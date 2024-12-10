Швейцарский перевозчик SBB — второй по качеству в Европе
Швейцарский железнодорожный перевозчик госкомпания SBB — второй в Европе по качеству услуг. К такому выводу пришла НКО Transport & Environment (T&E). Она оценила 27 компаний в соответствии с каталогом критериев, включая соотношение «цена — качество» и пунктуальность. На первом месте находится итальянская железнодорожная компания Trenitalia
Как пояснил Виктор Тевене (Victor Thévenet), координатор проектов НКО T&E в области железнодорожного сообщения, железная дорога — это опора мобильности в большинстве европейских стран, так что её недостатки логично становятся причиной особенно жесткой общественной критики. НКО Transport & Environment (T&E) — головная организация целого ряда неправительственных европейских организаций со специализацией на области устойчивого развития сферы транспорта.
В данном исследовании она поставила перед собой цель создать всеобъемлющую сравнительную базу данных, которая могла бы стать для транспортных компаний источником мотивации к дальнейшему повышению качества своих услуг. Государственные же власти могли бы использовать эти данные в рамках своей политики в области улучшения рамочных условий хозяйствования сферы общественного транспорта.
Для оценки компаний, работающих на маршрутах средней и большой протяженности, был составлен каталог из восьми критериев, причем самым важным критерием оказалось соотношение «цена — качество». Также учитывались пунктуальность и надежность, наличие скидочных программ, политика компенсаций и возврата денег, наличие ночных поездов и специальных мест в вагонах для транспортировки велосипедов.
Наилучшую оценку получила итальянская компания Trenitalia — 7,7 балла из 10. По мнению T&E, она предлагает одно из лучших соотношений цены и качества на континенте и выделяется почти во всех категориях — за исключением предложения в области перевозок велосипедов. За ней следует швейцарская госкомпания SBB / CFF с итоговой оценкой в 7,4 балла. Наивысший балл (9,7) она получила за систему бронирования билетов и 8 баллов — за общее «послевкусие» от поездки.
За свою тарифно-ценовую политику компания SBB получила 7,1 балла, за точность и надежность — 7,8, за форматы и условия перевозки велосипедов — 7,6. Хуже всего были оценены система возврата денег (5 баллов) и услуги ночных поездов (3,5 балла). В итоге SBB находится на одном уровне с компанией RegioJet, которая обслуживает маршруты в Чехию. Австрийская компания ÖBB заняла четвертое место, а французская SNCF — пятое, прежде всего благодаря хорошему общему впечатлению от услуг компании, а также привлекательной политике возврата денег и предложениям в области ночных поездов.
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По данным T&E, наихудшей железнодорожной компанией в Европе является и самая дорогая компания Eurostar. Она находится на 27-м месте, ее цены и тарифы в среднем почти вдвое превышают среднеевропейские, притом что дороговизна вовсе не является гарантией качества обслуживания. Компания Eurostar, контрольный пакет акций которой принадлежит транспортному предприятию SNCF Voyageurs, отличается совершенно недостаточной степенью точности и надежности в организации транспортного сообщения.
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