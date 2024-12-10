Швейцарский перевозчик SBB — второй по качеству в Европе

НКО Transport & Environment (T&E) оценила 27 железнодорожных компаний в соответствии с каталогом критериев. Вас удивит, кто стоит на первом месте. Keystone / Anthony Anex

Швейцарский железнодорожный перевозчик госкомпания SBB — второй в Европе по качеству услуг. К такому выводу пришла НКО Transport & Environment (T&E). Она оценила 27 компаний в соответствии с каталогом критериев, включая соотношение «цена — качество» и пунктуальность. На первом месте находится итальянская железнодорожная компания Trenitalia

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss Federal Railways rated second best in Europe Оригинал Читать далее Swiss Federal Railways rated second best in Europe

中文 zh 欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路 Читать далее 欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路

Как пояснил Виктор Тевене (Victor Thévenet), координатор проектов НКО T&E в области железнодорожного сообщения, железная дорога — это опора мобильности в большинстве европейских стран, так что её недостатки логично становятся причиной особенно жесткой общественной критики. НКО Transport & Environment (T&E) — головная организация целого ряда неправительственных европейских организаций со специализацией на области устойчивого развития сферы транспорта.

В данном исследовании она поставила перед собой цель создать всеобъемлющую сравнительную базу данных, которая могла бы стать для транспортных компаний источником мотивации к дальнейшему повышению качества своих услуг. Государственные же власти могли бы использовать эти данные в рамках своей политики в области улучшения рамочных условий хозяйствования сферы общественного транспорта.

За свою тарифно-ценовую политику компания SBB получила 7,1 балла, за точность и надежность — 7,8, за форматы и условия перевозки велосипедов — 7,6. Keystone / Alessandro Della Valle

Для оценки компаний, работающих на маршрутах средней и большой протяженности, был составлен каталог из восьми критериев, причем самым важным критерием оказалось соотношение «цена — качество». Также учитывались пунктуальность и надежность, наличие скидочных программ, политика компенсаций и возврата денег, наличие ночных поездов и специальных мест в вагонах для транспортировки велосипедов.

Наилучшую оценку получила итальянская компания Trenitalia — 7,7 балла из 10. По мнению T&E, она предлагает одно из лучших соотношений цены и качества на континенте и выделяется почти во всех категориях — за исключением предложения в области перевозок велосипедов. За ней следует швейцарская госкомпания SBB / CFF с итоговой оценкой в 7,4 балла. Наивысший балл (9,7) она получила за систему бронирования билетов и 8 баллов — за общее «послевкусие» от поездки.

За свою тарифно-ценовую политику компания SBB получила 7,1 балла, за точность и надежность — 7,8, за форматы и условия перевозки велосипедов — 7,6. Хуже всего были оценены система возврата денег (5 баллов) и услуги ночных поездов (3,5 балла). В итоге SBB находится на одном уровне с компанией RegioJet, которая обслуживает маршруты в Чехию. Австрийская компания ÖBB заняла четвертое место, а французская SNCF — пятое, прежде всего благодаря хорошему общему впечатлению от услуг компании, а также привлекательной политике возврата денег и предложениям в области ночных поездов.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

По данным T&E, наихудшей железнодорожной компанией в Европе является и самая дорогая компания Eurostar. Она находится на 27-м месте, ее цены и тарифы в среднем почти вдвое превышают среднеевропейские, притом что дороговизна вовсе не является гарантией качества обслуживания. Компания Eurostar, контрольный пакет акций которой принадлежит транспортному предприятию SNCF Voyageurs, отличается совершенно недостаточной степенью точности и надежности в организации транспортного сообщения.

Показать больше

Показать больше Железные дороги Швейцарии оснастят транспортную полицию бодикамами Этот контент был опубликован на Насколько эта мера окажется эффективной в плане обеспечения безопасности пассажиров и персонала железной дороги? Читать далее Железные дороги Швейцарии оснастят транспортную полицию бодикамами