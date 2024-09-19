Армия Швейцарии получит больше денег
В период с 2025 по 2028 год армия получит на 4 миллиарда швейцарских франков больше, чем планировалось. В четверг 19 сентября 2024 года Национальный совет (большая палата парламента страны) одобрила данные ассигнования, уже одобренные малой палатой, Советом кантонов.
Увеличение военных расходов будет компенсировано за счет других статей федерального общественного бюджета. Швейцарское правительство (Федеральный совет) предлагало установить на период с 2025 по 2028 год потолок военных расходов в размере 25,8 млрд франков.
В июне Совет кантонов поддержал повышение этой планки до 29,8 млрд франков (около 30,36 млрд долларов). Против выступило и правительство, и все левые политические силы. И вот в четверг 19 сентября большая палата проголосовала 110 голосами за увеличение военных ассигнований (против было подано 78 голосов), что позволит довести расходы на армию до 1,0% от ВВП уже к 2030 году, а не к 2035-му, как планировалось изначально.
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Оживленные дебаты велись по вопросу о том, как финансировать эти дополнительные расходы. В итоге выбор пал на секвестр бюджетов, выделяемых на сферу «международной помощи развитию» (помощь беднейшим странам мира), а также на кадровые расходы, включая персонал погранично-таможенной службы, федерального ведомства уголовной полиции Fedpol и разведывательной службы NDB.
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Предполагается также резко повысить финансово-бюджетную дисциплину в армии и задействовать дополнительные доходы, полученные в результате сокращения доли средств прямых федеральных налогов, перераспределяемых в пользу кантонов, иными словами, субъекты федерации получат меньше денег из федеральной казны.
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