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Так сколько же человек умерло от коронавируса в Швейцарии?

Почти 12 000 свечей в память о людях, умерших от коронавируса в Швейцарии, вторник, 7 декабря 2021 года, на площади Бундесплац перед Федеральным дворцом в Берне, Швейцария, зажгли активисты.
Почти 12 000 свечей в память о людях, умерших от коронавируса в Швейцарии, вторник, 7 декабря 2021 года, на площади Бундесплац перед Федеральным дворцом в Берне, Швейцария. Keystone

Сколько человек умерло от коронавируса в Швейцарии? Разные государственные ведомства дают на этот вопрос разные ответы, например, данные Федерального Ведомства статистики (BFS) не совпадают с данными Федерального ведомства здравоохранения (BAG, подразделение МВД, в Швейцарии нет отдельного Минздрава).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Прошло уже больше года с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что «международная чрезвычайная ситуация в области коронавирусной пандемии закончилась, худшее позади». Мир вернулся к нормальной (насколько ее можно считать нормальной) жизни. Остается только вопрос: так как же Швейцария пережила пандемию с экономической, социальной, политической точек зрения, а также с точки зрения последствий для общественного здоровья. И сколько же человек реально умерло в стране от коронавируса?

Получить ответ на этот вопрос не так-то просто. Об этом сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. По данным ВОЗ в Швейцарии от коронавируса умерло чуть больше 14 000 человек. Эта цифра основана на отчетах, которые Федеральное Ведомство здравоохранения (Bundesamts für Gesundheit BAG) предоставило ВОЗ. Если верить этим данным, то Швейцарию можно записать по сравнению с остальной Европой как минимум в «хорошисты». Однако очевидным является и то, что данные BAG не были и не могли быть полными, особенно во время острой фазы пандемии.

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Они были основаны на отчетах, регулярно поступавших из больниц: сколько человек было вновь госпитализировано из-за коронавируса и сколько в результате умерло. Эти отчеты составлялись в условиях острого дефицита времени и в основном они отражали очевидные случаи, причем потом регулярно поступали и дополнительные отчеты, о чем ведомство BAG сообщало в целом довольно открыто. Однако в стране подсчитывают, кто и от чего умер, еще и эксперты Федерального статистического Ведомства (Bundesamt für Statistik BFS). Они также опираются на отчеты медиков и больниц. Однако эти отчеты составляются не сразу после смерти человека, а несколько позже.

Кроме того, они носят более подробный характер и составлены в соответствии с международными стандартами, в том числе и в структурном плане: каждому виду смерти дан свой код. Затем BFS подсчитывает, сколько было закодировано смертей с указанием какой причины смерти. Так было и во время пандемии коронавируса. И вот сюрприз: цифры BFS оказались значительно выше данных BAG. Если сложить 2020, 2021 и 2022 годы, то в итоге получится, что в Швейцарии от коронавируса умерло 19 365 человек, что на треть или на 5 000 смертей больше.

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Тем самым Швейцария в мировом рейтинге должна спуститься гораздо ниже. Имея показатель в 21 смерть на 10 000 жителей, ей придется оказаться почти на одном уровне с Германией. Во время пандемии именно количество смертей играло роль одного из показателей, по которым можно было бы судить о том, насколько сильно пострадала данная страна от пандемии и насколько эффективными оказались принятые санитарные меры. Поэтому, резюмирует телеканал SRF, вызывает беспокойство тот факт, что значительно более высокие цифры Ведомства статистики до сих пор малоизвестны. На всех соответствующих официальных справочных порталах в интернете они практически не фигурируют.

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