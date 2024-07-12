Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) уже оказывает в Швейцарии заметное влияние на повседневную трудовую жизнь. Многие уже имеют практический опыт работы с инструментами на его основе, в том числе на своих рабочих местах. Однако значит ли это, что Швейцария опасается потерять работу в результате внедрения новой технологии? Скорее нет.
Согласно первому аналитическому докладу European AI BarometerВнешняя ссылка («Европейский барометр ИИ»), опубликованному во вторник 9 июля 2024 года консалтинговой компанией EY, в Швейцарии уже 82 процента сотрудников так или иначе использовали инструменты на основе так называемого ИИ. Это ставит Швейцарию на второе место после Испании (84%). В нижнем сегменте этой шкалы находятся Нидерланды (66%) и Германия (67%).
Показать больше
Журналистам следует осторожно использовать ИИ
Всего в общей сложности при составлении этого доклада было опрошено более 4 700 человек в девяти европейских странах. Более половины швейцарских респондентов (59%) считают, что ИИ «повлияет» на их работу или уже «влияет». Примерно 65% опрошенных ожидают, что ИИ «возьмет на себя часть их работы», но при этом опасаются потерять работу только 57% участников опроса. Совсем иначе обстоят дела, например, в Португалии: там ИИ в качестве источника для своей работы рассматривают 80% респондентов.
Показать больше
Швейцария – лаборатория роботов будущего
Адриан Отт (Adrian Ott), главный специалист по ИИ в швейцарском филиале компании EY, объясняет такое положение тем, что в Швейцарии уже очень высока плотность высококвалифицированной рабочей силы и тут меньше рутинной работы, поэтому в Конфедерации эта новая технология воспринимается скорее как возможность, нежели как угроза. Тем не менее, по его словам, бизнес-компаниям необходимо будет активно адаптироваться к ИИ, чтобы быть в состоянии уверенно пользоваться положительными сторонами данной технологии.
Показать больше
Правительства и бизнес не остановят гонку за ИИ
Показать больше
Все по теме Наука
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.