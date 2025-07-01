Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков

Фармацевт во Франции показывает покупателю упаковку дженерика — более доступного аналога оригинального лекарства. Keystone / Photononstop / Philippe Turpin

Введение США запретительных таможенных тарифов на дженерики может привести к увеличению цен на лекарства и к их дефициту. Вряд ли Дональд Трамп добивался именно этого.

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Виттория Варданега (Vittoria Vardanega) Доступно на 1 другом языке English en How US tariffs could disrupt the generic drugs supply chain Оригинал Читать далее How US tariffs could disrupt the generic drugs supply chain

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Сектор дженериков функционирует по жёстким экономическим схемам: для таких препаратов характерны минимальная маржа (норма прибыли) и высокая зависимость от стабильности глобальных цепочек поставок. Любые сбои, вызванные, например, введением повышенных таможенных тарифов, способны не только увеличить стоимость лекарств, но и вынудить некоторых производителей покинуть рынок США, что лишь усугубит нехватку жизненно необходимых препаратов. Вряд ли Дональд Трамп добивается именно этого: но так будет!

Дженерики, или воспроизведённые лекарственные средства, — это препараты, содержащие то же активное вещество, что и оригинальные (брендированные) лекарства, но выпускаемые после истечения срока патентной защиты оригинала другими компаниями. Они обладают сопоставимой эффективностью и безопасностью, имеют такую же форму выпуска и способ применения, но, как правило, такие лекарства значительно дешевле, прежде всего благодаря отсутствию необходимости повторного прохождения дорогостоящих клинических исследований.

Вопрос времени?

Сегодня дженерики являются основой современной фармакотерапии: именно они обеспечивают большую часть рецептурных назначений по всему миру. Эти препараты применяются для лечения широкого спектра заболеваний — от инфекций до сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений. Однако их доступность достигается за счёт жёсткого контроля накладных затрат. Производители дженериков работают с минимальной прибылью и полностью зависят от сложных международных цепочек поставок активных фармацевтических субстанций (API) и других ключевых компонентов.

Это делает отрасль особенно чувствительной к внешнеэкономическим потрясениям, включая тарифные ограничения. Теоретически введение США запретительных таможенных тарифов может сократить зависимость этой страны от иностранных поставщиков, стимулируя развитие собственного производства. Но на практике, как предупреждают отраслевые эксперты, это рискованный путь, способный привести к росту издержек, закрытию производств и дефициту лекарств.

Сотрудник аптеки в Нью-Дели собирает для клиента пакет лекарств-дженериков. Индия давно известна как «аптека беднейших стран» — здесь производят множество доступных для развивающихся стран препаратов. PRAKASH SINGH / AFP

По словам Рональда Пирвинченци (Ronald Piervincenzi), генерального директора United States Pharmacopeia (USP), некоммерческой организации, устанавливающей стандарты качества лекарств, подобные тарифные меры скорее затормозят развитие американской фармацевтической отрасли, чем стимулируют перенос производств на территорию Штатов. В интервью фармацевтическому порталу Fierce Pharma он отметил недавно: «Я не уверен, что повышенные тарифы действительно мотивируют компании начать переносить производство обратно в США. На практике они скорее подтолкнут производителей к выпуску других видов продукции или даже к переориентации на альтернативные рынки».

Пока фармацевтические препараты остаются вне перечня товаров, на которые распространяются новые таможенные тарифы США. Однако, вероятно, это лишь вопрос времени. Президент Дональд Трамп неоднократно уже заявлял о намерении ограничить импорт лекарств, а в апреле 2025 года Министерство торговли США начало официальное расследование, чтобы определить, представляют ли такие поставки угрозу национальной безопасности. У ведомства есть до девяти месяцев на подготовку итогового доклада, однако министр торговли США Говард Лутник уже дал понять: тарифы, вероятно в размере 25% или выше, могут быть введены гораздо раньше.

Основа доступности — стабильные цепочки поставок

На данный момент нет признаков того, что дженерики будут регулироваться иначе, чем оригинальные брендовые препараты. Однако, как уже отмечалось, основа их доступности — это стабильные глобальные цепочки поставок, которые во многом опираются на страны Азии. Именно эту зависимость США и намерены сократить, рассматривая возможность введения таможенных пошлин и стимулируя развитие собственного производства. По разным оценкам, Китай обеспечивает до 80% мирового производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) — ключевых компонентов, придающих лекарствам их терапевтический эффект.

Кроме того, производство всех трёх «жизненно необходимых дженериков» из перечня Всемирной организации здравоохранения полностью сосредоточено также в Китае. В Европу из Китая и Индии поступает около 80% АФИ, применяемых для производства дженериков, и 40% готовых препаратов. США также остаются крайне зависимыми от внешних поставок: по данным за 2021 год за рубежом находились почти 90% предприятий, выпускающих АФИ для американского рынка, равно как и около двух третей всех производственных мощностей по выпуску готовых дженериков.

