Гражданская служба для всех: что ждёт швейцарцев за рубежом?

Если инициатива «Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию» будет одобрена, то и женщины также будут обязаны проходить службу «на благо общества» в армии, в структурах гражданской обороны (Zivilschutz) или в других «общественно полезных» сферах. Keystone / Peter Klaunzer

Народная законодательная инициатива «Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию» предусматривает отмену всеобщей воинской обязанности и службы в армии по призыву и введение всеобщей «гражданской службы» для всех граждан Швейцарии. Но как быть с теми, кто постоянно живёт за границей? Если формально — они тоже будут обязаны проходить такую службу, но на практике этого не произойдёт.

6 минут

На референдуме 30 ноября 2025 года швейцарские избиратели проголосуют по народной законодательной инициативе Service citoyen — Für eine engagierte Schweiz («Гражданская служба для всех / За деятельную и активную Швейцарию»). Если она будет одобрена, то и женщины также будут обязаны проходить службуВнешняя ссылка «на благо общества» в армии, в структурах гражданской обороны (Zivilschutz) или в других «общественно полезных» сферах.

Текст инициативы предлагает внести в Федеральную конституцию Швейцарии (Bundesverfassung) следующую формулировку: «Каждое лицо, обладающее швейцарским гражданством, проходит службу на благо общества и окружающей среды». Но ведь тезис о «каждом лице, обладающем швейцарским гражданством» формально касается и всех швейцарцев, постоянно живущих за рубежом, а таких набирается уже почти один миллион. Одобрение инициативы означало бы, что они также должны были бы проходить такую службу или каким-то образом «отрабатывать» в её зачёт.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Служить в интересах общества и охраны окружающей среды? Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии проголосуют по инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой. Читать далее Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?

Письма, поступившие в редакцию портала SWI swissinfo.ch, показывают, что у некоторых членов «Пятой Швейцарии» (так называют швейцарскую диаспору за рубежом) возникла некоторая неуверенность: затронет ли их возможное введение гражданской службы? И если да, то какие именно обязанности будут вытекать для них из этой правовой новеллы? Поэтому-то в последние дни и представители федеральных властей, и сами инициаторы неоднократно подчёркивали, что такого развития событий они не предусматривают.

Инициативный комитет успокаивает «зарубежных швейцарцев»

Президент инициативного комитета Ноэми Ротен (Noémi Roten) в комментарии для SWI swissinfo.ch отмечает: уже сегодня обычная воинская обязанность формально касается «каждого швейцарца» мужского пола. В Конституции она сформулирована так же всеобъемлюще, как и в тексте инициативы. Поэтому, по её словам, «положение швейцарцев, проживающих за границей, по сравнению с нынешним состоянием фактически никак не изменится».

Ноэми Ротен ссылается при этом на положения действующего Федерального закона «О военной службе» (Militärgesetz), Внешняя ссылкасогласно которому «швейцарцы, проживающие за границей, в мирное время освобождаются от призыва и от обязанности проходить службу в Вооружённых силах». Однако Федеральный совет (Bundesrat, правительство) может предусматривать исключения, в частности, для швейцарцев, проживающих в сопредельных странах — Германии, Австрии, Лихтенштейне, Италии и Франции.

Показать больше

Показать больше 5-я Швейцария Швейцарский фермер в России: «Я сам в свое время откосил от армии» Этот контент был опубликован на А сегодня он косит рапс и другие кормовые культуры недалеко от Воронежа. Путин? «Это типичный русский». Война? «Это ужасно!» Читать далее Швейцарский фермер в России: «Я сам в свое время откосил от армии»

Начиная с 2011 года, кроме того, действует также положение, согласно которому все швейцарцы за рубежом могут быть призваны «на службу по обороне страны» (Landesverteidigungsdienst). Однако таких случаев ещё ни разу не было. В мирное время швейцарцы, постоянно проживающие за границей, могут добровольно поступить на военную службу. После успешного прохождения процедуры отбора они становятся обязанными служить на общих основаниях. «Эта проверенная временем система просто продолжила бы своё действие и в случае одобрения народом инициативы Service-citoyen», — говорит Ноэми Ротен.

Правоприменительный порядок ещё предстоит определить

В тексте инициативы отсутствуют положения, напрямую касающиеся диаспоры, поэтому соответствующий правовой порядок придётся, в случае её одобрения народом, ещё разработать и ввести отдельно. «После одобрения инициативы необходимо будет на законодательном уровне определить, в какой степени и в каких случаях швейцарцы, постоянно проживающие за границей, могут быть освобождены от такой службы», — объясняет Урсина Бентеле (Ursina Bentele), пресс-секретарь Государственного секретариата по вопросам политики безопасности (Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, Sepos), входящего в структуру Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Служить без оружия будет сложно Этот контент был опубликован на В Швейцарии доступ к альтернативной гражданской службе должен быть затруднен, а сама служба должна стать менее привлекательной. Читать далее Служить без оружия будет сложно

Таким образом, в случае одобрения инициативы у швейцарцев за рубежом не будет полной гарантии, что новая обязанность не коснётся и их тоже. Тем не менее такой сценарий маловероятен, поскольку он не соответствует намерениям инициативного комитета. Другое дело, что до момента утверждения нового правового порядка будет сохраняться некоторая степень неопределённости. «В целом законодательный процесс может длиться от одного года до нескольких лет», — напоминает Урсина Бентеле и добавляет: «Но даже и в этот период никакой юридической неопределённости не возникнет».

Что в итоге? Даже если допустить маловероятный сценарий, когда после успешного референдума власти Швейцарии решат дополнительно уточнить ситуацию и предусмотреть обязательную гражданскую службу конкретно для швейцарцев и швейцарок, проживающих за рубежом, то у каждого человека всё равно останется выбор. Если кто-то будет не согласен с такой новой обязанностью, то он или она смогут просто отказаться от швейцарского гражданства. То есть даже в крайнем случае никого не заставят служить против воли: всегда можно будет просто сдать свой паспорт.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше Демократия Как Швейцария хотела распустить свою армию и что из этого вышло Этот контент был опубликован на Ровно 30 лет назад Швейцария решала судьбу своей армии. Сегодня ее Вооруженные силы, сократившись в пять раз, переживают новую волну популярности. Читать далее Как Швейцария хотела распустить свою армию и что из этого вышло

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Опрос в Швейцарии: налог на богатых не пройдет, но «служить бы рад»? Этот контент был опубликован на Швейцарцы отвергают налог на наследование состояний и все-таки сомневаются в целесообразности отказа от всеобщего призыва. Читать далее Опрос в Швейцарии: налог на богатых не пройдет, но «служить бы рад»?

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch