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Швейцария — единственная страна в Европе, где разрешена психоделическая терапия

Поскольку каждый третий пациент психиатрической клиники не реагирует на лечение антидепрессантами, медики в швейцарских клиниках и в частных практиках всё чаще обращаются к альтернативным методам
Поскольку каждый третий пациент психиатрической клиники не реагирует на лечение антидепрессантами, медики в швейцарских клиниках и в частных практиках всё чаще обращаются к альтернативным методам. Afp Or Licensors

Поскольку каждый третий пациент психиатрической клиники не реагирует на лечение антидепрессантами, медики в швейцарских клиниках и в частных практиках всё чаще обращаются к альтернативным методам — таким как терапия с применением психоделиков.

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От инновационных методов лечения до неравного доступа к медицине — я освещаю темы здравоохранения и слежу за ситуацией в этой области в Швейцарии. Имею швейцарско-турецкое образование в области коммуникаций, журналистики и фотографии. До прихода в SWI swissinfo.ch освещала вопросы технологий и здравоохранения на сайте Euronews, мои тексты публиковались в международных изданиях, таких как Fayn Press, Mediapart, Le Temps и Times of Malta.

После десяти лет приёма антидепрессантов 45-летний Джонатан Креспо (Jonathan Crespo) из западной франкофонной Швейцарии рассказывает, что однажды он достиг крайней степени отчаяния— и начал уже подумывать о самоубийстве. Именно это и стало толчком к поиску альтернатив медикаментозному лечению. «Четыре года назад мой психотерапевт в кантоне Во предложил мне попробовать электросудорожную терапию. Это меня очень испугало — и я начал искать дополнительную информацию», — рассказывает он.

Так Джонатан Креспо наткнулся на репортаж о Клинике Женевского университета (HUG), в котором рассказывалось об использовании в терапии таких пациентов, как он, мощных психоделиков, в том числе диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД), одного из самых сильных веществ этой группы, и псилоцибина, действующего вещества, содержащегося в некоторых грибах. Вскоре он начал терапевтический курс продолжительностью два с половиной года, в ходе которого применялись ЛСД, псилоцибин и MDMA, стимулятор, известный также как экстази.

Уже после трёх сеансов он перестал принимать медикаменты и употреблять алкоголь, сбросил вес, «снова начал ощущать связь со своим телом» и постепенно «научился опять эмоционально реагировать на окружающих». На каждом сеансе присутствовали от шести до десяти других пациентов, и многие из них проходили через похожие изменения. Но при этом в обществе, как говорит Джонатан, никто толком не понимал, что значит пройти через психотерапию с применением психоделиков. «Пациенты часто говорят: “Мой партнёр не понимает, через что мне пришлось пройти”. Люди думают, что мы все немного сумасшедшие», — говорит он.

Именно поэтому Джонатан Креспо стал одним из основателей ассоциации Psychedélos, которая занимается поддержкой пациентов и развенчанием мифов, связанных с психоактивными веществами — теми самыми, что раньше ассоциировались с контркультурой и клубной сценой. «Мы были первым в мире сообществом пациентов, выступившим за использование психоделиков в психотерапии. Речь не о рекреационном употреблении — это совершенно иной подход», — подчёркивает Джонатан Креспо.

Больше о том, какой вклад Швейцария внесла в развитие психоделических препаратов и терапий, читайте в материале по ссылке ниже.

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От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Этот контент был опубликован на От синтеза ЛСД до коммерциализации антидепрессантов — Швейцария сыграла ключевую роль в понимании и лечении психических расстройств.

Читать далее От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Уникальная правовая база

Использовать ЛСД, MDMA и псилоцибин в медицинских целях, как в рамках исследований, так и для терапии таких индивидуальных состояний, как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и тревожность, в Швейцарии разрешено с 2014 года. Хотя эти вещества официально и не зарегистрированы в качестве лекарственных препаратов, медики имеют право подавать ходатайства на адрес Федерального Ведомства здравоохранения (BAG, подразделение) и получать так называемые «исключительные разрешения».

Благодаря такой законодательной базе Швейцария входит в число мировых лидеров в области психоделической терапии наряду с США, Канадой и Австралией. При этом доступ к лечению имеют только жители страны. Кроме того, психоделики назначаются исключительно в сочетании с регулярными сеансами психотерапии. По словам психиатра и специалиста по тяжелым зависимостям Габриэля Торенса (Gabriel Thorens) из Клиники Женевского университета (HUG), направить в BAG запрос на проведение такой терапии любой медицинский работник. Интерес к такому методу стабильно высок: коллеги из других клиник регулярно обращаются в Женеву за консультациями, а команда Габриэля Торенса получает «даже больше запросов, чем может обработать».

В HUG сейчас проводят от пяти до десяти психоделических сеансов в неделю, а с момента запуска программы в 2019 году такое лечение прошли уже около 300 человек. Тем не менее психоделическая терапия остаётся нишевым явлением и как бы не вполне законным. Большинство пациентов с психическими расстройствами продолжают принимать регулярные антидепрессанты. В период с 2000 по 2020 год их потребление в Европе более чем удвоилось, достигнув в среднем 75,3 ежедневной дозы на тысячу человек.

