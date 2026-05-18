Какой будет Швейцария в 2100 году?
Федеральный институт исследований леса, снега и ландшафта (WSL) разработал пять возможных сценариев развития Швейцарии на период до конца 21 века. Каждый из них показывает, как разные возможные варианты общественного, экономического и политического развития могут повлиять на потребление ресурсов, на состояние экологии и на потребность страны в инфраструктуре.
По словам экспертов WSL, точно предсказать, какой будет Швейцария к концу 21 века, невозможно. Но важно заранее понимать, по каким траекториям способно будет развиваться общество. Поэтому команда ученых WSL составила пять возможных вариантов будущего страны на основе разных общественных, экономических и политических моделей. Для этого команда WSL опросила около шести десятков учёных из примерно 20 научно-исследовательских организаций. Затем компьютерная программа на основе этих данных рассчитала внутренне непротиворечивые сценарии.
Три из пяти сценариев, так называемые общие социально-экономические траектории развития Швейцарии (Shared Socioeconomic Pathways for Switzerland, SSP-CH), опираются на глобальные аналитические модели, которые использует и Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC). Эти сценарии охватывают самые разные варианты будущего Швейцарии. Страна может стать высокотехнологичным обществом, основанным на возобновляемой энергетике; может пойти по пути постепенной эрозии государственных институтов и экономики; а может оказаться глубоко расколотым социумом, в котором небольшая элита противостоит обедневшему большинству.
Вопрос, что вероятнее, не ставился
Ещё два сценария учёные разработали специально для Швейцарии. Один из них описывает страну, которая делает ставку на ископаемые источники энергии и к концу века сталкивается с серьёзным экологическим ущербом. Второй сценарий предполагает общество, в котором социальная сплочённость и качество жизни становятся важнее экономического успеха. Эксперт-географ из WSL Лена Гублер (Lena Gubler) подчёркивает, что ни один из этих сценариев не считается более вероятным, чем остальные.
«Речь идёт о том, чтобы проработать разные варианты того, как может выглядеть будущее. Мы не ставили перед собой задачу оценить вероятность каждого сценария». На основе этих вариантов швейцарский Национальный центр климатической экспертизы (National Centre for Climate Services, NCCS) представил расчёты по выбросам парниковых газов на период до 2100 года. Они позволяют оценить, как разные модели развития страны могут изменить саму страну, масштаб и характер нагрузки на экологию и то, какие решения Швейцарии придётся принимать уже в самой ближайшей перспективе.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
