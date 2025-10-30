10 лет после Парижа: что думают швейцарские климатологи?

Спустя 10 лет после подписания Парижского соглашения опрос климатологов, работающих в Швейцарии, показывает: они больше не ожидают, что миру удастся удержать потепление на уровне не выше 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом (1800 год). Эксперты прогнозируют, в частности, повышение к 2100 году средней глобальной температуры примерно на 2,5°C.

В опросе SWI swissinfo.ch, посвящённом современному состоянию климатических исследований и самого климата, приняли участие восемь десятков учёных, работающих в Швейцарии. Почти все респонденты — 95% — заявили с полным единодушием, что уже не считают реальным достижение целевого показателя Парижского соглашения, предусматривающего ограничение глобального потепления максимум до 1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

«Мы уже превысили порог в 1,5°C, и в нынешней геополитической ситуации у нас есть мало оснований полагать, что поставленные ранее цели будут последовательно реализовываться, — говорит один из участников опроса. — Это приведёт к серьёзной задержке, если нам вообще удастся возобновить движение по пути глобального смягчения негативных последствий изменения климата». Скепсис учёных усиливается на фоне продолжающегося увеличения средних температур.

По данным Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization, WMO), 2024 год стал первым в истории, когда средняя глобальная температура превысила уровень доиндустриальной эпохи (1800 год) более чем на 1,5°C, достигнув +1,55°C. И если прогнозируемое потепление в 2,5°C к 2100 году действительно реализуется, то для Швейцарии последствия окажутся особенно серьёзными: страна нагревается примерно в два раза быстрее, чем средний показатель по планете. Это означает, что к концу 21 века средняя температура на её территории может вырасти на 4–4,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Такое повышение радикально изменит облик Швейцарии: более 90% швейцарских ледников, по оценкам ученых, исчезнут, что приведёт к полной перенастройке как системы речного стока, так и всего летнего водоснабжения сельского хозяйства, гидроэнергетики и домохозяйств. В городах, таких как Цюрих и Женева, количество жарких дней, когда температура будет достигать или превышать 40°C, заметно увеличится, а периоды экстремальной жары, подобные жаре 2022 года, станут почти ежегодными. Области с устойчивым снежным покровом отступят ещё выше в горы, что заставит большинство низковысотных лыжных курортов кардинально изменить свою бизнес-модель.

Быстрее, чем ожидалось

Явное большинство исследователей также считает, что «климатический кризис» развивается быстрее, чем ожидалось 10 лет назад. Две трети опрошенных отметили, что глобальное потепление идёт «намного быстрее» или «несколько быстрее», чем предполагалось тогда. Около 25% респондентов оценили темпы изменений как «примерно соответствующие прогнозам». В целом же учёные стали более пессимистичны, чем они были 10 лет назад, когда Парижское соглашение только вступило в силу: шесть из десяти климатологов заявили, что сейчас они верят в готовность политиков действовать соответствующим образом в гораздо меньшей степени, чем раньше.

Три четверти опрошенных ожидают, что изменения климата в «значительной» или «очень значительной» степени повлияют на условия жизни людей в Швейцарии уже к 2050 году — в том числе из-за учащения и усиления периодов экстремальной жары, от которой в первую очередь будут страдать пожилые люди и социально уязвимые группы населения. «Периоды экстремальной жары будут происходить чаще и становиться интенсивнее, оказывая воздействие на здоровье человека, особенно в городах», — говорит Эдуар Давен (Edouard Davin), профессор Университета Берна (Universität Bern), специализирующийся на взаимодействии между сушей и атмосферой, климатическом моделировании и влиянии на климат режимов землепользования.

Другие угрозы

Этот учёный обращает внимание и на другие угрозы — вызванные наводнениями, оползнями и штормами повреждения критической инфраструктуры: «В Альпах, вероятно, из-за деградации многолетней мерзлоты и интенсивных осадков станет больше оползней, обрушений ледников и лавин; усилятся наводнения и засухи с негативными последствиями для людей и инфраструктуры; возрастут риски, связанные с деградацией локальных экосистем и снижением урожайности сельскохозяйственных культур».