В Швейцарии в 2021 году антидепрессанты принимали около 770 000 человек — это примерно 9% населения. Для сравнения: в 2024 году терапию с использованием психоделиков прошли всего 686 человек. Психоделическое лечение пока доступно лишь в нескольких частных клиниках, а также в университетских клиниках Берна, Цюриха, Фрибурга и Женевы. Ждать своей очереди приходится от шести месяцев до года.

Ограниченный доступ

Психоделическая терапия остаётся труднодоступной: она требует значительных временных и финансовых затрат. Сеансы могут длиться до восьми часов под наблюдением медицинского персонала, а на следующий день проводятся дополнительные психотерапевтические встречи. Некоторые страховки покрывают врачебное наблюдение за пациентом и сеансы психотерапии, однако стоимость самих препаратов полностью ложится на пациента.​ В Женевской клинике (HUG) один сеанс терапии с использованием ЛСД обходится в 200–300 швейцарских франков, а с псилоцибином — около 400 франков; при высоких дозах стоимость может достигать 800 франков. Обычно пациенты проходят три таких сеанса в год.​

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Регистрация этих веществ в качестве официальных лекарственных средств могла бы способствовать более активному возмещению расходов по линии ОМС. Однако в 2024 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило заявку на одобрение терапии с использованием MDMA, потребовав дополнительных данных о безопасности и эффективности препарата.​ «Нам необходимо продолжать доказывать, что такие методы лечения как минимум не уступают по эффективности антидепрессантам. Одним из ключевых вопросов остаётся регистрация этих веществ в качестве официальных медикаментов», — отмечает Габриэль Торенс. Он также подчёркивает, что коммерциализация такого рода препаратов идёт медленно, поскольку такие вещества как ЛСД и псилоцибин невозможно запатентовать: они либо были открыты уже давно, либо имеют природное происхождение.​

Редким примером успешной коммерциализации может служить препарат Spravato, назальный спрей с действующим веществом эскетамином, разработанный компанией Johnson & Johnson. Хотя кетамин был открыт более 60 лет назад и не подлежит патентованию, компании удалось запатентовать его изомер, эскетамин, указав конкретную дозировку (56 или 84 мг), способ применения (назальный спрей) и показания (лечение резистентной депрессии).​ Препарат Spravato был одобрен в Швейцарии в 2020 году и допущен доя лечения взрослых с устойчивой к лечению депрессией, он доступен в 77 странах, включая США, страны ЕС, Австралию и Швейцарию.

Хотя его механизм действия отличается от классических психоделиков, таких как ЛСД, в высоких дозах он вызывает схожие галлюциногенные эффекты, что позволяет рассматривать его как «нетипичный» препарат той же группы. Швейцарский регулятор Swissmedic, швейцарское Ведомство по контролю за оборотом лекарственных препаратов и психотропных средств, признало его «новым вариантом лечения» для пациентов с депрессивными расстройствами или биполярным расстройством, находящихся в группе суицидального риска.

«…и получайте удовольствие!»

Биполярное расстройство и суицидальные мысли были именно тем, с чем жил находящийся в аутистическом спектре Том (34 года) – до тех пор, пока ему не предложили пройти курс терапии кетамином в клинике в городе Майринген, кантон Берн. Весной 2023 года он приезжал туда трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам после обеда — и на выделенной ему койке делал по пять назальных впрысков препарата. Отсутствие каких-либо дальнейших инструкций его удивило. «Самое странное было то, что никто не объяснил мне, что делать во время действия кетамина. Врачи в основном говорили: “Просто получайте удовольствие», — вспоминает этот пациент.

Он считает, что психоделическая терапия помогла ему только потому, что он сам прилагал усилия с целью преодолеть болезнь: между сеансами он задавал врачам дополнительные вопросы и пытался во время психоделических переживаний не просто находиться под воздействием вещества, но стараться устанавливать связь со своим «внутренним ребёнком». На фоне подобных сюжетов Швейцарское Общество психиатрии и психотерапии (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie / SGPP) выпустило нормативные рекомендации по проведению стандартных психоделических терапий.

В документе, опубликованном в мае 2024 года, отмечается, что в его основу положены рекомендации Американской психиатрической ассоциации и Королевского колледжа психиатров Австралии и Новой Зеландии. «Поскольку психоделическая терапия отличается от ранее доступных методов фармакологического лечения, она предъявляет особенно высокие требования к врачам — как в части подбора показаний, информирования и ведения сеансов, так и документирования и соблюдения нормативных и этических стандартов», — говорится в документе SGPP. По словам психиатра Габриэля Торенса, рамки применения психоделиков продолжают в Швейцарии расширяться, но главный ориентир остаётся прежним: «В конечном итоге важнее всего — обеспечить наилучшее лечение при чётко обоснованных показаниях».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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