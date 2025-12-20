Дебаты по бюджету: итоги зимней сессии парламента Швейцарии

Борьба за бюджет: депуаты от SP Тамара Фуниелло и Сара Висс в беседе с коллегой из FDP Алексом Фаринелли. Keystone / Anthony Anex

Пакет жёсткой экономии бюджетных расходов Швейцария обсуждает там, где и положено, в парламенте, месте для дискуссий. И обнаруживает, что экономия на деньгах означает сокращение разнообразия финансовых приоритетов. При этом у каждого миллиона находятся свои сторонники, а у каждого франка — свои защитники. Наша аналитика: это была зимняя сессия федерального парламента.

Амбициозный пакет мер по сокращению бюджетных расходов оказался в Швейцарии самым радикальным проектом такого рода едва ли не за все последние десятилетия. Тем не менее так называемый «Пакет снижения нагрузки на бюджет-27» (Entlastungspaket 27) уже на раннем этапе дебатов оказался под серьёзным политическим давлением. Страну буквально начало трясти с учетом того, что авторы этого списка не пощадили никого. Или почти никого. Не удивительно, что в рамках процедуры общественных консультаций (Vernehmlassung) на адрес составителей этого списка поступило, по разным оценкам, около 15 000 страниц возражений.

Федеральный совет внёс свои коррективы и в таком урезанном виде предложения по экономии бюджетных расходов и были переданы в парламент. Изначально экспертная группа, составившая Entlastungspaket 27, наметила план экономии расходов на сумму 3,9 млрд франков. В итоге к моменту начала обсуждения плана в палатах парламента пакет похудел до 2,4 миллиарда, и тем не менее, когда был оглашен весь список, стало видно, что он состоит из 57 пунктов, каждый из которых станет для кого-то по меньшей мере очень серьезным ударом. И вот дебаты в первой палате, Совете кантонов, завершены. Сенаторы внесли свои дополнительные, весьма существенные, поправки.

Похудевший план

Если Федеральный совет планировал в течение трёх лет начиная с 2027 года сэкономить 8,5 миллиарда франков, то Совет кантонов сократил эту сумму до немногим более 5,5 миллиарда. Тем самым в Национальный совет, большую палату, которая займется этим вопросом весной, передаётся программа экономии, урезанная более чем на треть. При этом становится в очередногй раз очевидным глубокий раскол между левыми и правыми силами — причем раскол принципиального характера. Бюргерский лагерь справа от центра предупреждает о «формировании в Швейцарии структурного дефицита бюджета».

В условиях действия механизма «долгового тормоза» страна не может, де, тратить больше, чем она зарабатывает, при этом потребность в дополнительном финансировании обороны и пенсий становится, мол, очевидной всем. Левый лагерь, напротив, критикует тот факт, что попытка «навести порядок» в государственном бюджете сосредоточена исключительно на расходной части, то есть на сокращениях ассигнований, и считает, что у страны, оказывается, есть достаточно возможностей для заимствований и увеличения доходов. Одна из 57 мер экономии бюджетных расходов касалась швейцарского иновещания и, соответственно, судьбы портала Swissinfo. Какие и как были принятые решения по этому вопросу: читайте ниже.

Министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) вынуждена была занять в ходе дебатов в Совете кантонов скорее оборонительные позиции. «В итоге расплачиваться за ваши решения будет весь федеральный бюджет», — предупреждала она не столько с раздражением, сколько с трезвым разочарованием. Она в свое время представила пакет экономии расходов находясь на пике политического влияния незадолго до начала своего президентского года, который в эти дни как раз подходит к своему финалу. В начале года она считалась ключевой фигурой в Федеральном совете, фигурой, внушающей страх и уважение.

Финансовые капилляры

Соответствующей была и аура её пакета бюджетной экономии: будучи столь же неприкосновенным, как и она сама, пакет должен был гордо продефилировать через парламентские палаты в неизменном виде. План состоял в том, чтобы всем было одинаково больно — в Швейцарии это изящно называют «принципом симметрии жертв». Однако президентский год Келлер-Зуттер прошел совсем не так, как планировалось. Что-то пошло не так. Сильно подкосил ее позиции таможенно-тарифный конфликт с США. Так что теперь депутаты демонтируют её проект экономии по частям с удвоенной энергией. «Только здесь, в парламенте, и можно воочию убедиться, сколь плотно пронизана финансовыми капиллярами вся наша жизнь», — констатирует министр финансов.

И, разумеется, все возражения относительно сокращения бюджетных ассигнований выстроены были по единому шаблону: экономить надо, но только не у нас. А в итоге, вполне вероятно, последнее слово все равно скажет народ: партия «Зелёных» уже объявила о своём намерении инициировать по данному пакету референдум. Но прежде весной он поступит на рассмотрение Национального совета, второй палаты. Для окончательного решения требуется консенсус обеих палат. Если его не будет, придется созывать согласительную конференцию. Если и она не даст никаких результатов, то, согласно регламенту, весь пакет отправится в мусорное ведро.

Миграция и гильотина

Кстати, что касается народа. Законодательная инициатива Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов» уже готова к выносу на референдум. Она обязывает Федеральный совет ограничить иммиграцию и не допустить, чтобы численность населения страны превысила отметку в 10 млн человек. Крайним и самым радикальным средством для достижения этой цели в тексте инициативы заявлено расторжение соглашения Швейцарии с Европейским союзом о свободе перемещения физических лиц. Если народ скажет этой инициативе «да», то это решение в какой-то момент коренным образом изменит, а возможно, и просто опрокинет, вообще все отношения Берна с Брюсселем.

Совет кантонов, малая палата парламента Швейцарии. Keystone / Anthony Anex

Ведь с прекращением действия соглашения о свободе передвижения автоматически утратят силу и многие другие двусторонние соглашения (это, напомним, следует из так называемого «принципа гильотины»). В Совете кантонов, поэтому, громко прозвучало предупреждение, что идея ограничения иммиграции вполне может найти отклик у граждан, особенно на фоне медийных сообщений о «перенаселённости» страны и дефиците жилья. Обсуждались поэтому в палате и возможные меры, которые могли бы сделать эту инициативу менее оправданной. Среди них — введение приоритета местных жителей при поиске жилья или введение для иностранных компаний «иммиграционного сбора». Однако все попытки взять инициативу за рога и согласовать некое менее радикальное контрпредложение к ней провалились.

Таким образом, решена будет судьба этого вопроса на референдуме уже в 2026 году. Он, вероятно, состоится в июне и объединит два самых взрывоопасных сюжета швейцарской политики: иммиграцию и отношения с ЕС. Ставки чрезвычайно высоки. Федеральному совету, как и парламенту, выступающим против инициативы, предстоит серьёзное испытание. Однако в целом вопрос бюджета на следующий год решается сейчас в относительно комфортной стартовой ситуации. Деньги у страны есть, финансовое положение Конфедерации остаётся устойчивым. Председатель финансового комитета Совета кантонов охарактеризовал ситуацию как «облачно, с прояснениями».

Миллион на равноправие

Самые бурные споры разгорелись вокруг всего лишь одного единственного бюджетного миллиона франков. Речь шла о мерах по обеспечению равноправия женщин и мужчин. Бюджет Федерального бюро по вопросам равенства полов предполагалось увеличить не на 2,5 млн, а лишь на 1,5 миллиона франков. Возмущенный разум левых вскипел, и они продемонстрировали все свои способности в области мобилизации ядерного электората. За одну ночь Социал-демократическая партия (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и связанные с ней организации собрали более 400 000 подписей под петицией против этой «экономии».

Поводом же стал эмоциональный пост в Instagram, опубликованный депутатками Национального совета Анной Розенвассер (Anna Rosenwasser) и Тамарой Фуничелло (Tamara Funiciello). Кампания сопровождалась акцией протеста нескольких сотен возмущённых граждан у Федерального дворца, а также сотнями электронных писем, поступивших в почтовые ящики буквально каждого депутата. «Это была настоящая кибератака», — тоже кипели и возмущались на следующий день представители бюргерских партий, имея в виду обрушившийся на них шквал электронных писем.

В итоге эта кампания едва не привела к прямо противоположному результату. «Парламент не должен позволять брать себя в заложники, — признавалась одна из парламентариев. — Уже только из-за одного этого данный миллион следовало бы вычеркнуть из схемы федеральных расходов, даже несмотря на то, что я сама в принципе за него». В итоге миллион всё же был утверждён, тем более что в 2024 году жертвами домашнего насилия в стране стали 21 000 женщин, увеличивается и число фемицидов. Так что тут победа по очкам досталась лево-зелёному лагерю.

«Диалог с инакомыслящими»

Затем палаты парламента отклонили запланированную субсидию на организацию ночного железнодорожного сообщения из Цюриха до Мальмё — и это уже была победа правых. Одновременно были отвергнуты дополнительные средства, которые пошли бы на зарплату федеральным чиновникам — ещё одно поражение Карин Келлер-Зуттер. Что еще решил парламент на зимней сессии? Депутаты либерализировали условия экспорта вооружений в дружественные страны. От этого решения должна выиграть швейцарская оборонная промышленность.

Несколько партий потребовали от Федерального совета обеспечения полной прозрачности в отношении соглашения, достигнутого Швейцарией с США по таможенным тарифам. Возможный импорт так называемой «хлорированной курятины» и машин Cybertruck вызывает обеспокоенность прежде всего у лево-зелёного лагеря. Усыновления из-за рубежа запрещены не будут, а именно это предлагал Федеральный совет, вместо этого для них вводятся новые правила.

Радиостанции в Швейцарии смогут и дальше вести вещание в диапазоне УКВ. Изначально планировалось полностью отказаться от УКВ к концу 2026 года. После этого решения ТРК SRG развернулась на 180 градусов и объявила о возвращении к УКВ-вещанию, хотя ранее она уже вроде бы осуществила полный переход на цифровой формат DAB+. Выделены 130 млн франков на поддержку Женевы Международной. Это решение также одобрил и Совет кантонов. Данные средства призваны укрепить позиции Женевы в качестве одного из глобальных центров многосторонней дипломатии.

Инакомыслящие: президент SP Седрик Вермут и министр экономики Ги Пармелен (SVP). Keystone / Peter Schneider

Но швейцарская политика — это не только победы и поражения. Это еще и соревнование позитивных идей, конкуренция мыслей и подходов. Об этом всем напомнил министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin, Швейцарская народная партия / SVP), которого парламент убедительно избрал федеральным президентом на 2026 год. По его словам, нашему обществу «нужен уважительный диалог с инакомыслящими».

