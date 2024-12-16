Станет ли Швейцария лидером в области технологий на основе ИИ?

Как «бизнес-тяжеловесы» из США, такие, как компании OpenAI и Anthropic, могли бы помочь развитию швейцарского сектора ИИ? Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Появление в Цюрихе офисов компаний OpenAI и Anthropic, занимающихся разработкой систем на основе «искусственного интеллекта» (ИИ), породило надежды на то, что вот уж теперь-то Швейцария точно получит достаточный потенциал для того, чтобы играть заметную роль в этой перспективной сфере. Насколько эти надежды оправданы?

8 минут

Мэтью Аллен

Если он не пишет о финансах, криптовалютах, блокчейне, банках и международной торговле, делового корреспондента SWI swissinfo.ch, то его можно застать за игрой в крикет на различных площадках в Швейцарии, в том числе на льду озере Санкт-Мориц. Доступно на 2 других языках English en How US heavyweights can help grow the Swiss AI sector Оригинал Читать далее How US heavyweights can help grow the Swiss AI sector

中文 zh 美国科技巨头进驻，瑞士AI迎来发展机遇 Читать далее 美国科技巨头进驻，瑞士AI迎来发展机遇

Ответ на вопрос о том, сумеет ли Швейцария успешно развиваться в качестве международно значимого центра разработок в области ИИ, зависит от того, насколько эта страна будет способна как готовить сама, так и привлекать со стороны лучшие кадры и финансировать перспективные компании-стартапы. По мнению экспертов, многое зависит от нормативно-правовой базы и от того, как страна будет регулировать сферу ИИ. Швейцария больше известна в мире своей финансовой индустрией, точным машиностроением, часовой промышленностью и фармацевтикой, а в последнее время еще и инновационными дронами, в области же информационных технологий она скорее оставалась до последнего времени темной лошадкой, хотя здесь уже давно и работают отделения таких компаний как Google, Nvidia, Apple или Microsoft.

Но теперь многое указывает на то, что появление в Цюрихе офисов компаний OpenAI и Anthropic, создателей част-ботов ChatGPT и Claude, может и в самом деле означать наступление нового цикла в рамках складывания в Швейцарии мирового научно-внедренческого центра в области ИИ. Так, вице-президент Open AI по исследованиям и инновациям Марк Чен назвал недавно Швейцарию «ведущим европейским технологическим центром». «Цюрих — это наилучшее место для поиска новых талантов в области науки и техники». Таково мнение компании Anthropic. Конечно, все это не означает, у Швейцарии теперь не будет равных в качестве европейского центра научно-внедренческой активности в столь перспективной сфере, как системы на основе самообучающихся компьютерных моделей. У компаний OpenAI и Anthropic уже есть офисы и в других европейских городах, включая Лондон и Дублин.

Вопросы нормативно-правового регулирования

И если Швейцария и сможет чем-то выделиться на фоне стран Европейского союза, то пока только своим отношением к ИИ с точки зрения основ нормативно-правового регулирования. Заниматься этим вопросом должны будут курирующие швейцарские министерства и ведомства. В частности, швейцарское Ведомство по делам коммуникаций BAKOM (автономное подразделение Министерства экологии, транспорта и коммуникаций UVEK), которое вроде бы уже скоро должно будет представить свои рекомендации в плане порядка реализации в Швейцарии положений законодательства ЕвросоюзаВнешняя ссылка в области искусственного интеллекта, вступивших в силу в начале 2024 года.

Показать больше

Показать больше Компания OpenAI откроет офис в Швейцарии Этот контент был опубликован на Компания OpenAI, создатель чатбота ChatGPT, сообщает, что намерена открыть свой офис в Цюрихе. Читать далее Компания OpenAI откроет офис в Швейцарии

Швейцария не входит в ЕС, но игнорировать правовые новеллы в Европе она не может, слишком тесными и прочными являются связи между Берном и Брюсселем. Ханс Герсбах (Hans Gersbach), директор Швейцарского НИИ изучения вопросов экономической конъюнктуры KOF (г. Базель) еще в сентябре 2024 года отметил, что порядок регулирования Евросоюзом этой сферы предъявляет к профильным компаниям очень высокие требования, принуждая их совершать огромное количество бумажной работы. «Это повышает риск того, что инновации просто останутся невостребованными или же они не достигнут успеха на рынке. Само по себе законодательство ЕС в сфере искусственного интеллекта идет в правильном направлении, но есть некоторые области, где компаниям можно было бы дать куда больше свободы действий.

Район Хардбрюкке (Hardbrücke) с башней Prime Tower в Цюрихе. Keystone / Gaetan Bally

И если Швейцарии удастся создать более разумное, юридически обоснованное и более мягкое регулирование, чем в ЕС, то для нас откроются большие возможности. Тогда у Швейцарии и в самом деле появится потенциал для превращения в глобальный центр ИИ, тем более что появление у нас глобальных лидеров из США уже придало дополнительный импульс развитию собственно швейцарской индустрии ИИ». «Связи Швейцарии с американской экосистемой в области ИИ уже переходит в стадию симбиотических отношений», — говорит и Александр Бруннер (Alexander Brunner), бизнес-консультант, который в настоящее время пишет книгу о швейцарском рынке ИИ.

