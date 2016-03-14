Разрешение на работу

Получение разрешения на работу в Швейцарии зависит от многих факторов, включая страну вашего происхождения, профессиональные навыки, а также факт наличия квот на иностранных работников.

Швейцарский рынок труда построен на основе дуальной системы, нацеленной на привлечение в страну иностранной рабочей силы. Первая часть этой системы регулирует порядок найма граждан из Европейского Союза и / или Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), которые, как правило, могут свободно приезжать в Швейцарию в поисках работы на срок до трех месяцев. Этот срок может быть продлен до шести месяцев.

Вторая часть охватывает граждан всех других стран (так называемых «третьих государств»). Граждане этих стран должны иметь гарантированный трудовой договор с работодателем, а также соответствующую рабочую визу еще до въезда в страну. Наличие предложения о работе само по себе не достаточно для гарантированного получения разрешения на работу.

Члены семьи обладателя такого разрешения независимо от их национальности также могут оставаться и жить в Швейцарии. К членам семьи относятся супруги, дети в возрасте до 21 года или находящиеся на попечении или под опекой иждивенцы, независимо от возраста. Выдача разрешений на работу осуществляется кантональными органами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт Федерального миграционного ведомства.

В феврале 2014 года на референдуме швейцарский народ проголосовал за так называемую "антимиграционную инициативу", которая подразумевает под собой ограничение притока трудовых кадров из стран ЕС и введние контингенов и квот.

Граждане стран ЕС / ЕАСТ

L: краткосрочное

Срок действия этого разрешения определяется сроком действия трудового договора. Обычно оно действует от трех до 12 месяцев и дается тем, кто собирается работать в стране менее одного года. Граждане стран ЕС / ЕАСТ, находящиеся в поисках работы, также получают это разрешение после своего пребывания в стране в течение трех месяцев. Это разрешение даёт право сменить место проживания (кантон) и работу.

Если Вы, будучи гражданином стран ЕС / ЕАСТ планируете работать в Швейцарии менее трех месяцев, вам, возможно, и вовсе не потребуется разрешение. При определенных условиях граждане таких стран, работающие в Швейцарии, и работники других национальностей, направленные в Швейцарию компаниями из стран ЕС / ЕАСТ на короткий срок, могут воспользоваться регистрационной процедурой онлайн.

Это относится только к лицам, работающим в Швейцарии не более трех месяцев в течение календарного года. Эта процедура должны быть завершена еще до того, как данное лицо начинает работать на швейцарского работодателя.

Точные условия, необходимые для этой процедуры, зависят от гражданства работника и / или места нахождения направившей работника компании. Конкретная информация по этому вопросу имеется в Федеральном миграционном ведомстве.

В: вид на жительство

Этот вид на жительство предоставляется лицам, имеющим бессрочный трудовой договор или договор продолжительностью не менее 12 месяцев. Данный вид на жительство действует пять лет и автоматически продлевается на пять лет до тех пор, пока длятся трудовые отношения.

Тем не менее, продление его может быть ограничено до одного года, если лицо непрерывно остаётся безработным более 12 месяцев. Лица, проживающие в стране без работы (при условии, что у них достаточно финансовых средств) также получают вид на жительство «В».

Лица, желающие открыть собственное дело (быть индивидуальными предпринимателями) могут получить вид на жительство категории «B» сроком на пять лет, если смогут доказать возможность своего материального обеспечения.

C: постоянный вид на жительство

После регулярного и непрерывного пребывания в Швейцарии в течение пяти лет граждане из 15-ти «старых» стран ЕС и ЕАСТ могут получить разрешение категории «C» (буква латинская), выдаваемое на неограниченный срок. Это разрешение позволяет его обладателю свободно менять место жительства (кантон) и работодателя.

G: трансграничное разрешение

Иностранцы, проживающие в приграничной зоне и работающие в другой приграничной зоне в Швейцарии, могут получить разрешение «G», которое, впрочем, больше не является необходимыми для большинства граждан стран ЕС / ЕАСТ. Приграничные зоны устанавливаются договорами Швейцарии с сопредельными странами.

Каждый трансграничный работник должен, по крайней мере раз в неделю, вернуться за границу к своему основному месту проживания.

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Граждане других стран



Лица наемного труда из так называемых «третьих стран», то есть не граждане государств-членов ЕС или Швейцарии, в том числе граждане России и бывших республик СССР, должны иметь разрешение на работу. Условия получения такого разрешения значительно более жесткие, чем для большинства европейцев. Получение предложения о работе всего лишь один шаг из многих, ведущих к получению разрешения.

Гражданин «третьей страны» может устроиться на работу в Швейцарии только при условии, если работодатель не сможет найти себе работника на швейцарском рынке труда или выбрать кандидата из числа граждан стран ЕС / ЕАСТ. Работодатель должен доказать властям, что им были предприняты «интенсивные усилия» по поиску на это рабочее место гражданина Швейцарии, страны ЕС / ЕАСТ или иностранца, уже проживающего в Швейцарии и имеющего разрешение на работу.

Кроме того, работодатель должен доказать, почему все остальные кандидаты, обладающие правовым преимуществом по трудоустройству, не были пригодны для данной работы. Практика показывает, что мало кто из работодателей в Швейцарии бывает готов пройти все ступени этого бюрократического марафона.

Лучшие шансы на получение разрешения на работу имеются у руководителей, специалистов и других квалифицированных лиц с высшим образованием и богатым профессиональным опытом. От соискателей может также требоваться знание одного из государственных языков Швейцарии. Английского языка, как правило, бывает недостаточно.

Получить разрешение на работу при особых условиях также могут работники совместных предприятий, временные преподаватели, переведённые менеджеры или специалисты, высококвалифицированные ученые, деятели искусства и культуры.

Для процедуры получения разрешения на работу не существует строгих временных рамок, но при наличии надлежащей документации и при особой необходимости в деятельности работника (например, если речь идет о топ-менеджере с уникальной квалификацией), получение разрешения может занять всего пару недель. В других случаях это может длиться несколько месяцев.

Существует несколько категорий разрешений на работу для лиц из «третьих стран»:



L: краткосрочный вид на жительство

Это разрешение может быть предоставлено лицам, работающим в Швейцарии, как правило, до одного года. Оно жестко увязано со сроком действия трудового договора и может быть продлено в исключительных случаях на срок до 24 месяцев, если его держатель работает на того же работодателя. Краткосрочным также считается пребывание в Швейцарии с целью получения базового или дополнительного образования.

В: вид на жительство сроком на год

Этот вид на жительство в первый раз, как правило, выдаётся сроком на один год. Обычно вид на жительство категории «B» обновляется каждый год, при условии отсутствия оснований, препятствующих его продлению, таких, как зависимость от социальной помощи. Количество этих разрешений ограничено квотами. Владелец такого разрешения ограничен местом проживания (выдавшим разрешение кантоном) и не может менять работодателя. Налоги автоматически взимаются с источника дохода.

C: постоянный вид на жительство

После непрерывного пребывания в Швейцарии в течение десяти лет граждане третьих государств могут получить разрешение категории «C». Граждане США и Канады должны непрерывно прожить в стране в течение пяти лет. Обладатель разрешения категории «С» может свободно менять работодателя и проживать в любом кантоне. Налоги перестают взиматься с источника дохода, а начинают взиматься в обычном порядке.

Разрешения на работу выдаются кантонами после их утверждения на федеральном уровне. Для получения подробной информации о процедуре подаче заявления на получение разрешения (куда обращаться, какие формы необходимо заполнить, сколько времени занимает процедура и т.д.), пожалуйста, свяжитесь с соответствующим административным органом.

Разрешение на работу получено - что дальше?

Граждане стран ЕС / ЕАСТ, собирающиеся жить и / или работать в Швейцарии в течение более трех месяцев, должны в течение 14 дней с момента прибытия или перед началом работы, уведомить общинные органы власти (муниципалитет) о месте планируемого проживания.

Все остальные граждане имеют те же сроки регистрации, но они должны совершить несколько дополнительных действий. Вообще, если Вы едете в Швейцарию на работу, ваш работодатель должен будет организовать получение Вами рабочей въездной визы до вашего въезда в страну.

После завершения формальностей Вы должны будете отправить ваш загранпаспорт в компетентное швейцарское посольство или консульство в Вашей стране, которое выдаст вам визу. По прибытии в Швейцарию, Вы должны будете уведомить общинные органы власти (муниципалитет) о месте вашего проживания, предоставив, например, действующий договор об аренде жилья.

Эти органы отправят ваши документы в кантональные органы, которые и выдадут Вам вид на жительство в виде небольшой карточки в формате водительских прав. Разрешения категорий «L», «B» или «C» в этом новом формате получают только граждане третьих стран (сюда входит и Россия). Все другие получают разрешения в старом паспортном формате.

При регистрации в местной общине, Вы должны будете принести паспорт, две фотографии на паспорт, трудовой договор и договор медицинского страхования. Существует еще и ряд специфических требований, которые должны быть выполнены. Стоит потратить время на получение в кантональных органах конкретной информации о том, что Вы должны будете предоставить.

swissinfo.ch

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