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Хотя доля прямого американского импорта АФИ из Китая составляет всего около 16%, реальная зависимость США от китайского сырья гораздо выше. Почти 40% готовых дженериков, продаваемых в США, поступают из Индии, а Индия, в свою очередь, импортирует до 80% АФИ из Китая. Отдельные категории препаратов особенно чувствительны к сбоям в глобальных цепочках поставок. По разным оценкам 90–95% стерильных инъекционных дженериков, применяемых в клиниках и службах неотложной медпомощи США, производятся с использованием сырья и активных веществ из Китая и Индии.

Часто один и тот же дженерик продаётся под разными брендами, но при этом производители все равно нередко полагаются на одного и того же поставщика ключевых компонентов. Поэтому сбои на начальном этапе цепочки поставок — например, из-за повышенных таможенных тарифов на сырьё или АФИ — способны затронуть всю отрасль. «Цепочка поставок дженериков напоминает дерево с тонким стволом: наверху много плодов, но достаточно одной проблемы у основания — и всё рушится», — поясняет Джонатан Силкок (Jonathan Silcock), доцент Высшей школы фармацевтики и медицинских наук Университета Брэдфорда (School of Pharmacy and Medical Sciences at the University of Bradford in the UK).

Даже если компании заранее известно о возможных перебоях, быстро нарастить производство и восполнить дефицит ей все равно практически невозможно. «Даже если пять компаний выпускают один и тот же дженерик, каждая из них обслуживает лишь свою долю рынка, — объясняет Иван Луговой, доцент „Университета логистики Кюне“ (Kühne Logistics University) в Гамбурге, специализирующийся на управлении медицинскими и фармацевтическими цепочками поставок. — Если один из производителей уходит с рынка, например из-за таможенных тарифов, у остальных просто нет ресурсов, чтобы быстро занять его место».

Это значительно повышает риск дефицита дженериков, который уже стал актуальной проблемой во многих странах, при том, что мировая фармацевтическая отрасль до сих пор не восстановилась до конца после дефицита лекарств, вызванного сбоями в цепочках поставок из-за пандемии Covid-19. Во многих странах сохраняется нехватка таких базовых препаратов, как парацетамол и амоксициллин — антибиотика первой линии для лечения бактериальных инфекций у детей. «Когда спрос резко возрастает, производители физически не могут так быстро нарастить объёмы», — подчёркивает Иван Луговой.

Любые новые ограничения, включая тарифные барьеры, могут ещё больше дестабилизировать поставки — и речь идёт не только о дженериках. Производители оригинальных препаратов также предупреждают о рисках. «Таможенные тарифы могут нарушить цепочки поставок и спровоцировать дефицит лекарств», — заявил генеральный директор Johnson & Johnson Хоакин Дуато (Joaquin Duato) во время презентации квартальных результатов компании в апреле 2025 года. По данным американской Ассоциации доступных лекарств (Association for Accessible Medicines, AAM), в 2023 году дженерики и биосимиляры (биологические препараты, практически идентичные уже зарегистрированным аналогам) обеспечили 90% всех рецептурных назначений в США.

При этом их доля в общих расходах на лекарства составила лишь 13,1%, что позволило системе здравоохранения сэкономить более 445 миллиардов долларов. Именно эта поразительная экономическая эффективность и находится сейчас под угрозой. Если США действительно введут повышенные тарифы на импорт зарубежной фармацевтической продукции, то это, по прогнозам экспертов, приведёт к росту цен на лекарства прежде всего на внутреннем рынке. Пострадает вся отрасль, но дженерики окажутся особенно уязвимыми: их и без того минимальная маржа не позволит компенсировать рост издержек, что почти неизбежно приведёт к увеличению цен и усилению дефицита.

Высокая цена автономии

Голландский банк ING подсчитал недавно, что введение 25-процентной таможенной пошлины способно увеличить стоимость 24-недельного курса онкологической терапии на основе дженериков на сумму от 8 000 до 10 000 долларов. Сильнее всего это ударит по тем в США, кто не имеет медицинской страховки, однако увеличение страховых медицинских взносов может затронуть и всех остальных. Об этом предупреждает Стивен Фаррелли (Stephen Farrelly), руководитель фармацевтического и медицинского департамента банка ING. В такой ситуации, как отмечает Джонатан Силкок, фармацевтические компании, вероятнее всего, будут повышать цены прежде всего в тех странах, где дженерики на данный момент стоят дешевле, а не в странах с развитой фармацевтической промышленностью, таких как США и Швейцария, где цены и так уже довольно высоки.

