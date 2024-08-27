Зарплатный разрыв в Швейцарии увеличивается

Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день Keystone-SDA

В прошлом 2023 году топ-менеджеры в Швейцарии зарабатывали в среднем в 143 раза больше, чем их сотрудники с самыми низкими зарплатами. Согласно данным профсоюза Unia, этот показатель еще больше увеличился по сравнению с предыдущим 2022 годом (1:139).

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Самую большую разницу в зарплатах (1:267) профсоюз Unia обнаружил в карманах сотрудников банка UBS: его гендиректор Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день. По данным Unia, в пересчете на год этот показатель составил бы 19,2 млн франков, что на 50% больше, чем у предыдущего генерального директора UBS Ральфа Хамерса (Ralph Hamers).

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Таким образом, Серджио Эрмотти за один день зарабатывал в 1,5 раза больше, чем самый низкооплачиваемый человек в UBS зарабатывал за целый год. В целом самые высокие зарплаты в Швейцарии продолжали увеличиваться. Например, Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan) из фармацевтической компании Novartis заработал за отчетный период 16,2 млн франков. Это значит, что его зарплата по сравнению с предыдущим 2022 годом выросла почти в два раза.

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Занявший третье место генеральный директор Nestlé Ульф Марк Шнайдер (Ulf Mark Schneider) заработал 11,2 миллиона франков, что почти на миллион больше, чем в предыдущем 2022 году. Выгоду от прибыли крупнейших швейцарских компаний получили так же и акционеры, которым в общей сложности было выплачено 45 млрд швейцарских франков дивидендов (в 2022 году: 44,3 млрд). Одни только концерны Roche и Nestlé выплатили по 8 млрд.

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По мнению профсоюза Unia всё это показывает, что на самом деле денег у компаний более чем достаточно, то есть они вполне могли бы без ущерба для себя повысить даже самые низкие зарплаты, но на деле по причине увеличения стоимости жизни — включая удорожание страховых полисов ОМС и ставок арендной платы за жильё — простые сотрудники этих фирм в доходах даже потеряли ещё больше, чем годом ранее.

То же самое касается и средней зарплаты. Неделю назад ассоциация наёмных работников Travail Suisse призвала к значительному повышению в следующем году средних зарплат на показатель до 4%. В Берне 21 сентября 2024 года профсоюз Unia планирует провести большую демонстрацию с лозунгами повышения зарплаты. Свои требования профсоюз подкрепляет анализом ситуации с заработной платы в 36 крупнейших компаниях Швейцарии.

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