Кадры решают

Еще одним подтверждением этого процесса стал приход в Цюрих калифорнийского производителя компьютерных чипов Nvidia, купившего два года назад швейцарский ИИ-стартап Animatico. Со своей стороны Марсель Салате (Marcel Salathé), директор Центра ИИ при Технологическом институте Лозанны (AI Center at the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne / EPFL), надеется, что новые участники швейцарской инновационной экосреды начнут распространять свою деятельность и на франкоязычную часть Швейцарии. Еще один важный аспект: борьба за кадры. Компания OpenAI уже переманила к себе трех ведущих исследователей, ранее трудившихся в Google Deepmind, что свидетельствует о жесткой конкуренции в области поиска подходящего персонала.

Показать больше Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция Готова ли Швейцария к цифровому будущему? Читать далее Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция

В Центре ИИ EPFL в настоящее время обучается около одной тысячи студентов и аспирантов. Как говорит Марсель Салате развитие инноваций в области ИИ открывает перед нами окно возможностей, которое случается только один раз в поколение. Сейчас в классических «гаражах» как раз и создаются гиганты бизнеса будущего и было бы здорово, если бы некоторые из них оказались в нашем регионе. Швейцария уже один раз упустила использовать такое «окно» в 1989 году, когда в женевском ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) был изобретен интернет. Мы должны сделать всё, чтобы такое не повторилось».

Башня «Бель-Эйр» (La tour Bel-Air) в Лозанне: когда-то «уродство», а сегодня, наоборот, с точки зрения Schweizer Heimatschutz, это настоящая жемчужина отечественной архитектуры. RTS

Однако для того, чтобы полностью реализовать свой потенциал, швейцарским стартапам в области ИИ нужен будет доступ к достаточному объему венчурного (рискового) капитала, не обойтись и без сотрудничества с традиционными отраслями экономики, перед которыми сейчас как раз и возникают проблемы, связанные с внедрением передовых цифровых технологий. Речь идет о таких отраслях, как здравоохранение и финансы, а также об области традиционной робототехники и общественного транспорта. Все они обязаны внедрять у себя технологии на основе ИИ, если только они хотят и дальше идти в ногу со временем. А тут Швейцарии пока особенно похвастаться нечем, проблемы с удаленным голосованием в сети, с введением электронного досье пациента и даже с внедрением новых цифровых систем ПВО говорят сами за себя.

Не обращаться сразу к американским компаниям

Пока что Швейцария по сравнению с другими странами инвестирует в отечественные ИИ-стартапы относительно незначительные ресурсы. Об этом, в частности, говорится в отчете консалтинговой компании Startupticker за декабрь 2023 года. Как указано дальше в этом документе, «количество ИИ-стартапов в Швейцарии в целом впечатляет, но с точки зрения инвестиций ситуация выглядит значительно хуже. Вряд ли в какой-либо другой стране медианный уровень инвестиций так низок, как в Швейцарии». В самом деле, те же израильские компании-разработчики решений на основе ИИ уже привлекли капитала раз в десять раз больше, чем ИИ-компании в Швейцарии.

Показать больше

Показать больше Журналистам следует осторожно использовать ИИ Этот контент был опубликован на Швейцарский Совет по делам прессы советует журналистам проявлять осторожность при работе с программами на основе «искусственного интеллекта» (ИИ). Читать далее Журналистам следует осторожно использовать ИИ

На это указывает, в частности, и Александр Бруннер. По его мнению, швейцарские транснациональные корпорации должны внедрять у себя куда больше инноваций в области ИИ швейцарского происхождения, а не обращаться чуть что к американским гигантам. В недавнем посте на сайте Substack он подчеркнул, что успешное участие в глобальной гонке в области ИИ обусловлено не только наличием выдающихся исследований, талантливых специалистов и интересных стартапов. Речь идет о формировании всей цепочки создания добавленной стоимости, начиная с образования, инфраструктуры и заканчивая корпоративными закупками у местных ИИ-компаний.

Кто сможет пользоваться шестым по мощности суперкомпьютером в мире и чего с его помощью можно будет добиться? Marco Abram, CSCS

Сейчас в Швейцарии лидерами в области ИИ являются Политехи в Цюрихе и Лозанне (ETHZ и EPFL), заявившие недавно о создании нового Швейцарского национального института ИИ, который будет руководить исследованиями, образованием и инновациями в этой сфере. Ранее в 2024 году они также представили новый швейцарский суперкомпьютер Alps. После своего полного ввода в эксплуатацию он станет в 20 раз мощнее своего предшественника, но даже и на сегодняшний день (середина декабря 2024 года) он уже является одним из самых передовых суперкомпьютеров в мире. Оба вуза также поддерживают работу Центров передового знания в области ИИ, цель которых переводить результаты исследований в реальные востребованные на рынке виды потребительской продукции.

Русскоязычная версия подготовлена и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.