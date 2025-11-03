Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом?
Народная законодательная инициатива «Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию» предусматривает отмену всеобщей воинской обязанности и службы в армии по призыву и введение всеобщей «гражданской службы» для всех граждан Швейцарии. Но как быть с теми, кто постоянно живёт за границей? Если формально — они тоже будут обязаны проходить такую службу, но на практике этого не произойдёт.
На референдуме 30 ноября 2025 года швейцарские избиратели проголосуют по народной законодательной инициативе Service citoyen — Für eine engagierte Schweiz («Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию»). Если она будет одобрена, то и женщины также будут обязаны проходить службуВнешняя ссылка «на благо общества» в армии, в структурах гражданской обороны (Zivilschutz) или в других «общественно полезных» сферах.
Текст инициативы предлагает внести в Федеральную конституцию Швейцарии (Bundesverfassung) следующую формулировку: «Каждое лицо, обладающее швейцарским гражданством, проходит службу на благо общества и окружающей среды». Но ведь тезис о «каждом лице, обладающем швейцарским гражданством» формально касается и всех швейцарцев, постоянно живущих за рубежом, а таких набирается уже почти один миллион. Одобрение инициативы означало бы, что они также должны были бы проходить такую службу или каким-то образом «отрабатывать» в её зачёт.
Письма, поступившие в редакцию портала SWI swissinfo.ch, показывают, что у некоторых членов «Пятой Швейцарии» (так называют швейцарскую диаспору за рубежом) возникла некоторая неуверенность: затронет ли их возможное введение гражданской службы? И если да, то какие именно обязанности будут вытекать для них из этой правовой новеллы? Поэтому-то в последние дни и представители федеральных властей, и сами инициаторы неоднократно подчёркивали, что такого развития событий они не предусматривают.
Инициативный комитет успокаивает «зарубежных швейцарцев»
Президент инициативного комитета Ноэми Ротен (Noémi Roten) в комментарии для SWI swissinfo.ch отмечает: уже сегодня обычная воинская обязанность формально касается «каждого швейцарца» мужского пола. В Конституции она сформулирована так же всеобъемлюще, как и в тексте инициативы. Поэтому, по её словам, «положение швейцарцев, проживающих за границей, по сравнению с нынешним состоянием фактически никак не изменится».
Ноэми Ротен ссылается при этом на положения действующего Федерального закона «О военной службе» (Militärgesetz), Внешняя ссылкасогласно которому «швейцарцы, проживающие за границей, в мирное время освобождаются от призыва и от обязанности проходить службу в Вооружённых силах». Однако Федеральный совет (Bundesrat, правительство) может предусматривать исключения, в частности, для швейцарцев, проживающих в сопредельных странах — Германии, Австрии, Лихтенштейне, Италии и Франции.
Начиная с 2011 года, кроме того, действует также положение, согласно которому все швейцарцы за рубежом могут быть призваны «на службу по обороне страны» (Landesverteidigungsdienst). Однако таких случаев ещё ни разу не было. В мирное время швейцарцы, постоянно проживающие за границей, могут добровольно поступить на военную службу. После успешного прохождения процедуры отбора они становятся обязанными служить на общих основаниях. «Эта проверенная временем система просто продолжила бы своё действие и в случае одобрения народом инициативы Service-citoyen», — говорит Ноэми Ротен.
Правоприменительный порядок ещё предстоит определить
В тексте инициативы отсутствуют положения, напрямую касающиеся диаспоры, поэтому соответствующий правовой порядок придётся, в случае её одобрения народом, ещё разработать и ввести отдельно. «После одобрения инициативы необходимо будет на законодательном уровне определить, в какой степени и в каких случаях швейцарцы, постоянно проживающие за границей, могут быть освобождены от такой службы», — объясняет Урсина Бентеле (Ursina Bentele), пресс-секретарь Государственного секретариата по вопросам политики безопасности (Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, Sepos), входящего в структуру Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS).
Таким образом, в случае одобрения инициативы у швейцарцев за рубежом не будет полной гарантии, что новая обязанность не коснётся и их тоже. Тем не менее такой сценарий маловероятен, поскольку он не соответствует намерениям инициативного комитета. Другое дело, что до момента утверждения нового правового порядка будет сохраняться некоторая степень неопределённости. «В целом законодательный процесс может длиться от одного года до нескольких лет», — напоминает Урсина Бентеле и добавляет: «Но даже и в этот период никакой юридической неопределённости не возникнет».
Что в итоге? Даже если допустить маловероятный сценарий, когда после успешного референдума власти Швейцарии решат дополнительно уточнить ситуацию и предусмотреть обязательную гражданскую службу конкретно для швейцарцев и швейцарок, проживающих за рубежом, то у каждого человека всё равно останется выбор. Если кто-то будет не согласен с такой новой обязанностью, то он или она смогут просто отказаться от швейцарского гражданства. То есть даже в крайнем случае никого не заставят служить против воли: всегда можно будет просто сдать свой паспорт.
