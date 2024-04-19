В Швейцарии разработали «тараканий дрон»

В будущем такой летательный аппарат можно будет использовать для мониторинга и измерения биоразнообразия в отдалённых и густых лесных массивах. ETH

Швейцарские инженеры разработали дрон (БПЛА), способный в полёте от препятствий и так двигаться мимо них. Эту технологию они подсмотрели у насекомых, в частности тараканов. В будущем такой летательный аппарат можно будет использовать для мониторинга и измерения степени биоразнообразия в отдаленных лесных массивах.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss develop ‘cockroach drone’ to explore forest canopy Оригинал Читать далее Swiss develop ‘cockroach drone’ to explore forest canopy

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на прошлой неделе Швейцарским Федеральным Институтом исследований леса, снега и ландшафта (WSL), мониторинг состояния окружающей среды в районах с густой лесной растительностью остается для ученых серьезной проблемой. Например, проникнуть в удаленном режиме под полог леса пока не удается, поскольку гибкие ветки не дают дрону продолжать полет и сбивают его с траектории.

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И вот теперь команда инженеров WSL под руководством Эмануэле Ауконе (Emanuele AuconeВнешняя ссылка) вместе с учеными из федеральной Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) и Университета Пизы нашли решение этой проблемы. Соответствующую технологию они подсмотрели у насекомых, точнее тараканов, хитиновый корпус которых имеет обтекаемую форму и состоит из материала с низким коэффициентом трения. Нечто подобное они применили в беспилотнике, тактико-технические данные которого они опубликовали в журнале Nature Communications.

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В дополнение ученые оснастили дрон пространственным интеллектом, который обеспечивает летательному аппарату возможность тактильной обратной связи, с тем чтобы он мог реагировать при контакте в окружающей среде с ветками или иной растительностью. В ходе первых испытаний «тараканий дрон» вполне успешно мог в полете отталкиваться от веток с листьями и двигаться мимо них. На следующем этапе ученые планируют усовершенствовать дрон, научив его «реагировать» на несколько препятствий одновременно.

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