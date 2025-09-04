Конденсационные следы и миф о „химтрейлах“

Серия Миф или реальность , Эпизод 1: Некоторые наши пользователи утверждали в соцсетях, что белые полосы, которые тянутся за самолетами в небе — это не обычные шлейфы конденсации, а якобы вредные химические вещества, намеренно распыляемые в атмосфере. Но так ли это?

Поскольку методы геоинженерии — то есть варианты использования современных технологий для целенаправленного изменения климатической системы Земли, в том числе через впрыск аэрозолей в верхние слои атмосферы — действительно обсуждается сейчас в научной среде, многие склонны проводить параллель между этими двумя явлениями.

Однако и сама «теория химических следов» («химтрейлов»), и подобная «связь» не имеют научных оснований. Да, в 1950-х и 1960-х годах в отдельных районах Великобритании действительно проводились секретные испытания бактериологических средств, но «химический след» как массовое явление — это миф, лишённый доказательной базы.

На самом деле белые полосы, которые часто можно увидеть за самолётами, называются конденсационными следами или шлейфами конденсации. Они образуются на больших высотах тогда, когда водяной пар и мелкие частицы сажи из реактивных двигателей замерзают и превращаются в кристаллы льда. Различия во влажности воздуха объясняют, почему одни самолёты оставляют заметные полосы, а другие нет.

Совсем иная тема — это так называемая «модификация солнечной радиации» (Solar Radiation Management, SRM). Это направление климатических исследований, которое изучает методы отражения части солнечного света обратно в космос или снижения показателя поглощения тепла Землёй, с тем чтобы замедлить глобальное потепление.

Но SRM остаётся предметом научных споров: главная претензия к этому методу состоит в том, что такие технологии не устраняют первопричину климатического кризиса — увеличение объемов выбросов парниковых газов. Читайте на эту тему подробнее наш материал по ссылке:

