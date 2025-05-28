О чем Швейцария будет голосовать в сентябре?
В мае 2025 года в Швейцарии на федеральном уровне референдума не проводилось, так что этот политический год до сих пор был сравнительно спокойным. Но уже относительно скоро, 28 сентября, на федеральный референдум будут вынесены два вопроса.
Первый вопрос касается проекта федерального закона о введении электронного удостоверения личности (E-ID). Новый E-ID должен стать государственным, бесплатным и добровольным. Он позволит, например, подавать онлайн-заявки на получение выписки из реестра судимостей или на оформление водительских прав, а также подтверждать возраст при интернет-покупках.
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Против этого закона был организован референдум, который поддержали три инициативные группы. Это уже вторая попытка внедрить систему электронной идентификации. Первая провалилась на референдуме в 2021 году: тогда соответствующий законопроект предусматривал передачу права генерировать E-ID частным компаниям. Теперь идентификация полностью находится в ведении государства.
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Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум
Второй предмет голосования — это предложенное изменение Федеральной конституции, которое касается налогообложения «второго дачного» жилья. В декабре 2023 года парламент Швейцарии решил отменить налогообложение вменённого дохода от собственного жилья (так называемый Eigenmietwert), причем в части как основного, так и для «второго» места жительства.
Однако это решение может привести к снижению налоговых поступлений в кантонах с развитой индустрией туризма и со значительным числом «вторых» каникулярных домов и квартир, используемых в высокий сезон как дачи или квартиры для проведения заслуженного отпуска.
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А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?
В качестве компенсационной меры парламент страны принял решение внести поправку в Конституцию, которая позволит кантональным властям вводить налог на второе жильё, используемое в личных целях. Речь идёт не об обязанности, а о так называемом «дискреционном праве кантонов», то есть каждый кантон сам сможет решать, использовать это право или нет, в зависимости от своей налоговой политики и потребностей бюджета.
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