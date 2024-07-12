Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ

Искусственный интеллект становится все более распространенным в Швейцарии, но как он влияет на рынок труда? Keystone-SDA

Искусственный интеллект (ИИ) уже оказывает в Швейцарии заметное влияние на повседневную трудовую жизнь. Многие уже имеют практический опыт работы с инструментами на его основе, в том числе на своих рабочих местах. Однако значит ли это, что Швейцария опасается потерять работу в результате внедрения новой технологии? Скорее нет.

2 минут

Согласно первому аналитическому докладу European AI BarometerВнешняя ссылка («Европейский барометр ИИ»), опубликованному во вторник 9 июля 2024 года консалтинговой компанией EY, в Швейцарии уже 82 процента сотрудников так или иначе использовали инструменты на основе так называемого ИИ. Это ставит Швейцарию на второе место после Испании (84%). В нижнем сегменте этой шкалы находятся Нидерланды (66%) и Германия (67%).

Показать больше

Показать больше Журналистам следует осторожно использовать ИИ Этот контент был опубликован на Швейцарский Совет по делам прессы советует журналистам проявлять осторожность при работе с программами на основе «искусственного интеллекта» (ИИ). Читать далее Журналистам следует осторожно использовать ИИ

Всего в общей сложности при составлении этого доклада было опрошено более 4 700 человек в девяти европейских странах. Более половины швейцарских респондентов (59%) считают, что ИИ «повлияет» на их работу или уже «влияет». Примерно 65% опрошенных ожидают, что ИИ «возьмет на себя часть их работы», но при этом опасаются потерять работу только 57% участников опроса. Совсем иначе обстоят дела, например, в Португалии: там ИИ в качестве источника для своей работы рассматривают 80% респондентов.

Показать больше Швейцария – лаборатория роботов будущего Швейцария славится не только часами, шоколадом, фармацевтикой и банками, но еще и роботами. Читать далее Швейцария – лаборатория роботов будущего

Адриан Отт (Adrian Ott), главный специалист по ИИ в швейцарском филиале компании EY, объясняет такое положение тем, что в Швейцарии уже очень высока плотность высококвалифицированной рабочей силы и тут меньше рутинной работы, поэтому в Конфедерации эта новая технология воспринимается скорее как возможность, нежели как угроза. Тем не менее, по его словам, бизнес-компаниям необходимо будет активно адаптироваться к ИИ, чтобы быть в состоянии уверенно пользоваться положительными сторонами данной технологии.

Показать больше

Мнение Показать больше Правительства и бизнес не остановят гонку за ИИ Этот контент был опубликован на Ученые и эксперты призывают сделать паузу в «масштабных экспериментах в области искусственного интеллекта (ИИ)». В реальности же этого не произойдет. Читать далее Правительства и бизнес не остановят гонку за ИИ

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука