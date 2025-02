Schweizer Fernsehen will 50 Stellen abbauen

Keystone-SDA

Das Schweizer Fernsehen SRF will bis Ende 2026 insgesamt 9 Millionen Franken sparen. Bereits bis Anfang nächstes Jahr sollen rund 50 Vollzeitstellen abgebaut werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Grund für die Massnahme sei die angespannte finanzielle Lage, teilte SRF am Donnerstag mit. Gleichzeitig passe das Medienhaus sein Angebot noch stärker dem Nutzungsverhalten des Publikums an. Im Rahmen des strategischen Unternehmensprojektes «SRF 4.0» wurden dafür verschiedene Anpassungen beschlossen worden. Dies betreffe Radio, TV und Online.

Diese Angebotsveränderungen ziehen neben einem Stellenabbau auch Veränderungen insbesondere in Produktion und Infrastruktur nach sich. «Die rückläufigen kommerziellen Einnahmen, die Reduktion des Teuerungsausgleichs auf die Medienabgabe sowie die steigenden Kosten in IT und Technologie lassen uns jedoch keine andere Wahl», wird SRF-Direktorin Nathalie Wappler in der Mitteilung zitiert.