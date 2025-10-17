Война Израиля и гуманитарный коллапс в Газе

Военная кампания Израиля поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы. Специальный репортаж Swissinfo, документирующий масштабы бедствий в Газе, был подготовлен в Женеве — в городе, который вот уже многие десятилетия является мировым центром международного гуманитарного права (МГП) и многосторонней дипломатии в сфере международной гуманитарной помощи.

В Газе целые кварталы лежат в руинах. Больницы отрезаны от поставок топлива и медикаментов. Люди вынуждены снова и снова спасаться бегством. Несмотря на объявление 9 октября 2025 года перемирия, конца войне до сих пор не видно. Она началась с нападения палестинской военизированной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По данным израильских властей, в результате нападения были убиты 1195 человек, более 200 были взяты в заложники.

В ответ Израиль начал военную операцию, целью которой, по его заявлениям, было уничтожение военных и гражданских структур ХАМАС в Газе, предотвращение будущих атак на Израиль и возвращение заложников. В итоге она превратилась в самый разрушительный конфликт в истории сектора Газа, на территории которого ХАМАС с июня 2007 года является фактической единственной правящей силой.

По данным структуры под названием министерство здравоохранения Газы (контролируется ХАМАС), с октября 2023 года были убиты более 66 тысяч палестинцев. Израиль настаивает, что действует в соответствии с международным правом, имея право на самооборону. Уже через несколько недель после начала конфликта агентства ООН в Женеве предупредили о риске недоедания и угрозе голода в Газе. Международные гуманитарные организации осудили многократные израильские удары по больницам, гуманитарным работникам и мирным жителям Газы, ищущим помощи и потребовали обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу.

Вот краткий обзор основных гуманитарных организаций, базирующихся в Женеве, и сфер их деятельности:

Масштаб насилия в Газе был столь велик, что обвинения в геноциде против Израиля были переданы даже на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге, а 16 сентября 2025 года Независимая Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле, пришла к выводуВнешняя ссылка, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в секторе Газа.

Фрагмент выступления председателя Комиссии ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях Нави Пиллэй:

Израиль категорически отвергает эти обвинения, однако продолжает ограничивать доступ журналистов в сектор Газа, лишая их возможности наблюдать за происходящим и проверять факты на месте. В этих условиях именно на плечи сотрудников международных гуманитарных миссий и местных журналистов и ложится тяжелейшая задача — самим документировать происходящее.

От нехватки продовольствия – к угрозе голода

Первые тревожные сигналы

В течение первых двух месяцев войны, с октября по декабрь 2023 года, конфликт вынудил к бегству 1,9 млн палестинцев. В своём анализе ситуации с продовольственной безопасностью, опубликованном в тот период, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), базирующаяся в Риме, сообщала: половина перемещённых семей призналась, что за последний месяц они засыпали голодными не менее десяти ночей, а это резкий скачок по сравнению с предыдущим исследованием, проведённым месяцем ранее, когда подобные трудности испытывала примерно треть семей.

Основные этапы гуманитарного кризиса:



Парализованная гуманитарная помощь

Израиль дважды полностью останавливал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа: впервые — на несколько недель сразу после агрессии боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, во второй раз — весной 2025-го, с начала марта по 19 мая. Анализ SWI swissinfo.ch, основанный на данных правительства Израиля, показывает, что с начала войны сектор Газа обеспечивался продовольствием лишь примерно наполовину от необходимого уровня.

По оценкам Всемирной продовольственной программы (ВППВнешняя ссылка) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАОВнешняя ссылка), жителям Газы требуется, чтобы не оказаться на грани голода, от 60 до 62 тысяч тонн продуктов питания в месяц. Но за два года — то есть с октября 2023-го по сентябрь 2025-го — этот объём был достигнут только в 13 из 24 месяцев. Представители международных гуманитарных миссий подчёркивают: лишь постоянные и надёжные поставки способны предотвратить массовое недоедание.

Когда еда дорожает, а земля стала непригодной для обработки

В Газе, в отличие от других зон конфликта, у жителей почти нет возможности заниматься сельским хозяйством — лишь около 1,5 % земель остаются сейчас пригодными для возделывания. Остальная часть территории Газы стала непригодной для обработки из-за войны. С начала боевых действий цены на основные продукты резко выросли.

Коллапс гуманитарной системы ООН

До начала 2025 года доставку продовольствия, медикаментов, воды и конструкций временного жилья в сектор Газа обеспечивали структуры ООН. Координацией пoставок занималось Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ/OCHA), а ключевым исполнителем на местах было Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР / UNRWA). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) дополняли эту работу своими собственными миссиями. К весне 2025 года Израиль ввёл полную блокаду, запретил въезд в Газу сотрудникам ООН и стал создавать собственные каналы гуманитарных поставок. После этого прежний механизм распределения помощи фактически перестал действовать.



После БАПОР

БАПОР было центральным звеном всей гуманитарной инфраструктуры. Агентство управляло школами, клиниками и приютами, обеспечивало продовольствием более 1,7 миллиона человек. В конце января 2025 года Израиль приостановил деятельность агентства, заявив, что его структуры инфильтрованы боевиками ХАМАС. БАПОР отвергло эти обвинения как не подтверждённые фактами. После его закрытия другим организациям пришлось в экстренном порядке расширять свою деятельность, с тем чтобы хотя бы частично восполнить образовавшийся пробел.



Гуманитарный фонд Газы

Гуманитарный фонд Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF), созданный при поддержке США и Израиля, был зарегистрирован в штате Делавэр в феврале 2025 года. Ему и поручили основую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Фонд официально начал работу в мае, но с первых же дней оказался в центре острых дебатов. В феврале GHF открыл представительство в Женеве, что укрепило его международную репутацию.

Однако уже 2 июля 2025 года швейцарские власти распустили женевский офис фонда, объяснив это несоблюдением им уставных и финансовых требований, предусмотренных швейцарским правом. В конце мая под управлением GHF в Газе начали работать только 4 (четыре) центра распределения продовольствия, находящиеся к тому же под контролем военных. По данным гуманитарных организаций, под эгидой ООН действовало около 400 пунктов. В результате, по оценкам ООН, число случаев недоедания заметно выросло.



Центры GHF: хаос и жертвы

Сотрудники ООН, гуманитарные организации и палестинские группы обвиняют GHF в политизации и милитаризации гуманитарной помощи, в превращении её в инструмент давления и в «организации пунктов раздачи продовольствия, которые нередко становились смертельными ловушками». Первые тревожные сообщения поступили от медиков, работавших рядом с этими центрами.

С 7 июня по 24 июля 2025 года два медицинских центра «Врачей без границ» (MSF) на юге Газы, находившиеся вблизи пунктов GHF, оказали помощь 1 380 пострадавшим, включая 174 человека с огнестрельными ранениями, и оформив 28 тел погибших. В MSF назвали эту систему выдачи гуманитарной помощи «организованным убийствомВнешняя ссылка» и подчеркнули, что эти данные отражают лишь небольшую часть реальных потерь. Так, например, 16 июля 2025 г. 20 палестинцев погибли, раздавленные в толпе у пункта выдачи продовольственных рационов в Хан-Юнисе. В GHF возложили всю ответственность на ХАМАС, заявив, что эта группировка прицельно пытается не дать Фонду нормально работать.

Случаи голода в Газе признаны официально

22 августа 2025 года Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности, т.н. шкала IPC, ведущая международная организация по оценке продовольственных кризисов, впервые подтвердила, что в секторе Газа зарегистрированы случаи голодаВнешняя ссылка. Ниже: отрывок из интервью президента Израиля Ицхака Герцога (Isaac Herzog), которое он дал лондонскому аналитическому центру Chatham House, Королевскому институту международных отношений (Royal Institute of International Affairs).

Израиль отверг выводы IPC и потребовал отзыва доклада. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 30 сентября 2025 года в Газе зарегистрировано 411 смертей по причине недоедания; среди погибших — 108 детей.

Острый дефицит жизненно необходимых ресурсов

Согласно информации израильского Координационного управления правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), объём поставок продовольствия и топлива в Газу увеличился уже в августе 2025 года и еще немного вырос в сентябре. Это произошло после трёхмесячной блокады, завершившейся в мае, когда поставки были почти полностью прекращены.

Тем не менее многие жизненно важные ресурсы остаются в дефиците — прежде всего материалы и оборудование для строительства временных домов, которые всё ещё жизненно необходимы тысячам семей. С начала года в Газу практически не поступал бытовой газ, а небольшие партии питьевой воды начали поступать только в августе.

«До сих пор множество товаров в Газу не пропускается — особенно оборудование и материалы, которые могут быть отнесены к категории товаров двойного назначения», — рассказала порталу Swissinfo представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ / OCHA) в Газе Ольга Черовка (Olga Cherovka).

«Для восстановления людям, пережившим тяжёлое истощение и месяцы лишений, требуется гораздо больше, чем просто мешок муки. Им необходима специализированная пища и медицинская помощь», — добавила она.

Система здравоохранения Газы под ударом

Ещё до эскалации конфликта в октябре 2023 года система здравоохранения в Газе была перегружена и действовала в условиях строгих ограничений, введённых Израилем. Об этом рассказывает Лео Кан (Leo Cans), руководитель миссии «Врачей без границ» (MSF) в Иерусалиме, курировавший сектор Газа в 2023 году. «Работать тогда всё ещё было возможно, — вспоминает он. — Но потом начались атаки на больницы».

С начала войны атаки на больницы в Газе привели к гибели сотен человек. По оценкам, около 90 % погибших были пациентами или сотрудниками медицинских учреждений. Почти треть больниц и клиник в Газе разрушена, а ни одна из оставшихся не функционирует в полном объёме. 25 августа 2025 года Израиль вновь атаковал больницу Насера (Nasser Hospital) в городе Хан-Юнис (Khan Yunis), к тому моменту единственное медучреждение на юге Газы, на базе которого ещё оказывалась медпомощь. По данным местных источников, которые нельзя проверить, во время атаки погибли не менее двадцати человек, среди них пятеро журналистов.

Помогать и свидетельствовать о происходящем

Доступ гуманитарных организаций в сектор Газа остаётся крайне ограниченным. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ / OCHA), гуманитарные миссии могут действовать лишь примерно на 12 % территории Газы. Там, где доступ всё же возможен, сотрудники международных организаций стараются помогать людям и свидетельствовать о происходящем, фиксируя проявления гуманитарного кризиса, который некоторые эксперты ООН квалифицируют как геноцид. Большинство иностранных и местных СМИ при этом не могут работать в Газе напрямую.

Проблемы с доступом и логистикой

Работа гуманитарных организаций в Газе осложнена не только разрушенной инфраструктурой и постоянными перемещениями населения, но и прямой угрозой для жизни их сотрудников. С момента внезапного возобновления боевых действий 18 марта 2025 года Израиль одобрил лишь 39 % запросов на проведение гуманитарных операций и отклонил 34 %. В августе ситуация несколько улучшилась, однако примерно каждая шестая миссия (17 %) сталкивается с препятствиями уже после начала своей работы. Даже при наличии официального разрешения израильского Управления по координации и связям с Газой (CLA) грузы часто задерживаются и операции приходится сворачивать. Около 10 процентов заявок гуманитарные организации отзывают сами из-за реальной угрозы для жизни их сотрудников, по причине логистических сбоев или нехватки ресурсов.

«Основная проблема по-прежнему — это доступ гуманитарных организаций к пострадавшим, а также (недостаточные) объёмы поступающей помощи, — говорит Ольга Черовка, пресс-секретарь УКГВ в Газе, в интервью Swissinfo. — Сейчас приоритет — добраться до наиболее уязвимых и нуждающихся групп населения».

Гуманитарный долг и его цена

Эта война испытывает на прочность не только палестинцев в Газе и сотрудников гуманитарных организаций, но и степень эффективности в целом международного гуманитарного права. Международное гуманитарное право (МГП) защищает гражданских лиц — особенно женщин и детей, а также раненых, больных, военнопленных, медицинский персонал, сотрудников гуманитарных организаций и журналистов, не участвующих в боевых действиях.

Однако в Газе эти нормы не соблюдаются. По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, на которые ссылается Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ / OCHA), с начала войны в секторе были убиты более 66 000 палестинцев. Почти половина погибших — женщины и дети.

