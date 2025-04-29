Франческа Торрани признана швейцарской журналисткой года
Корреспондентка телерадиокомпании на итальянском языке RSI Франческа Торрани удостоена звания «Швейцарская журналистка года» за репортажи о людях и их судьбах в кантоне Тичино.
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Как сообщили организаторы премии Swiss Press Awards, Франческа Торрани (Francesca Torrani) — «журналистка, находящаяся в самом центре событий. В своих многочисленных репортажах из италоязычной части Швейцарии она дает голос прежде всего тем, кто на собственном опыте переживает и страдает от того, что мы каждый день просто называем новостями».
В категории «Текст» жюри было единодушно — награду за лучший материал получили журналисты цюрихской газеты Tages-Anzeiger за расследование массовой фальсификации подписей под проектами народных законодательных инициатив. Такое единодушие бывает крайне редко, но на этот раз это расследование было безоговорочно признано «журналистской работой года».
Причём работа журналистов не осталась без последствий: проблемные компании по коммерческому сбору подписей прекратили свою деятельность, Федеральная канцелярия в Берне инициировала круглый стол для анализа ситуации, а расследование Федеральной прокуратуры всё ещё продолжается.
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Премию за лучший онлайн-материал получили Микаэль Крогерус, Кристоф Герч и Зеб Брошински (Mikael Krogerus, Christof Gertsch, Seb Broschinski) за посвящённый проблеме чрезмерного вылова рыбы из мирового океана проект Das erschöpfte Meer («Истощённое море»), опубликованный в журнале Magazin (еженедельное приложение к ряду швейцарских газет медиагруппы TX Group, включая издания Tages-Anzeiger и Berner Zeitung).
Жюри особо отметило «выдающееся повествование, сочетающее строгую работу с данными, выразительные фотографии и тщательно выверенный язык». В проект были интегрированы подкасты, «создающие эффект полного погружения и увлекательного восприятия». Также была подчеркнута командная работа: в амбициозном проекте участвовали 13 человек — журналисты, фотографы, редакторы, фактчекеры и специалисты по подкастам.
В категории «Аудио» лучшим признан подкаст Роланда Шнетца и Жаннин Борер (Roland Schnetz / Jeannine Borer), рассказывающий историю отца, который не видел своих двух дочерей на протяжении 25 лет. Наконец, премию за лучшее видео получили журналистки франкоязычного телеканала RTS Беатрис Гельпа и Стефани Сапорито (Béatrice Guelpa / Stéphane Saporito). Для передачи Mise au point они собрали свидетельства израильских активистов, выступающих за мир в Газе и Ливане.
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