Общественный медиахолдинг SRF сократит рабочие места

В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF уже в ближайшие месяцы предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала. Keystone-SDA

В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала. Будет скорректировано и предложение контента на всех каналах — на радио, телевидении и в Интернете. К концу 2026 года это позволит сэкономить восемь миллионов франков. К началу следующего 2026 года будет сокращено около 50 штатных должностей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss public television to cut 50 jobs Читать далее Swiss public television to cut 50 jobs

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«К сожалению, мы вынуждены как можно скорее приступить к реализации тщательно подготовленных изменений в нашем предложении контента, которые изначально планировались только на 2026 год, — указала директор телерадиокомпании SRF Натали Вапплер (Nathalie Wappler). — Это единственный способ обеспечить сбалансированный бюджет на текущий год и одновременно продвинуть процесс цифровой трансформации SRF».

«Я очень сожалею, что после произведенных прошлой осенью сокращений в области производства, технологий и контента нам приходится снова принимать схожие меры, — продолжает Натали Вапплер. — Причиной этого являются снижение доходов от рекламы, необходимость из собственного кармана оплачивать издержки, связанные с инфляцией и ростом стоимости жизни, а также решение правительства снизить тариф медиапошлины Serafe (назван так по имени расчетно-кассовой компании) до 300 франков в год на домохозяйство».

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В общей сложности в результате этого решения SRF сократит около 50 штатных единиц уже к началу 2026 года. Финансовая экономия составит почти восемь миллионов франков. Корректировка в области предложения контента затронет все направления деятельности телерадиокомпании SRF. В области телепрограмм канал сосредоточится на контенте в прайм-тайм — то есть в основном вечернем эфире с 19:00, а также на программах, адаптированных для потокового вещания в сетях со сдвигом по времени.

«Это все больше соответствует потребительскому поведению нашей аудитории», — подчеркивает Натали Вапплер. В результате этого стратегического решения SRF прекращает выпуск программы светских новостей G&G — Gesichter und Geschichten (Истории в лицах), и это после 20 лет существования этой программы. В ближайшие месяцы изменения будут проведены и в сфере радиопрограмм. В частности, более длинные передачи будут в целом заменены на более короткие.

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Радио SRF 1 прекратит трансляцию радиоспектаклей по понедельникам с 14:00 до 15:00, а также делового журнала Trend. На радио SRF 2 Kultur перестанут выходить Научный журнал и программа Контекст, которая уступит место 25-минутным беседам в прямом эфире об искусстве, литературе, кино, музыке и обществе. Также будет прекращена программа Пассаж. Кроме изменений в программной политике, отдел технологий должен в ближайшее время сэкономить около трех миллионов франков.

Для достижения этой цели SRF разработал ряд мер. К 2026 году будет сокращено еще семь штатных должностей, уменьшены расходы на обслуживание, лицензии и другие ИТ-услуги. Также будут отложены некоторые запланированные проекты. «Эти шаги дались руководству SRF нелегко», — подчеркивает Натали Вапплер. «К сожалению, наша сложная финансовая ситуация не оставляет нам другого выбора, кроме как отказаться от многих программ, которые мы успели полюбить. Я очень сожалею об этом».

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