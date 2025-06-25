«Я не могу прожить на свою пенсию в Швейцарии»

Всю жизнь работал в Швейцарии, а жить на пенсию все равно невозможно. Остается эмиграция, туда, где тепло и дешево. Keystone

Все больше граждан Швейцарии снимают со счета в банке свой пенсионный капитал и переезжают в более доступные по стоимости страны. Кто-то делает это вынужденно, другие — осознанно, стремясь начать новую жизнь. В этом материале они рассказывают о своих мотивах.

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«Мне 65 лет. Чтобы остаться в Швейцарии, мне придётся работать хотя бы несколько часов в неделю — иначе я просто останусь без средств. Было бы идеально найти подработку в сфере общественного питания, хотя бы на пару смен. Но сейчас я решил забрать мой капитал из пенсионного фонда. Похоже, я не смогу прожить только на пенсию по старости (AHV, «первый компонент») и ту пенсию, которую, возможно, получу позже по линии «второго компонента» (BVG).

Марчелло Кастелли (Marcello Castelli) вышел на пенсию четыре месяца назад. По его словам, общая сумма его пенсии с учетом возможной выплаты по линии «второго компонента» составила бы около 2 400 швейцарских франков. Сейчас он получает только 1 870 франков пенсии по старости (AHV) в месяц — и это всё. «У меня есть пенсионный капитал, который я уже снял со счета в банке. Но я стараюсь использовать его как можно реже — хочется хоть что-то оставить детям».

Ранее Марчелло Кастелли работал официантом и до сих пор время от времени он подрабатывает в ресторане или кафе. Свою историю он рассказал в передаче Falò швейцарского телеканала на итальянском языке RSI. Пенсионный капитал фонда Марчелло Кастелли (Marcello Castelli) оказался весьма скромным: сумма его накоплений во «втором компоненте» составляет чуть более 100 000 швейцарских франков. Почему так мало? Свою роль сыграли развод и перерывы в уплате взносов, вызванные сезонным характером его занятости.

Прожиточный минимум

Даже с небольшой пенсией из бюджета «второго компонента» он мог бы в лучшем случае выйти на уровень только прожиточного минимума, установленного в Швейцарии, примерно сравнявшись с получателями дополнительных пособий (по линии системы IV или в рамках «дополнительного вспомоществования») к пенсии первого компонента (AHV). Однако ещё до выхода на пенсию ему уже приходилось подрабатывать, чтобы справляться с повседневными обязательными расходами — квартплатой, коммунальными услугами и прочими счётами.

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«Есть люди, которым повезло — у них была стабильная круглогодичная работа, и это здорово. Но, к сожалению, в кантоне Тичино много ресторанов и отелей закрываются на зиму: регион считается сезонным и туристическим. Поэтому мне часто приходилось оставаться без работы… И в эти месяцы взносы во второй компонент мною понятное дело не перечислялись. А потом, когда выходишь на пенсию, становится очень трудно», — рассказывает он в эфире телеканала RSI.

У Марчелло Кастелли трое детей, они живут в кантоне Тичино. Но из-за своего финансового положения он принял решение в ближайшие годы вернуться в Италию. «Я сам родом из Апулии, но я прожил в Швейцарии 45 лет. И я планирую вернуться туда, в Италию. У меня почти нет долгов, и на 1 200 евро в месяц я смогу там спокойно прожить. Мне не придётся считать каждый франк и сидеть в четырёх стенах. Моё сердце здесь, в Швейцарии, потому что здесь мои дети. Мне жаль, что я уезжаю, но я не знаю, смогу ли остаться. Я чувствую, что вынужден уехать!»

Устойчивая тенденция

История Марчелло Кастелли только одна из многих, она иллюстрирует устойчивую тенденцию: всё больше граждан, застрахованных в Швейцарии, предпочитают получать средства из пенсионного фонда сразу после выхода на пенсию — особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе. Патрик Наскиути (Patrick Nasciuti) — директор швейцарского пенсионного фонда Gastrosocial, обслуживающего около 22 000 компаний и 200 000 сотрудников.

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По его словам, «в последние годы заметно увеличилась доля тех, кто предпочитает сразу получать свои пенсионные накопления единовременно. Сейчас таких — до 80 %. Мы определённо входим в число фондов с самым высоким показателем единовременных выплат. Я объясняю это так: если человек видит, что его будущая пенсия составит всего 300 или 400 франков в месяц, он решает забрать всю сумму сразу — даже если она невелика — и, возможно, уехать за границу».