Внешний контент

В Швейцарии масштабы использования дженериков значительно меньше, чем в большинстве других европейских стран. В 2023 году на их долю приходилось всего 23% всех проданных лекарств — это значительно ниже среднего показателя по странам ОЭСР, составляющего 54%, и существенно меньше, чем в Германии (83%) или Великобритании (80%). Хотя за последние годы использование дженериков в Швейцарии увеличилось, цены на них по-прежнему остаются значительно выше среднего. В 2023 году аналогичные препараты в остальной части Европы стоили в среднем на 45,5% дешевле, чем в Швейцарии. Более низкая зависимость от дженериков в сочетании с и без того высокими ценами на лекарства позволяет предположить, что Швейцария может оказаться менее уязвима к дефициту дженериков или увеличению цен, ставших результатом введением США повышенных таможенных тарифов.

Почти сразу после соответствующих заявлений Дональда Трампа несколько крупнейших фармацевтических компаний, включая швейцарские гиганты Roche и Novartis, объявили о многомиллиардных инвестициях в производственные мощности в самих США. Хотя реализация этих проектов займёт годы, подобные заявления уже сейчас выполняют двойную функцию: с одной стороны, компании защищают себя таким образом от возможного введения будущих тарифов, с другой — демонстрируют свою готовность поддержать американского производителя и в целом новую промышленную политику США. Однако такая стратегия вряд ли подойдет производителям дженериков.

Компании вроде базельской фирмы Sandoz зачастую продают свою продукцию на 95% дешевле оригинальных брендированных препаратов, что практически не оставляет им пространства для компенсации дополнительных затрат, связанных с пошлинами. «Строительство нового производственного предприятия занимает как минимум три-пять лет, а затем требуется ещё один-два года на получение от регулирующих органов всех разрешений, — отмечает Иван Луговой. — То есть это серьёзные долгосрочные инвестиции с весьма неопределённой доходностью». По его словам, производители дженериков, располагающие по сравнению с крупными фармацевтическими компаниями довольно-таки ограниченными финансовыми ресурсами, не решатся на такой шаг, особенно если они не получат чётких и надёжных обязательств со стороны принимающей страны.

В условиях роста затрат производителям дженериков может оказаться проще прекратить производство отдельных препаратов, чем пытаться покрывать каким-то образом дополнительные расходы или переносить производство в другие страны. В апреле 2025 года генеральный директор Sandoz Ричард Сэйнор (Richard Saynor) предупредил, что высокие таможенные тарифы могут вынудить компанию вывести часть своей продукции с рынка США. «Повышенные таможенные тарифы точно не смогут стимулировать нас больше инвестировать в эту страну», — заявил он. В отличие от Roche и Novartis, у Sandoz нет собственных производственных мощностей в Штатах.

После отделения от компании Novartis в 2023 году эта компания стала одним из крупнейших мировых производителей дженериков. Почти четверть своей выручки Sandoz зарабатывает в Северной Америке. Согласно годовому отчёту за 2024 год, чистый объём продаж компании в этом регионе составил 2,4 миллиарда долларов (1,97 миллиарда швейцарских франков), уступая только показателям по европейскому рынку. Как утверждает Джонатан Силкок, даже если новые таможенные тарифы действительно вынудят производителей возвратить часть производства в США, всё равно это будет ошибочной промышленной стратегией.

С учётом огромного объёма продаж дженериков на американском рынке даже небольшое повышение цен на них резко увеличит расходы на здравоохранение, не создавая при этом реальной добавленной стоимости. «Приоритетом должно быть обеспечение доступа к дженерикам по бюджетной цене, — считает Джонатан Силкок. — Западная фармацевтическая индустрия отличается прежде всего своими инновациями, и именно туда и следует направлять инвестиции». Однако не все согласны с тем, что доступность лекарств должна быть главным приоритетом.

По мнению Ивана Лугового, решение о возвращении производств в США — это в первую очередь политический выбор. «Если индустрия препаратов-дженериков будет рассматриваться в качестве стратегически важной отрасли наряду с ВПК, то тогда изменится вообще вся логика, — поясняет эксперт. — Вы ведь не отдаёте производство военной техники за границу только потому, что это дешевле». С учётом нынешней зависимости США от Азии новые таможенные тарифы Трампа могут стать не столько внешнеторговым инструментом, сколько геополитическим рычагом, направленным на сокращение степени этой зависимости.

А вот если цель заключается в реальном укреплении внутренней устойчивости американского рынка, то тогда, считает Иван Луговой, тарифы вряд ли можно считать наилучшим инструментом достижения этой цели. Вместо этого, по его словам, правительство США должно были бы гарантировать производителям дженериков льготы и, например, долгосрочные контракты на поставки этих лекарств. Этим оно действительно смогло бы убедить производителей войти или вернуться на рынок США: «Это будет дорого, но это именно та цена, которую американцам придется заплатить за свою автономию в области лекарств».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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