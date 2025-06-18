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Швейцарская демократия

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Ведёт: Беньямин фон Виль

Общественная собственность на средства производства? Это что-то смутно очень знакомое. Ах да, это ведь признаки «развитого» социализма. Его история кончилась всем известным образом: полным крахом и поражением. С тех пор на постсоветском пространстве понятия «общественного блага» вообще не существует, и очень зря.

Потому что и современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность и «общественное благо» вовсе не обязательно предполагают уничтожение фактора индивидуального интереса и наступления всеобщей нищеты. Одним из таких практических примеров является горная деревня Тёрбель (Törbel) в кантоне Вале (Швейцария), которая давно уже стала объектом пристального внимания со стороны научного сообщества. Никогда о ней не слышали?

А между тем учёные с мировым именем, среди них и первая женщина-лауреат Нобелевской премии по экономике Элинор Остром (Elinor Ostrom, 1933–2012), изучали и все еще внимательно изучают то, как местные крестьяне веками совместно распоряжались общими ресурсами. И распоряжаются до сих пор. В итоге такой древний социальный институт, как Allmend даже стал в итоге образцом для выстраивания теории и практики управления «общим цифровым достоянием» (digital commons).

В нашем материале мы рассказываем, что это такое и почему общественное благо не противоречит, а даже предполагает либерально-республиканское общественное устройство. По крайней мере в Швейцарии.

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Элинор Остром (Elinor Ostrom) получает Нобелевскую премию по экономике из рук короля Швеции Карла XVI Густава (Carl XVI Gustaf). Pontus Lundahl / AFP

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Как швейцарская деревня помогла избежать «трагедии общих ресурсов»

Этот контент был опубликован на Горная деревня Тёрбель в швейцарском кантоне Вале стала объектом пристального внимания международного научного сообщества не случайно.

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А как в вашей стране относятся к идеалам общественного блага? Или они окончательно дискредитированы? Поделитесь вашими идеями и опытом. Ответы проходят премодерацию, их публикация может занять некоторое время.

Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

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Lehrer mit Schülern

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«Свободная деревня» между капитализмом и коммунизмом

Этот контент был опубликован на Как экспериментальная модель жилищного строительства повлияла на жизнь одной общины.

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Карл Бюркли родился в Цюрихе в 1823 году. Он отстаивал идеи прямой демократии и заложил основы кооперативного движения в Швейцарии.

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Карл Бюркли: швейцарец, научивший США прямой демократии

Этот контент был опубликован на Путь к прямой демократии в США пролегал через Цюрих и тесно связан с именем Карла Бюркли.

Читать далее Карл Бюркли: швейцарец, научивший США прямой демократии
Сборщики подписей под текстами народных законодательных инициатив и под предложениями провести референдум — на улицах швейцарских городов их можно встретить довольно часто. Как правило этим занимаются пенсионеры, хотя иногда за сбором подписей можно застать самих Гельвецию и Вильгельма Телля. Фото: 2014 год во время кампании по сбору подписей под «Инициативой о живых деньгах» (Vollgeld-Initiative). KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

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Бумага или цифра? Болезни роста прямой демократии в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Станет ли скандал вокруг поддельных подписей дополнительным аргументом в пользу ставки на цифровые инструменты организации демократических процессов в Швейцарии?

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Postkarte Frau mit Korb

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Как кооперативы намеревались бороться за мир во всем мире!

Этот контент был опубликован на Когда-то кооперативы были в авангарде глобального движения, выступавшего за мир во всём мире.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR