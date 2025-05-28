The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Швейцарская политика

О чем Швейцария будет голосовать в сентябре?

Уже относительно скоро, в воскресенье 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут внесены два вопроса.
В воскресенье, 28 сентября 2025 года, на федеральный референдум будут вынесены два вопроса. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

В мае 2025 года в Швейцарии на федеральном уровне референдума не проводилось, так что этот политический год до сих пор был сравнительно спокойным. Но уже относительно скоро, 28 сентября, на федеральный референдум будут вынесены два вопроса.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Первый вопрос касается проекта федерального закона о введении электронного удостоверения личности (E-ID). Новый E-ID должен стать государственным, бесплатным и добровольным. Он позволит, например, подавать онлайн-заявки на получение выписки из реестра судимостей или на оформление водительских прав, а также подтверждать возраст при интернет-покупках.

Показать больше

Против этого закона был организован референдум, который поддержали три инициативные группы. Это уже вторая попытка внедрить систему электронной идентификации. Первая провалилась на референдуме в 2021 году: тогда соответствующий законопроект предусматривал передачу права генерировать E-ID частным компаниям. Теперь идентификация полностью находится в ведении государства.

Подробности:

Показать больше
Сдача подписей в Берне сопровождалась инцидентом, а точнее, небольшой дракой между президентом движения Mass-Voll Николасом Римольди (Nicolas Rimoldi) представителя партии EDU Самуэлем Кулльманном (Samuel Kullmann).

Показать больше

Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум

Этот контент был опубликован на Швейцария вынесет на референдум вопрос о введении в стране электронного удостоверения личности.

Читать далее Электронный паспорт вынесут в Швейцарии на референдум

Второй предмет голосования — это предложенное изменение Федеральной конституции, которое касается налогообложения «второго дачного» жилья. В декабре 2023 года парламент Швейцарии решил отменить налогообложение вменённого дохода от собственного жилья (так называемый Eigenmietwert), причем в части как основного, так и для «второго» места жительства.

Однако это решение может привести к снижению налоговых поступлений в кантонах с развитой индустрией туризма и со значительным числом «вторых» каникулярных домов и квартир, используемых в высокий сезон как дачи или квартиры для проведения заслуженного отпуска.

Показать больше
Многие хотели бы, чтобы референдумы, подобные швейцарским, проводились и у них в стране тоже. Но как работает эта система?

Показать больше

А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Этот контент был опубликован на Швейцария сочетает представительную парламентскую демократию с инструментами прямого народного волеизъявления.

Читать далее А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

В качестве компенсационной меры парламент страны принял решение внести поправку в Конституцию, которая позволит кантональным властям вводить налог на второе жильё, используемое в личных целях. Речь идёт не об обязанности, а о так называемом «дискреционном праве кантонов», то есть каждый кантон сам сможет решать, использовать это право или нет, в зависимости от своей налоговой политики и потребностей бюджета.

А также по теме:

Показать больше
В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

Показать больше

Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью

Этот контент был опубликован на В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

Читать далее Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
10 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Показать больше

Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам

Этот контент был опубликован на Пятница остаётся самым частым днём рождения детей в Швейцарии, а воскресенье — наименее частым. Но почему?

Читать далее Почему дети в Швейцарии чаще всего рождаются по пятницам
Замок, находящийся в собственности кантона Во с 1803 года, в прошлом году привлёк около 400 тысяч посетителей.

Показать больше

Реставрация Шильонского замка будет продолжена

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Во одобрил выделение кредита на реставрацию Шильонского замка, самого знаменитого исторического памятника Швейцарии.

Читать далее Реставрация Шильонского замка будет продолжена
The headquarters of the Federal Intelligence Service in Bern

Показать больше

Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?

Этот контент был опубликован на Расследование в отношении разведслужбы может нанести урон её и без того пошатнувшейся репутации. Но никак не реагировать тоже нельзя.

Читать далее Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?
Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией

Показать больше

Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией.

Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией
Несмотря на проблему тарифов и сильный франк экономика страны, в частности ее экспортный сектор, продолжает рост. Чудо? Нет.

Показать больше

Почему экономика Швейцарии продолжает рост?

Этот контент был опубликован на Несмотря на проблему тарифов и сильный франк экономика страны, в частности ее экспортный сектор, продолжает рост. Чудо? Нет.

Читать далее Почему экономика Швейцарии продолжает рост?
Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ

Этот контент был опубликован на Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 миллионов в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее Компания Microsoft вложит в Швейцарии 400 млн в развитие ИИ
Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя либеральной партии Швейцарии (FDP), старейшей в стране.

Показать больше

Тьерри Буркарт покинет руководство партии «Либералы»

Этот контент был опубликован на Тьерри Буркарт (Thierry Burkart) уходит с должности председателя либеральной партии Швейцарии (FDP), старейшей в стране.

Читать далее Тьерри Буркарт покинет руководство партии «Либералы»
Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: она не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде.

Показать больше

Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%

Этот контент был опубликован на Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: она не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде.

Читать далее Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%
Для аэрорадиометрических съёмок используется вертолёт Super Puma Военно-воздушных сил Швейцарии, оборудованный специальным измерительным комплексом.

Показать больше

В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе

Этот контент был опубликован на На этой неделе в Швейцарии проходят международные учения по измерению радиоактивности в атмосфере с использованием вертолётов.

Читать далее В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Срок организации проведения референдума еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со собором необходимых подписей.

Показать больше

Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности?

Этот контент был опубликован на Срок организации проведения референдума еще не истек, но противники e-ID испытывают трудности со собором необходимых подписей.

Читать далее Появится ли в Швейцария электронное удостоверение личности?
Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Показать больше

«Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?

Этот контент был опубликован на Самым сильным аргументом противников электронного голосования всегда была бумага, она, де, гарантирует безопасность. Теперь этот аргумент уже не столь убедителен.

Читать далее «Подписной скандал» в Швейцарии: удар по доверию граждан к власти?
E-ID scheme would be used to replace

Показать больше

Швейцария введет электронное удостоверение личности

Этот контент был опубликован на С этой целью Федеральный совет (кабмин) выпустил разъяснение о том, каким будет новый федеральный закон «Об электронном удостоверении личности».

Читать далее Швейцария введет электронное удостоверение личности
Fingerprint under magnifying glass

Показать больше

Цифровая идентификация и проблема безопасности данных в Швейцарии

Этот контент был опубликован на На очередном референдуме в марте 2021 года швейцарцы решат судьбу электронного удостоверения личности.

Читать далее Цифровая идентификация и проблема безопасности данных в Швейцарии
Андерматт освобождён от действия закона Lex Koller, ограничивающего покупку швейцарской недвижимости иностранцами.

Показать больше

Андерматт стал убежищем для граждан США, разочарованных Трампом

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп оказывает влияние даже на люксовый швейцарский горнолыжный курорт Андерматт.

Читать далее Андерматт стал убежищем для граждан США, разочарованных Трампом
За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы.

Показать больше

Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

Этот контент был опубликован на За роскошными горными панорамами востока Швейцарии скрываются порой весьма сложные социально-экономические процессы.

Читать далее Как и почему возник жилищный кризис в горах Граубюндена

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR