Инвестиции и дороги: каковы приоритеты Швейцарии?

В связи с ожидаемыми многомиллиардными перерасходами в области дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры, а также по причине отказа граждан на референдуме одобрить проект «расшивки» узких мест сети национальных автомагистралей, правительство, Федеральный совет решило расставить новые приоритеты в сфере развитии единой транспортной инфраструктуры страны.

При этом кабинет министров будет опираться на экспертное заключение, подготовленное специалистами Федеральной Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich). До конца января 2026 года Департамент / министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK) должен будет представить проекты, которые следует включить в первоочередной этап развития системы национальных скоростных автодорог и железнодорожной инфраструктуры, а также в Пятый этап программы развития пригородного (агломерационного) транспорта.

Что касается железнодорожной инфраструктуры, то UVEK должен предложить вариант, не противоречащий пакету мер по сокращению бюджетных расходов (так называемый Entlastungspaket 27), который будет обсуждаться в парламенте в ходе его будущих зимней и весенней сессий. Что касается дорожных проектов и программ на уровне городских агломераций, то здесь также необходимо будет исходить из уже установленных финансовых рамок.

В итоге Федеральный совет планирует все предложения по развитию автодорог, железных дорог и пригородного транспорта объединить в один пакет и вынести его на общественное обсуждение и межведомственное согласование (Vernehmlassung), чтобы продемонстрировать целостный подход к планированию следующих этапов программы развития национальной транспортной инфраструктуры. Отдельные проекты предполагается выносить на местные референдумы. Федеральный совет намерен и впредь придерживаться поэтапного подхода к расширению национальной дорожной сети, сделав акцент на первом этапе этого процесса, так называемом Ausbauschritt 2027.

Одновременно планируется обозначить и перспективу следующих этапов на 2031 и 2035 годы. Проект пакета мер Ausbauschritt 2027 должен быть подготовлен к концу июня 2026 года. Его основой послужило экспертное заключение, заказанное министром транспорта Альбертом Рёшти в январе 2025 года. Поводом стали два фактора: отказ граждан на референдуме поддержать правительственный проект по «расшивке» узких мест сети национальных автомагистралей, и ожидаемое превышение расходов примерно на 14 миллиардов по уже утверждённому этапному плану развития железных дорог, в том числе по причине включения в данную программу дополнительных проектов.

Экспертное заключение для правительства было подготовлено под руководством Ульриха Вайдманна (Ulrich Weidmann), профессора ETH Zürich и руководителя Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme («Института проблем транспортного планирования и систем грузовых и пассажирских перевозок). Таким образом, Федеральный совет стремится выработать сбалансированный и долгосрочный подход к развитию транспортной инфраструктуры, принимая во внимание как финансовые ограничения, так и волю избирателей.

