП. «Резкое сокращение бюджетов НКО приведет к увольнениям, которые могут затронуть сотни людей. Мы столкнулись с риском цунами, который приведет в действие опасный эффект домино», — говорит Винсент Субилия (Vincent Subilia), директор Женевской торговой палаты (Geneva Chamber of Commerce).

Международные организации, миссии и консульства — это экономическая опора Женевы. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Экономические последствия всех упомянутых сокращений выйдут за пределы международных учреждений и затронут гостиничную и туристическую индустрию, а также сферу недвижимости. «Эти организации являются частью общей экономической экосистемы Женевы. Если они пострадают, то пострадает и экономика города. Отели, рестораны, такси и поставщики услуг попадут под прямой удар», — говорит Винсент Субилия.

В CAGI, по его словам, уже обращались организации, желающие сократить свои офисные площади, многие очные конференции переходят в режим онлайн, что еще больше подрывает позиции городской индустрии гостеприимства. Туристический сектор Женевы, в котором во втором квартале 2024 года было зарегистрировано более миллиона ночевок — а это рекордный показатель — теперь сталкивается с непривычной неопределенностью. Женевский Фонд туризма и конгрессов (Geneva Tourism & Conventions Foundation) говорит, что масштабы очной международной деятельности сокращаются, а потому в ближайшие месяцы следует ожидать снижения количества бронирований отелей в Женеве.

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Однако, как говорит Винсент Субилия, помимо экономических неурядиц Женеве угрожает и утрата репутации в качестве глобального центра многосторонней дипломатии. Жюльен Бюварель также опасается, что некоторые НПО могут быть вынуждены закрыться: «Это огромный риск, так как в плане финансирования некоторые неправительственные организации зависят от правительства США на 40-60%». Частные доноры могли бы смягчить в некоторой степени этот удар, но по своим масштабам американские взносы по-прежнему не имеют себе равных. «Кроме того, мы не видим сейчас какой-то немедленной реакции со стороны других стран, что резко контрастирует с первым президентским сроком Трампа, когда европейские государства значительно увеличили финансирование инициатив в области, например, репродуктивного здоровья и прав человека», — уточняет Жюльен Бюварель.

Помимо экономических неурядиц Женеве угрожает и утрата репутации в качестве глобального центра многосторонней дипломатии. Keystone / Martial Trezzini

Новые доноры, такие как Китай или страны Персидского залива, могли бы заполнить образовавшуюся пустоту, по пока все эти варианты остаются в сфере чистого умозрения. На данный момент эти страны не проявили особого интереса к Женеве, но даже если бы они и захотели дать ей денег, то «такие переходные процессы требуют времени», — говорит Жюльен Бюварель. Чтобы смягчить удар, город Женева выделил из своего бюджета на помощь пострадавшим НКО два миллиона швейцарских франков, а кантон Женева предложил создать чрезвычайный фонд в размере 10 млн франков с целью поддержки сотрудников НКО. Однако политические разногласия могут затормозить реализацию этих мер. Парламент кантона до сих пор не считает, что эти меры носят срочный характер, что увеличивает риск затягивания процесса.

Какое будущее ждет Женеву?

Винсент Субилия считает, что более активную роль в защите интересов Женевы международной должно играть федеральное правительство Швейцарии, коль скоро Женева он является одной из основ международного реноме Швейцарии. Недавно Министерство иностранных дел (EDA) объявило об увеличении на 5% своих бюджетных выплат в доход Женевы международной, что составляет дополнительные 1,2 млн франков в год. Жюльен Бюварель рассматривает данный кризис в качестве поворотного момента для всей страны: «Но при этом у Швейцарии есть возможность укрепить свои позиции в качестве глобального центра НКО, обеспечив стабильность и безопасность Женевы в то время, когда международные организации сталкиваются с обостряющейся финансовой неопределенностью».

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Эксперты сходятся во мнении, что город в любом случае должен уменьшить свою зависимость от небольшой группы крупных доноров. Исследование, проведенное Geneva Graduate Institute, показало, что 75% своего финансирования Женева международная получает всего из 15 источников. С точки зрения Винсента Субилии на карту сейчас поставлено очень многое. «Если рухнет международный сектор Женевы, то последствия этого будут ощущаться не только на местном уровне, но и в целом на уровне глобального управления. Следующие несколько месяцев решат, сможет ли Женева сохранить свой статус мировой дипломатической столицы, или нет».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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Курсивом выделены стилистические правки, внесенные 24 марта 2025 года.