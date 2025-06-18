Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Общественная собственность на средства производства? Это что-то смутно очень знакомое. Ах да, это ведь признаки «развитого» социализма. Его история кончилась всем известным образом: полным крахом и поражением. С тех пор на постсоветском пространстве понятия «общественного блага» вообще не существует, и очень зря.

Потому что и современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность и «общественное благо» вовсе не обязательно предполагают уничтожение фактора индивидуального интереса и наступления всеобщей нищеты. Одним из таких практических примеров является горная деревня Тёрбель (Törbel) в кантоне Вале (Швейцария), которая давно уже стала объектом пристального внимания со стороны научного сообщества. Никогда о ней не слышали?

А между тем учёные с мировым именем, среди них и первая женщина-лауреат Нобелевской премии по экономике Элинор Остром (Elinor Ostrom, 1933–2012), изучали и все еще внимательно изучают то, как местные крестьяне веками совместно распоряжались общими ресурсами. И распоряжаются до сих пор. В итоге такой древний социальный институт, как Allmend даже стал в итоге образцом для выстраивания теории и практики управления «общим цифровым достоянием» (digital commons).

В нашем материале мы рассказываем, что это такое и почему общественное благо не противоречит, а даже предполагает либерально-республиканское общественное устройство. По крайней мере в Швейцарии.

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Показать больше Как швейцарская деревня помогла избежать «трагедии общих ресурсов» Этот контент был опубликован на Горная деревня Тёрбель в швейцарском кантоне Вале стала объектом пристального внимания международного научного сообщества не случайно. Читать далее Как швейцарская деревня помогла избежать «трагедии общих ресурсов»

А как в вашей стране относятся к идеалам общественного блага? Или они окончательно дискредитированы? Поделитесь вашими идеями и опытом. Ответы проходят премодерацию, их публикация может занять некоторое время.