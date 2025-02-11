Вибрация ускоряет процесс сращивания костей

Цюрихские учёные разрабатывают метод терапии переломов костей с использованием вибрации. Keystone-SDA

Швейцарские учёные продемонстрировали, как механические стимулы воздействуют на активность генов в костной ткани.

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Вибрация способствует росту костей. К такому выводу пришли исследователи из Цюриха в своём новом научном проекте. Они показали, что механические стимулы, такие как вибрация, активируют определённые гены в костной ткани, способствуя её регенерации. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Science, могут лечь в основу разработки новых методов терапии переломов костей и потери костной массы.

Об этом сообщила Высшая техническая школа Цюриха (ETH Zürich) в своём пресс-релизе. Исследовательская группа под руководством профессора Ральфа Мюллера (Ralph Müller) из Высшей технической школы Цюриха ещё три года назад экспериментально доказала на мышах, что вибрационная терапия способствует ускорению сращивания костной ткани.

«Но только полностью разобравшись в этих механизмах, мы сможем создать эффективные терапевтические методики», — отметил один из авторов нового исследования Неашан Матхаван (Neashan Mathavan) в пресс-релизе, опубликованном ETH Zürich. В рамках своего исследования учёные составили так называемый «атлас активности генов», отображающий генетические процессы, происходящие во время заживления костей у мышей.

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Для этого они искусственно вызвали перелом бедренной кости у четырёх подопытных животных, после чего применили вибрационную терапию для стимуляции регенерации костной ткани. Анализ позволил выявить, какие гены активны в разных участках заживающей кости, а какие остаются неактивными. Эксперимент показал, что определённые гены особенно активно работают в зонах костной ткани, подвергающихся высокой вибромеханической нагрузке.

Напротив, гены, препятствующие формированию новой костной ткани, в этих областях оставались неактивными. Теперь учёные намерены использовать полученные данные для разработки новых терапевтических стратегий. Как сообщает Высшая техническая школа Цюриха, помимо вибрационной терапии возможно целенаправленное применение лекарственных препаратов, способных активировать или подавлять определённые гены, ускоряя тем самым заживление костной ткани и повышая её прочность.

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