Эти главы общественных компаний получают от полумиллиона в год

Главы bundesnahen Betrieben или «общественных компаний» в среднем зарабатывают 500 000 франков в год. Keystone / Gaetan Bally

Многие главы так называемых bundesnahen Betrieben или общественных компаний в среднем зарабатывают от 500 000 франков в год. Они руководят не государственными компаниями, а именно «общественными», то есть они работают прежде всего с целью обеспечения страны базовыми услугами. Прибыль и рентабельность для них важны, но находятся на втором месте.

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Всего в прошлом 2023 году девять глав таких компаний заработали не менее полумиллиона франков в год, что на одного человека больше, чем в предыдущем 2022 году. Больше всех получил генеральный директор общественного банка Postfinance Хансруди Кёнг (Hansruedi Köng, без учета взносов в фонды трудовой накопительной пенсии).

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За прошлый 2023 год он в должности генерального директора банка Postfinance получил около 835 тыс. франков, то есть примерно на 8 тыс. франков больше, чем в предыдущем 2022 году. А если учесть отчисления работодателя в фонды социального и пенсионного страхования, то тогда сумма его вознаграждения составит чуть менее одного миллиона франков. Это следует из опубликованного в пятницу 14 июня 2024 года правительством страны очередного отчета Kaderlohnreporting 2023 («Отчет об оплате труда руководителей общественных предприятий»).

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Как и в предыдущем году, на втором месте в рейтинге зарплат оказался генеральный директор концерна «Почта Швейцарии» Роберто Чирилло с зарплатой около 825 000 франков, на третьем — генеральный директор железнодорожного перевозчика компании SBB Винсент Дюкро с зарплатой около 776 000 швейцарских франков. Общая сумма вознаграждений Р. Чирилло и В. Дюкро, включая социальные и пенсионные отчисления работодателя, составила у каждого более одного миллиона франков.

Список общественных компаний Швейцарии Список «близких к федеральному центру предприятий» (bundesnahe Betriebe, общественные предприятия), их не следует путать с «государственными предприятиями» (bundeseigene Betriebe). Post (Почта) SBB (Железные дороги) Suva (страхователь от несчастных случаев) Skygiude (авиадиспетчерская служба) Swissmedic (орган по контролю за оборотом лекарственных препаратов) Swisscom (телекоммуникация) SRG (электронные общественные, негосударственные, СМИ) Nationalmuseum (Национальный исторический музей) Pro Helvetia (Совет по культуре, продвижение швейцарской культуры за рубежом) Compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, расчет пенсий и иных страховых выплат) IGE (Institut für Geistiges Eigentum, Институт интеллектуальной собственности) RAB (Revisionaufsichtsbehörde, Федеральная служба аудита) Metas (Institut für Metrologie, Институт метрологии) Ruag Schweiz (ВПК) Ruag International (ВПК) Publica Pensionskasse des Bundes (пенсионный фонд чиновников федеральных органов власти) Finma (Finanzmarktaufsicht, Орган по надзору за финансовыми рынками) ETH Zürich (Высшая техническая школа Цюриха) ETH Lausanne (Высшая техническая школа Лозанны) Eawag (НИИ изучения проблем качества водных ресурсов) Empa (Научно-исследовательский институт материаловедения) PSI (НИИ им. Пауля Шерера) WSL (Forschungsanstalt Wald, Schnee, Landschaft, НИИ изучения леса, снега и ландшафтов) EHB (Hochschulinstitut für Berufsbildung, Высшая школа профтехобразования) SERV (Exportrisikoversicherung, Ведомство страхования экспортных рисков) Schweiz Tourismus (Ведомство туризма) Innosuisse (Agentur für Innovationsförderung, Федеральное Агентство поддержки инноваций) Identitas (Tierverkehrsdatenbank, Банк данных по перевозкам животных, в собственности федерального центра на 51%) Postfinance (Финансовая «дочка» концерна Die Post) Postauto (Транспортная «дочка» концерна Die Post) Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (Инспекция по вопросам безопасности атомных реакторов)