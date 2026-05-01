Сотрудники в Швейцарии ставят стабильность выше карьеры

Keystone-SDA

В условиях всё большей экономической неопределённости и перемен, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), наёмные работники в Швейцарии ценят прежде всего стабильность. Особенно важны для них признание их труда, справедливая оплата и гибкие условия работы.

Из-за изменений, связанных с искусственным интеллектом, и общей экономической неуверенности для сотрудников на первый план выходят признание со стороны коллег и руководителей, достойная оплата труда и гибкий график. Дополнительные льготы и повышение по службе, напротив, отходят на второй план.

К такому выводу пришла консалтинговая компания PwC в исследовании «Опыт сотрудников и сравнительный анализ» («Workforce Experience & BenchmarkingВнешняя ссылка»), опубликованном в среду 22 апреля 2026 года. Согласно его итогам, для большинства работников сегодня важнее всего признание их труда, справедливая оплата и гибкость на рабочем месте. Как отмечается в исследовании, именно эти три фактора сейчас сильнее всего влияют на решение сотрудников оставаться работать на именно этой фирме.

Особенно высоко работники ценят признание со стороны руководителей, стабильную заработную плату, премии за лояльность и гибкие условия труда. Гораздо меньшее значение имеют нишевые льготы, например компенсация абонемента в фитнес-клуб.

По оценке PwC, если такие меры и вводить, то точечно и с учётом конкретных потребностей сотрудников. «Работники предпочитают практические преимущества, которые действительно облегчают повседневную работу, например удобно расположенные офисы, надёжные рабочие инструменты и компенсацию повседневных расходов».

Компания PwC подготовила своё исследование вместе с платформой онлайн-опросов True Choice. Оно основано на ответах более одной тысячи работников. Данные собирались с 3 по 10 сентября 2025 года. Как уточняет PwC, больше всего ответов поступило от работников из сфер здравоохранения и фармацевтики, управленческой общественной администрации и производства потребительских товаров.

Как мы применяем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

