В Швейцарии подделывали подписи избирателей?

Федеральная прокуратура (BA) расследует несколько случаев возможной подделки подписей избирателей. Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) расследует сразу несколько случаев возможного политического мошенничества: речь идет о вероятной подделке подписей избирателей. Как утверждается, коммерческие компании, занимающиеся сбором подписей граждан под предложениями о проведении референдумов, могли подделывать подписи.

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Об этом вчера 3 сентября 2024 года сообщали газеты, выходящие под эгидой издательского концерна Tamedia (входит в холдинг TX), на которые ссылается и общественное радио SRF. Внешняя ссылка«В настоящее время ведется разбирательство в отношении различных физических лиц. В его рамках прокуратура и Федеральное ведомство уголовной полиции Fedpol проводят следственные действия, включая обыски и допросы». Об этом сообщает Федеральная прокуратура в ответ на запрос радио SRF.

Поскольку разбирательство ещё продолжается, то никакой дополнительной информации прокуратура не предоставляет, напоминая, что на всё время следствия действует презумпция невиновности. Газеты холдинга Tamedia сообщают, тем не менее, о том, что подделка подписей могла состояться во время сбора автографов граждан под народной законодательной инициативой Gemeinschaftsdienst / Service CitoyenВнешняя ссылка, которая предлагала ввести для всех совершеннолетних граждан страны обязанность проходить некоторое время «социальную службу во имя общественного блага».

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Не исключено, что сбор подписей под этой инициативой её оргкомитет поручил коммерческой организации Incop. Задача была собрать, перепроверить и нотариально заверить 10 000 подписей граждан, при этом за каждую подпись уплачивались 4,50 швейцарских франка / доллара. После того как компания Incop передала, якобы, собранные подписи оргкомитету, оказалось, что многие из них недействительны, причем в зависимости от региона страны и муниципального образования / общины доля недействительных подписей могла колебаться от 35 до более чем 90 процентов.

Оргкомитет заподозрил неладное, провел своё расследование, а 14 июня 2023 года направил заявление в Федеральную прокуратуру с жалобой на компанию Incop, на ее главу Франка Тессемо (Franck Tessemo) и на «ряд неустановленных лиц». И вот теперь об этом стало известно из газет Tamedia, по состоянию на вторник 3 сентября 2024 года от самой компании Incop никаких комментариев получить не удалось.

Как указывает радио SRF со ссылкой на газеты концерна Tamedia, разумно было бы предположить, что такого рода подделки имели место при сборе подписей и под другими инициативами и референдумами, причем «фальшивить» могли предположительно сборщики подписей не только от компании Incop, но и от других аналогичных организаций, собирающих подписи на коммерческой основе. Сама Федеральная прокуратура (BA) пока не назвала никаких конкретных инициатив или организаций.

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Мошенничество с подписями может совершаться разными способами. Согласно расследованию газет «Тамедия», сборщики-нарушители, например, могут просто копировать имена и адреса с почтовых ящиков в жилых домах и произвольно добавлять к ним даты рождения. Гораздо сложнее, однако, обнаружить мошенничество, когда достоверные личные данные просто копируются и учитываются дважды. Похоже, что эта проблема особенно серьезна во франкоязычной части Швейцарии.

Более того, если верить упомянутым газетам, феномен поддельных подписей впервые, собственно, и возник во франкоязычной Швейцарии в кантоне Во. Власти кантона (субъекта федерации) Во сообщили газетам Tamedia, что муниципальные и общинные власти сообщали о возможных случаях такого мошенничества ещё в начале 2019 года. К концу лета 2022 года количество таких «сигналов» заметно увеличилось. Власти кантона Во представили список из примерно десятка референдумов, при сборе подписей под которыми они якобы выявили наибольшее количество фальсификата.

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Этим вопросом занимается сейчас и Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei), ведомство, ответственное в стране за организацию и проведение референдумов, основного инструмента прямой демократии в Швейцарии. Как пишут газеты концерна Tamedia, всё больше сообщений о возможных подделках подписей она получает с прошлой зимы и из немецкоязычной части Швейцарии, затронуты этим феноменом также города Берн и Цюрих. Такого рода мошенничество может в Швейцарии повлечь за собой наказание в виде денежного штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет.

Вечером во вторник 3 сентября 2024 года Федеральная канцелярия опубликовала подробное заявление. В нем это ведомство также прокомментировало вопрос о том, почему общественность не была проинформирована о таких случаях ранее. «Служебная тайна, презумпция невиновности, текущее уголовное разбирательство и защита свободы голосования требуют от Федеральной канцелярии разбираться с существующими подозрительными сюжетами в условиях конфиденциальности, а в первую очередь необходимо обеспечить задержание всех подозреваемых».