На вопрос, стала ли за прошедшее десятилетие климатическая политика Швейцарии «более решительной», наибольшая группа опрошенных (около 40%) ответила, что не чувствует ни особого оптимизма, ни пессимизма. Но среди тех, кто выразил по этому вопросу своё мнение, наметилось пусть и небольшое, но большинство, считающее, что прогресс всё-таки есть. Тем не менее в целом учёные оценивают климатическую политику Швейцарии как «недостаточную», указывая на «разрыв между амбициями и реальными действиями».

Опрос учёных В сентябре 2025 года редакция SWI swissinfo.ch провела опрос среди учёных, занимающихся в Швейцарии проблематикой, связанной с изменением климата. Анкета состояла из 22 вопросов, посвящённых состоянию климатических исследований и климатической политики, а также ситуации с климатом спустя 10 лет после принятия исторического Парижского соглашения. Опрос был направлен 108 ученым-исследователям, работающим в следующих научных учреждениях: Федеральная политехническая школа Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), Высшая техническая школа Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich), Университет Невшателя (Université de Neuchâtel), Университет Цюриха, Университет Берна, Университет Базеля, Университет Женевы, Университет Фрибура, Университет Лозанны, Институт имени Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institut, PSI), Швейцарский Федеральный институт исследования леса, снега и ландшафта (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL), Федеральная лаборатория материаловедения и оценки технологий (Empa) и Федеральная метеорологическая служба Швейцарии (Meteo Schweiz). Анкету заполнили 80 человек. Все подробные результаты опроса на английском языке находятся здесь.

Организация Climate Action Tracker выразила разочарование новыми целями страны по сокращению выбросов к 2035 году, сочтя их «недостаточно амбициозными» и «чрезмерно опирающимися на компенсационные механизмы» (offsets). Среди ключевых препятствий для более активной климатической политики учёные называют ослабление общественного давления и смещение фокуса внимания на другие кризисы.

«Долгосрочная проблема изменения климата всегда будет иметь меньший политический вес, особенно если одновременно происходят иные кризисы, воспринимаемые как более неотложные. Без возвращения общественного давления, подобного тому, которое оказывало движение Fridays for Future, я пессимистично оцениваю перспективы швейцарской климатической политики».

Так считает Аксель Михаэлова (Axel Michaelowa), руководитель Исследовательской группы по международной климатической политике при Университете Цюриха (Universität Zürich). По его словам, нынешняя климатическая политика Швейцарии слишком сосредоточена на «поощрениях». «А нам нужны не только „пряники“, но и „кнуты“ — например, углеродные налоги, предусмотренные, в частности, Статьёй 6 Парижского соглашения, — говорит он. — Ключевую роль в обеспечении эффективного сокращения выбросов парниковых газов во всём мире должны играть международные углеродные рынки. Швейцария уже проявила лидерство в этой сфере, и его необходимо развивать и укреплять, с прицелом на долгосрочную перспективу».

Особая ответственность?

На вопрос, несёт ли Швейцария особую ответственность и должна ли она взять на себя смелость, учитывая свой уровень благосостояния и объём выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, углекислый газ), играть более активную роль в борьбе с изменением климата, большинство ученых ответили утвердительно. Более 50 респондентов — примерно четыре из пяти — заявили, что полностью согласны, ещё 10 — что «скорее согласны». Но есть и те, кто с этим утверждением не согласился. Для многих участников опроса эта ответственность проистекает из экономического благополучия Швейцарии и её способности влиять на международные дискуссии.



Профессор гидрологии Бернского университета (Universität Bern) Рольф Вайнгартнер (Rolf Weingartner) считает, что стране для того, чтобы всерьёз заняться климатическими и экологическими проблемами и превратить научные знания в конкретные меры, недостаёт политической воли. «Мы очень хороши в наблюдениях и в анализе происходящих изменений, но крайне слабы в превращении этого знания в упреждающие политические действия, — говорит Рольф Вайнгартнер, специализирующийся на исследовании альпийских водных систем и влиянии изменения климата на гидрологию. — А ведь Швейцария могла бы сыграть в этой области роль признанного первопроходца».

Показать больше

