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Армия Швейцарии получит больше денег

Томас Зюссли, «шеф армии» или высшая военная должность в Швейцарии в мирное время, может быть доволен, армия получит необходимые средства.
Томас Зюссли, «шеф армии» (высшая военно-учётная должность в Швейцарии в мирное время) может быть доволен, армия получит необходимые средства. Keystone-SDA

В период с 2025 по 2028 год армия получит на 4 миллиарда швейцарских франков больше, чем планировалось. В четверг 19 сентября 2024 года Национальный совет (большая палата парламента страны) одобрила данные ассигнования, уже одобренные малой палатой, Советом кантонов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Увеличение военных расходов будет компенсировано за счет других статей федерального общественного бюджета. Швейцарское правительство (Федеральный совет) предлагало установить на период с 2025 по 2028 год потолок военных расходов в размере 25,8 млрд франков.

В июне Совет кантонов поддержал повышение этой планки до 29,8 млрд франков (около 30,36 млрд долларов). Против выступило и правительство, и все левые политические силы. И вот в четверг 19 сентября большая палата проголосовала 110 голосами за увеличение военных ассигнований (против было подано 78 голосов), что позволит довести расходы на армию до 1,0% от ВВП уже к 2030 году, а не к 2035-му, как планировалось изначально.

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Оживленные дебаты велись по вопросу о том, как финансировать эти дополнительные расходы. В итоге выбор пал на секвестр бюджетов, выделяемых на сферу «международной помощи развитию» (помощь беднейшим странам мира), а также на кадровые расходы, включая персонал погранично-таможенной службы, федерального ведомства уголовной полиции Fedpol и разведывательной службы NDB.

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Предполагается также резко повысить финансово-бюджетную дисциплину в армии и задействовать дополнительные доходы, полученные в результате сокращения доли средств прямых федеральных налогов, перераспределяемых в пользу кантонов, иными словами, субъекты федерации получат меньше денег из федеральной казны.

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