Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?

Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора? SWI

Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Путиным о возможном мирном соглашении по Украине, но возможно ли настоящее мирное урегулирование без участия самой Украины?

2 минут

Иможен Фолькс Готовит репортажи из Женевы как для SWI swissinfo.ch, так и для BBC. Доступно на 1 другом языке English en US-Russia talks on Ukraine: peace or appeasement? Оригинал Читать далее US-Russia talks on Ukraine: peace or appeasement?

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину наш англоязычный подкаст Inside Geneva ставит перед собой и своими собеседниками несколько ключевых вопросов, касающихся российско-американских переговоров о прекращении войны.

Что именно обсуждают Москва и Вашингтон? Каковы реальные цели этих переговоров? И можно ли достичь устойчивого мира, если Украина не будет участвовать в процессе мирного урегулирования? Эти вопросы волнуют не только Украину, но и всю Европу, а также глобальное сообщество наций. Присоединяйтесь к подкасту на английском языке Inside Geneva, чтобы разобраться в деталях.

«Это действительно мирная сделка или просто шкурная сделка?» Или речь идет о капитуляции или даже о смене власти в Украине? Таким вопросом задается ведущая программы Inside Geneva Имоджен Фолкс (Imogen Foulkes).

Чего хочет президент США Дональд Трамп? «Он хочет остановить войну или выиграть ее? Мы не знаем, что президент Трамп будет считать победой. Есть подозрение, что это будет победа, которая окажется победой исключительно в интересах США», — отмечает Ник Камминг-Брюс (Nick Cumming-Bruce), обозреватель газеты The New York Times.

Кто будет следить за тем, чтобы мир не рухнул сразу после перемирия? США будут принимать решения вместе с Россией, с Путиным, но кто возьмет на себя реальную работу после? Это может сделать только Европа», — добавляет Гунилла фон Халл (Gunilla von Hall), корреспондентка шведской газеты Svenska Dagbladet.

Насколько морально и целесообразно вести мирные переговоры без Украины? «Мы не сможем говорить об устойчивом мире до тех пор, пока украинцы не будут вовлечены в процесс (поиска выхода из ситуации войны)», — подчеркивает Лоран Сьерро (Laurent Sierro), журналист швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.

А что насчет Организации Объединенных Наций? Это сложные вопросы не только для США, Европы и Украины, но и для всего международного сообщества. Какую роль в этом процессе способна сыграть ООН? Присоединяйтесь к нам в программе Inside Geneva, чтобы получить дополнительную информацию к размышлению.

Внешний контент

Узнайте больше о подкасте Inside Geneva и других наших швейцарских подкастах на английском языке по этой ссылке.

Подпишитесь на рассылку Inside Geneva, чтобы уже гарантированно не пропускать новые выпуски.

Внешний контент Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. Inside Geneva: international affairs from the world’s humanitarian capital Our newsletter offers a unique insight into what is happening in International Geneva: What debates are taking center stage? How can the UN impact world affairs and what are NGO’s saying? Bi-monthly The SBC Privacy Policy provides additional information on how your data is processed. I consent to the use of my data for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe