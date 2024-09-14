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Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние

Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние
Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние. Keystone / Gaetan Bally

«Бетонный» или «падевый» мёд настолько тверд, что извлечь его из сот при помощи обычного метода (сепарация в центрифуге-медогонке) не представляется возможным. Для пчеловодов такой мед становится источником одной, но серьёзной проблемы: слишком много ручной работы и мало прибыли. Тем не менее даже этот мёд остаётся съедобным и иногда он даже пользуется особым спросом.

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Телепрограмма канала SRF «Региональный журнал Аргау-Золотурн» / портал SWI

Проблема ещё и в том, что пчеловоды, как правило, могут понять, что происходит в их сотах и каким будет мёд, только тогда, когда процесс уже пошел или даже уже дошел до своей финальной стадии. «Падевый мед кристаллизуется гораздо быстрее. Сначала Вы очень рады тому, что у вас в этом году так много меда. Но потом оказывается, что извлечь его из сотов практически невозможно». 

Об этом в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка говорит пчеловод Эдит Майер (Edith Meier), инспектор (Honigobfrau) по делам пчеловодства при правительстве кантона Аргау. Урожай такого мёда минимален, а виноват в этом особый вид тли. Это она производит сахар, который слишком быстро кристаллизуется. Пчелы переносят его в свой улей и обычный мед становится не текучим, как мы все привыкли, и даже не рыхлым, а просто твердокаменным. В 2024 году популяция таких тлей оказалась куда более многочисленной.

А что такое собственно «падевый мёд»?

Это мёд, источником которого является так называемая падь, то есть сладкая клейкая жидкость, остающаяся на листьях растений и представляющая собой выделения живущих на листьях насекомых (тлей или Aphidina, червецов и других насекомых, питающихся соком растений) или так называемая медвяная роса — сладкий сок, выступающий на листьях или хвое под влиянием резкой смены температур.

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Швейцарский Федеральный НИИ сельского хозяйства «Агроскоп» (Kompetenzzentrum des Bundes für die landwirtschaftliche Forschung Agroscope) квалифицирует в качестве падевого кристаллизованный лесной мёд с очень высоким содержанием мелезитозы, органического соединения, являющегося так называемым невосстанавливающим трисахаридом и имеющим химическую формулу C18H32O16.

Название «мелезитоза» происходит от французского mélèze —лиственница опадающая (Lárix decídua). Впервые это вещество обнаружили в медовой тле, обитающей на ветках хвойных деревьев и синтезирующих его из сахарозы и глюкозы. Позже оно было найдено в соках ряда деревьев и растений, в 1917 году его обнаружили в мёде.

Если ели находятся слишком близко к ульям

Эдит Майер сама содержит около 50 колоний пчел, но падевый мед у нее получается только там, где норвежские ели находятся слишком близко к ульям. В кантоне Швиц, по сообщениям различных СМИ, этой проблемой поражен в основном лесной мед, такая же проблема возникла и в кантоне Золотурн, а также у пчеловодов на юге Германии и в Австрии.

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Падевый мёд может стать источником заболеваний и для самих пчёл: он не годится для них в качестве зимнего корма. Его можно, конечно, растворить, но для этого насекомым потребуется слишком много воды. Такой мёд также трудно переваривается пчелами, он может вызвать диарею и уничтожить даже целые пчелиные колонии. У некоторых пчел после употребления падевого мёда наблюдались расстройства двигательного аппарата.

Не обязательно плохая новость для потребителей

Но если вернуться к пчеловодам, то можно было бы спросить, есть ли все-таки какие-то промышленные способы извлечения из сот падевого мёда? Есть. Самый известный — нагревание. «Тогда воск и мед могут быть отсепарированы, но при этом мёд не должен перегреваться, иначе он может быть приведен в негодное состояние», — говорит Эдит Майер.

После сепарации падевый мёд можно использовать в качестве пекарского мёда, коль скоро падевый по качеству отстает от обычного мёда. Для потребителей падевый мёд 2024 года — не обязательно плохая новость. «С точки зрения вкуса это очень хороший продукт. В нем содержатся гранулы, похожие на манную крупу. Есть люди, которым такой мёд очень нравится», — говорит Эдит Майер.

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