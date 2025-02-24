Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?
Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Путиным о возможном мирном соглашении по Украине, но возможно ли настоящее мирное урегулирование без участия самой Украины?
В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину наш англоязычный подкаст Inside Geneva ставит перед собой и своими собеседниками несколько ключевых вопросов, касающихся российско-американских переговоров о прекращении войны.
Что именно обсуждают Москва и Вашингтон? Каковы реальные цели этих переговоров? И можно ли достичь устойчивого мира, если Украина не будет участвовать в процессе мирного урегулирования? Эти вопросы волнуют не только Украину, но и всю Европу, а также глобальное сообщество наций. Присоединяйтесь к подкасту на английском языке Inside Geneva, чтобы разобраться в деталях.
«Это действительно мирная сделка или просто шкурная сделка?» Или речь идет о капитуляции или даже о смене власти в Украине? Таким вопросом задается ведущая программы Inside Geneva Имоджен Фолкс (Imogen Foulkes).
Чего хочет президент США Дональд Трамп? «Он хочет остановить войну или выиграть ее? Мы не знаем, что президент Трамп будет считать победой. Есть подозрение, что это будет победа, которая окажется победой исключительно в интересах США», — отмечает Ник Камминг-Брюс (Nick Cumming-Bruce), обозреватель газеты The New York Times.
Кто будет следить за тем, чтобы мир не рухнул сразу после перемирия? США будут принимать решения вместе с Россией, с Путиным, но кто возьмет на себя реальную работу после? Это может сделать только Европа», — добавляет Гунилла фон Халл (Gunilla von Hall), корреспондентка шведской газеты Svenska Dagbladet.
Насколько морально и целесообразно вести мирные переговоры без Украины? «Мы не сможем говорить об устойчивом мире до тех пор, пока украинцы не будут вовлечены в процесс (поиска выхода из ситуации войны)», — подчеркивает Лоран Сьерро (Laurent Sierro), журналист швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.
А что насчет Организации Объединенных Наций? Это сложные вопросы не только для США, Европы и Украины, но и для всего международного сообщества. Какую роль в этом процессе способна сыграть ООН? Присоединяйтесь к нам в программе Inside Geneva, чтобы получить дополнительную информацию к размышлению.
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