Конфликт, ставший самым гибельным для гуманитарных работников и журналистов

Гуманитарные миссии в секторе Газа сопряжены с огромным риском. Уже сейчас 2025 год стал самым трагичным для сотрудников гуманитарных организаций с начала ведения подобных наблюдений.

Большинство погибших в Газе — сотрудники БАПОР / UNRWA.

Погибли сотни журналистов

Пока международные гуманитарные миссии пытались доносить до внешнего мира, что происходит в Газе с их перспективы, палестинские журналисты рассказывали об этом изнутри — опираясь на свой собственный опыт.

По данным международной правозащитной организации «Комитет по защите журналистов» (CPJ), с начала конфликта в Газе погибло не менее 97 работников СМИ — подавляющее большинство из них были палестинцами.

Другие правозащитные организации приводят более значительные цифры: по данным организации «Репортёры без границ», число погибших составляет 220 человек, а по сведениям Палестинского союза журналистов, которые нельзя проверить — 250. Год 2024-й стал самым трагичным для журналистов с момента начала ведения статистики в 1992 году: в тот год погибли 82 человека.

Передышка?

15 сентября 2025 года Израиль начал новое наземное наступление на город Газа, введя танковые и пехотные подразделения в несколько стратегически важных районов. С тех пор сотни тысяч палестинцев бежали на юг, а те, кто остался, продолжают жить под бомбардировками, испытывая нехватку продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Гуманитарные организации предупреждают о массовом исходе населения, росте числа жертв и о стремительном обострении гуманитарного кризиса.

Активизация дипломатических усилий

На фоне продолжающегося израильского наступления на Газу усилилось международное давление на Тель-Авив с призывом прекратить войну. 12 сентября 2025 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов (142 — за, 10 — против, 43 страны — воздержались) приняла Нью-Йоркскую декларацию, в которой подтверждена поддержка решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа создания двух государств.

Этот подход предполагает сосуществование Израиля и будущего палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме в границах, существовавших до Шестидневной войны 1967 года. В сентябре 2025 года Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако признали Палестину как независимое государство, присоединившись к более чем 140 странам мира, уже сделавшим этой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) назвал этот шаг «абсурдной наградой за терроризм».

Надежда на прорыв

9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что Израиль и ХАМАС достигли долгожданного соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение предусматривает постепенное взаимное выполнение сторонами взятых на себя обязательств, включая возобновление беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Газу.

«Организация Объединённых Наций поддержит полную реализацию этого соглашения, расширит объёмы устойчивой гуманитарной помощи и будет активно содействовать восстановлению и реконструкции в Газе», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres). Он призвал все стороны «воспользоваться этой возможностью для того, чтобы начать надёжный политический процесс, направленный на прекращение оккупации, признание права палестинского народа на самоопределение и достижение решения о создании двух государств, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности».

Газа в руинах

Многие эксперты сомневаются, что идея «жизнеспособного» палестинского государства может быть реализована, пока Газа лежит в руинах, а Израиль продолжает строить свои поселения на Западном берегу.

По данным программы спутникового мониторинга ООН UNOSAT, в секторе Газа повреждены почти 193 000 зданий — то есть около 80 % всей инфраструктуры. Статистика ООН показывает, что разрушены или серьёзно повреждены 436 000 жилых домов (92 % от общего числа), почти 3 500 км дорог (77 % дорожной сети) и более 90 % школ.

Около 70 % объектов водоснабжения и санитарной инфраструктуры в Газе находятся в милитаризованных зонах, контролируемых Израилем, и остаются в значительной степени недоступными для гражданского населения. Нынешняя война в Газе привела к большему количеству разрушений, чем все самые разрушительные конфликты последних лет вместе взятые.

Над материалом работали:

продюсер, текст: Доминик Согель (Dominique Soguel)

анализ данных: Полин Тюрюбан (Pauline Turuban),

инфографика: Кай Ройсер (Kai Reusser),

бильд-редактор: Хелен Джеймс (Helen James),

видео: Микеле Андина (Michele Andina).

Полную версию этого материала на английском языке вы найдете здесьВнешняя ссылка.

