Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 18:40 23.05.2018 - 18:40

Площадь Парадеплац в Цюрихе, финансовое сердце Швейцарии со штаб-квартирами банков UBS и CS. В финансовой сфере Швейцарии сейчас грамотному специалисту найти работу легче всего. (Keystone)

Швейцарская рекрутинговая компания Adecco Внешняя ссылкасовместно с Университетом Цюриха провела перспективное исследование тенденций на рынке труда Швейцарии с тем, чтобы выяснить, в каких отраслях наблюдается или будет в ближайшем будущем наблюдаться дефицит квалифицированных кадров.

Лучше всего обстоит дело в текстильной промышленности, в сфере печатного производства и логистики. Здесь недостаток в кадрах минимален, равно как и в таких областях, как уборка промышленных и жилых помещений, почта и связь, капитальное строительство. Особенно неплохо обстоит дело в области машиностроения. Тут недостатка в кадрах нет, и есть даже небольшой резерв рабочей силы. А где в настоящее время в Швейцарии наблюдается наибольший дефицит кадров? Специалисты какой направленности легче всего смогли бы найти себе работу, по крайней мере, в «немецкой» части страны?

Особенно большое количество свободных вакансий имеется в сфере доверительного управления финансовыми и иными активами, включая аудиторов и налоговых консультантов. На втором месте находятся технические профессии, в частности эксперты по обслуживанию электротехники, сложных машин и оборудования, отопительных систем, текстильных станков, оборудования электросвязи, а также специалисты-строители. На третьем месте — инженерные специальности (архитекторы, электрики, прорабы), на четвёртом — врачи, аптекари и провизоры, квалифицированные ассистенты врачей частной практики, на пятом — специалисты в области информатики.

В приоритетном порядке

Почему эта информация интересна на только с точки зрения ориентации на рынке труда? Дело в том, что с 1 июля 2018 года в Швейцарии вступают в силу некоторые новации в связи с законодательством, регулирующим приём на работу граждан как Швейцарии, так и стран ЕС. Речь идёт, в частности, об обязанности предприятий заявлять о имеющихся у них вакансиях властям (в лице Региональных агентств по занятости — RAV) с тем, чтобы те могли иметь у себя запас рабочих мест, в первоочередном порядке предлагаемых безработным из числа граждан Конфедерации.

Врачи традиционно относятся к наиболее востребованным профессиям в Швейцарии, им здесь опасаться безработицы не приходится. (Keystone)

Соответствующее решение принял в прошлом году парламент Швейцарии в рамках реализации решения референдума от 14 февраля 2014 года, на котором граждане одобрили законодательную инициативу «Против массовой иммиграции». Как говорит Хелен Букс (Helen Buchs) из «НИИ изучения и мониторинга проблем рынка труда Швейцарии» при Университете Цюриха (Stellenmarktmonitor Schweiz der Universität ZürichВнешняя ссылка), как раз все вышеупомянутые отрасли могут в наименьшей степени опасаться сложностей в связи с правовыми новеллами.

Она уточняет, что профессиональные группы со значительным дефицитом кадров в целом новым законодательством не затронуты, а вот кому нужно беспокоиться, так это тем отраслям, количество рабочих мест в которых заметно уступает числу соответствующих специалистов, оставшихся без работы. По новому законодательству, сообщать о вдруг появившихся новых вакансиях в обязательном порядке будут обязаны отрасли, уровень безработицы в которых на момент вступления в силу новых положений будет составлять минимум 8% (с 1 января 2020 года — 5%).

Это положение должно укрепить положение швейцарских безработных на рынке труда, на котором их порой ожидают серьёзные конкуренты из стран Евросоюза. Теперь власти получают право контролировать порядок рекрутирования новых кадров и следить за тем, чтобы редкие новые вакансии, особенно в отраслях с высоким уровнем безработицы, предлагались в приоритетном порядке прежде всего гражданам Швейцарии. Напомним, что в целом по стране уровень безработицы в Швейцарии (данные SECOВнешняя ссылка) составляет 2,7%.



Подготовил: Игорь Петров

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