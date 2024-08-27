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Труд и занятость в Швейцарии

Зарплатный разрыв в Швейцарии увеличивается

Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день
Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день Keystone-SDA

В прошлом 2023 году топ-менеджеры в Швейцарии зарабатывали в среднем в 143 раза больше, чем их сотрудники с самыми низкими зарплатами. Согласно данным профсоюза Unia, этот показатель еще больше увеличился по сравнению с предыдущим 2022 годом (1:139).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Самую большую разницу в зарплатах (1:267) профсоюз Unia обнаружил в карманах сотрудников банка UBS: его гендиректор Серджио Эрмотти за девять месяцев 2023 года заработал 14,4 млн франков или 84 000 франков за один рабочий день. По данным Unia, в пересчете на год этот показатель составил бы 19,2 млн франков, что на 50% больше, чем у предыдущего генерального директора UBS Ральфа Хамерса (Ralph Hamers).

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Таким образом, Серджио Эрмотти за один день зарабатывал в 1,5 раза больше, чем самый низкооплачиваемый человек в UBS зарабатывал за целый год. В целом самые высокие зарплаты в Швейцарии продолжали увеличиваться. Например, Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan) из фармацевтической компании Novartis заработал за отчетный период 16,2 млн франков. Это значит, что его зарплата по сравнению с предыдущим 2022 годом выросла почти в два раза.

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Занявший третье место генеральный директор Nestlé Ульф Марк Шнайдер (Ulf Mark Schneider) заработал 11,2 миллиона франков, что почти на миллион больше, чем в предыдущем 2022 году. Выгоду от прибыли крупнейших швейцарских компаний получили так же и акционеры, которым в общей сложности было выплачено 45 млрд швейцарских франков дивидендов (в 2022 году: 44,3 млрд). Одни только концерны Roche и Nestlé выплатили по 8 млрд.

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По мнению профсоюза Unia всё это показывает, что на самом деле денег у компаний более чем достаточно, то есть они вполне могли бы без ущерба для себя повысить даже самые низкие зарплаты, но на деле по причине увеличения стоимости жизни — включая удорожание страховых полисов ОМС и ставок арендной платы за жильё — простые сотрудники этих фирм в доходах даже потеряли ещё больше, чем годом ранее.

То же самое касается и средней зарплаты. Неделю назад ассоциация наёмных работников Travail Suisse призвала к значительному повышению в следующем году средних зарплат на показатель до 4%. В Берне 21 сентября 2024 года профсоюз Unia планирует провести большую демонстрацию с лозунгами повышения зарплаты. Свои требования профсоюз подкрепляет анализом ситуации с заработной платы в 36 крупнейших компаниях Швейцарии.

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