Приматы в зоопарке: история перемен и прогресса на примере зоопарка Базеля

История содержания обезьян в зоопарке может вполне стать историей о серьезных переменах в отношениях людей и животных. Keystone

В самом начале своей 150-летней истории Базельский зоопарк ставил своей целью очеловечивание «экзотических» видов животных. Позже возобладал подход, ориентированный на удовлетворение потребностей, имеющихся, оказывается, даже и у них. В итоге город дожил до народной законодательной инициативы, предлагавшей предоставить приматам основные гражданские права и свободы.

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Два шимпанзе сидят за столом и хлебают ложкой суп из тарелок. Эти фотографии приматов по имени Макс и Мориц в 1930-х годах произвели настоящий фурор. Главный смотритель Базельского зоопарка того времени, Карл Штеммлер (Carl Stemmler), так говорил о «своих» животных: «Макс научился правильно есть ложкой за три дня. Морицу потребовалось больше месяца, чтобы просто понять, что ложку нужно держать в руке».

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«Воспитание» обезьян, их очеловечивание: то, что кажется странным с сегодняшней точки зрения, было нормой вплоть до 1960-х годов. Как говорит швейцарская историк Дженнифер Деген (Jennifer Degen), обезьяны часто попадали в зоопарк малышами без матери. Смотрители считали, что они непременно должны их чему-то научить. Но дело было еще и в том, чтобы уметь держать животных под контролем. «Они (работники зоопарке) понимали, что взрослые обезьяны могут быть опасны поэтому в принципе, отношения (между людьми и животными) всегда должны были быть выстроены на основе иерархического принципа».

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Примером тому служит такая почти анекдотическая история: чтобы заставить Макса и Морица слезть с дерева Карл Штеммлер, по его же словам, начал стрелять в них из рогатки, попав одной из них прямо по заднице. «Обезьяна вскрикнула от неожиданности и молниеносно спустилась с дерева». В 1959 году Базельский зоопарк попал в мировые заголовки газет: впервые в неволе в одном из зоопарков Европы, в данном случае в швейцарском зоопарке, родилась самка гориллы по имени Гома (Goma).

Началась новая эпоха

«После Второй мировой войны зоопарк Базеля превратился из развлекательного заведения в научную организацию. Изменилось и его самовосприятие, перед зоопарком были поставлены новые задачи», — рассказывает Дженнифер Деген. Началась новая эпоха, попытки «очеловечивания животных» были прекращены, что нашло свое отражение и в строительстве более современных вольеров, больше похожих на естественную среду обитания животных.

Как сообщали тогдашние национальные кино-новости Schweizer Filmwochenschau, «Базельский зоопарк претерпевает радикальные изменения, предприимчивая команда менеджеров создала для обезьян вольер, который может с гордостью назвать себя самым современным и продвинутым во всей Европе».

«Воспитание» обезьян, их очеловечивание: то, что кажется странным с сегодняшней точки зрения, было нормой вплоть до 1960-х годов. Keystone

Подобные изменения происходили во многих зоопарках. По словам известного зоолога и фотографа Йорга Хесса (Jörg Hess), «Базлер Цолли», как называли в народе Базельский зоопарк, стал лидером, в частности, в современном содержании обезьян. Модернизацию переживали и другие зоопарки, например Цюрихский зоопарк, хотя кое в чём общественная трансформация в Базеле зашла даже гораздо дальше, не ограничившись зоопарком.

В 2022 году здесь была вынесена на обсуждение кантональная законодательная инициатива, которая требовала предоставить приматам основные права человека. И хотя это требование с треском провалилось по итогам всенародного голосования, даром всё это не прошло, зоопарк и его «обезьянье хозяйство» вновь оказался в центре интенсивных дискуссий.

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Адриан Баумейер (Adrian Baumeyer), нынешний куратор Базельского зоопарка, говорит, что «базовые права означали бы навязывание животным конструкта, придуманного человеком, так что все это все равно бы не сработало. Гораздо важнее иметь более строгого законодательство о защите животных, которое у нас уже существует».

В 1959 году Базельский зоопарк попал в мировые заголовки газет: впервые в неволе в одном из зоопарков Европы, в данном случае в швейцарском зоопарке, родилась самка гориллы. Keystone

Остается открытым вопрос, будут ли люди через несколько десятилетий смотреть на сегодняшний подход к содержанию приматов в зоопарке настолько же критически, насколько мы сегодня критикуем характер самых первых современных зоопарков?

Адриан Баумейер отмахивается: «В те времена ты находился в информационном вакууме, стоял перед клеткой и говорил себе, вау, посмотрите, обезьяны едят прямо как люди, и ничего больше. Сейчас все поменялось, я не думаю, что в будущем мы будем иметь нечто похожее». Так что история содержания обезьян в зоопарке может вполне стать историей о серьезных переменах в отношении людей и животных.

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