По данным за 2023 год практика досрочного вывода средств из бюджета «второго компонента» продолжает становиться все более распространенной. Среди новых пенсионеров примерно 41 % выбрали полное снятие капитала с пенсионного счета, 19 % предпочли смешанный вариант (часть — пересчитать в пенсию, часть — снять в формате единовременной суммы, уплатив все налоги), и только 40 % застрахованных решили получать ежемесячную пенсию из «второго компонента» в дополнение к пенсии AHV («первый компонент»).

Не по своей воле

Габриэле Пиноя (Gabriele Pinoja), совладелец одной из крупнейших страховых компаний в кантоне Тичино, подчеркивает: накопления в размере 200 000 швейцарских франков в бюджете «второго компонента» обеспечивают ежемесячную пенсию около 1 000 франков. Вместе с выплатами по линии «первого компонента» (AHV) получится сумма, которая, по его словам, «вероятно, недостаточна для жизни. Я бы сказал, что почти невозможно (выжить с такими деньгами)». По его наблюдениям, именно поэтому многие пожилые люди покидают Швейцарию и отнюдь не по своей воле.

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«В моей практике за эти годы я видел немало случаев, когда людям приходилось уезжать — но не потому, что им этого хотелось, а потому что они не могли себе позволить остаться в Швейцарии. Кто-то эмигрировал в страны с более низкими расходами, кто-то был вынужден продолжать работать или подрабатывать, чтобы элементарно дотянуть до конца месяца». Среди тех, кто вместо регулярных пенсионных выплат выбирает единовременное получение пенсионного капитала «второго компонента», нередко встречаются люди со значительными накоплениями — свыше 600 000 франков.

Так поступил Роберто Кривелли (Roberto Crivelli), недавно досрочно завершивший работу в транспортной железнодорожной компании SBB Cargo. Вместе с женой Джованной он решил переехать на остров Фуэртевентура, где живёт её брат. «На мой взгляд, Швейцария в экономическом плане стала страной для богатых, — говорит Роберто Кривелли. — Она стала слишком дорогой. Я больше не знаю, на какие средства поехать в отпуск — везде в Швейцарии у нас огромные траты. Стоимость медстраховки увеличивается каждый год…» Но среди уехавших есть и те, кто сделал этот выбор осознанно — ради перемен, вдохновения, какого-то жизненного проекта.

Кто не рискует?

Дарио Траплетти (Dario Trapletti) и его партнёрша Лара более четырёх лет назад переехали из Тичино в Ольяу (Olhao), небольшой город на юге Португалии. Несмотря на сильную привязанность к родному региону Тичино, они решили начать новую главу жизни — но не из-за нехватки средств, а ради другого ритма жизни. «Мы переехали в Португалию, потому что решили изменить свою жизнь», — говорит Дарио Траплетти. «Мы были вымотаны постоянным стрессом. Нам хотелось перемен и мы открыли небольшой бутик-отель — мини-гостиницу с завтраком. Средства на проект мы получили, продав мой дом в Тичино. Моя партнёрша обналичила свой пенсионный капитал, хотя на тот момент для запуска бизнеса дополнительные средства нам вовсе не требовались».

Несколько сезонов отель приносил хороший доход, но со временем пара почувствовала внутреннюю потребность в покое и размеренности. Они решили закрыть гостиницу и приобрести участок земли, чтобы построить собственный дом. Сделку они закрыли сразу, не дожидаясь продажи своего отеля. Однако оставшиеся средства из пенсионного фонда Дарио в свое время вложил в инвестиционные инструменты на рынке, часть из которых оказалась высокорискованными форматами. «Когда я снял деньги, то понял, что потерял 10% — более 20 000 франков всего за один год», — рассказывает он. «Это была горькая пилюля».

Подобные истории нередки: многие, получив единовременную выплату, вкладывают свой пенсионный капитал в разные инвестиционные схемы. Но как понять, где проходит граница между надёжными гарантиями и оправданным риском? Габриэле Пиноя (Gabriele Pinoja) подчёркивает: всё зависит от ваших целей. «Если бы мне нужны были деньги для жизни, я бы не стал держать их на счёте, но и не стал бы вкладывать в рискованные активы. Если бы я и инвестировал — то только в надёжные, гарантированные инструменты». Он предупреждает: финансовые консультанты обязаны объяснять вам все возможные последствия. «Вложенные средства могут как принести доход, так и обернуться потерями. И слишком часто клиентам банков об этом просто никто не говорит».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.