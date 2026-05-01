Парламент Швейцарии против упрощения натурализации

Глава Минюста Беат Янс (Beat Jans, справа) во время дебатов в Национальном совете по инициативе «За современное гражданство». Keystone-SDA

Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, не хочет ни унифицировать, ни упрощать процедуру получения швейцарского гражданства. Две трети депутатов проголосовали против народной законодательной инициативы «За современное гражданство» (Demokratie-Initiative) и рекомендовали отклонить ее на референдуме.

В четверг 30 апреля 2026 года Национальный совет обсуждал эту инициативу около пяти с половиной часов подряд. Затем, следуя рекомендации соответствующего парламентского комитета (Staatspolitische Kommission des Nationalrates, SPK-N), он, как и ожидалось, рекомендовал на грядущем референдуме отклонить её. Так проголосовали 130 депутатов, против выступили 62 парламентария, один воздержался. Социал-демократическая партия (SP) и «Зелёные» (Grüne) эту инициативу поддержали.

Теперь вопрос перейдёт в Совет кантонов, малую палату парламента. Решения в парламенте Швейцарии принимаются только консенсусом обеих равноправных палат, именно поэтому их нельзя называть «верхняя» и «нижняя». Народную законодательную инициативу «За современное гражданство» (Für ein modernes Bürgerrecht, Demokratie-Initiative) инициировала общественная коалиция Aktion Vierviertel («Акция Четыре Четверти»). Она предлагает передать полномочия по законодательному регулированию процесса натурализации на федеральный уровень.

Кантоны по-прежнему организовывали бы сами процедуры, но больше не могли бы самостоятельно устанавливать критерии получения гражданства. Таким образом речь идет даже не столько о гражданстве, сколько о логике функционирования швейцарского федерализма. По замыслу авторов инициативы, право на получение гражданства при выполнении установленных условий должно возникать уже после пяти лет законного проживания в Швейцарии. Дополнительных условий было бы три: базовое знание одного из национальных языков Швейцарии на уровне A2; отсутствие угрозы для безопасности страны; и отсутствие тяжких уголовных преступлений.

Причин стремиться к швейцарскому паспорту немало: он даёт право голосовать на референдумах и избираться в органы власти (пассивное и активное избирательное право), а также обеспечивает более прочную социальную защищённость. Keystone / Christian Beutler

Сегодня подать заявление на получение прав гражданства может тот, кто прожил в Швейцарии не менее десяти лет и имеет вид на жительство категории C (буква латинская), то есть разрешение на постоянное проживание. Кантональные законы дополнительно требуют прожить определённый срок в конкретной общине и в данном кантоне — обычно от двух до пяти лет. Кроме того, кантоны могут устанавливать дополнительные требования, и они сами, своей властью, регулируют процедуру натурализации. В итоге в Швейцарии человек сначала становится гражданином общины и кантона, и только в силу этого — гражданином всей страны.

Парламентские меньшинства, кроме того, безуспешно предлагали альтернативные варианты. Социал-демократы, «Зелёные» и Зелёно-либеральная партия (GLP) требовали облегчённой натурализации для второго поколения иностранцев. Сейчас такая возможность предусмотрена только для третьего поколения. Швейцарская народная партия (SVP), напротив, хотела, чтобы при получении швейцарского гражданства человек был обязан отказаться от других гражданств. Столь жаркие дебаты на тему натурализации никого удивлять не должны. Причин стремиться к швейцарскому паспорту немало: он даёт право голосовать на референдумах и избираться в органы власти (пассивное и активное избирательное право), а также обеспечивает более прочную социальную защищённость.

Уязвлённая гордость

Тем не менее многие жители страны, имеющие вроде бы все основания «подать на паспорт», этого не делают. В 2024 году Федеральный совет (кабмин) поручил выяснить, что происходит. Как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, оказалось, что многих отпугивает сложность процедуры и её высокая стоимость. При этом представители второго поколения иностранцев чаще всего называли другую причину: они не хотят просить государство проживания о том, что считают для себя само собой разумеющимся.

Социолог Северин Бишоф (Severin Bischof) описывает ситуацию следующим образом: «Речь идёт об уязвлённой гордости. У человека возникает ощущение, что он должен доказывать свою социальную интеграцию, хотя он уже и так живёт как часть этого общества». Важную роль играет и место проживания: в разных кантонах стоимость натурализации может быть разной. В зависимости от кантона разница может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч франков: «Это особенно важный фактор именно для молодых людей, а значит, и для многих представителей второго поколения иностранцев».

Различаются и сами требования. В одних регионах нужно сдавать тесты на знание истории, культуры, политики и трудового права страны, где-то не надо. В одних кантонах и общинах достаточно собеседования в рамках процедуры натурализации с сотрудником миграционного ведомства, в других нужно проходить натурализационную комиссию. Возникает лоскутное одеяло требований. В итоге чем дороже натурализация и чем сложнее требования, тем реже иностранцы, даже имея все права, подают заявления на получения прав гражданства. По словам Северина Бишофа, это видно и по статистике: «В кантонах с более высокими расходами или более сложными требованиями подается гораздо меньше заявлений на натурализацию».

Сохранить полномочия общин и кантонов

В конце прошлого года Федеральный совет, опираясь на это исследование, указал: «Правительство констатирует наличие значительных кантональных различий, из-за которых равенство возможностей обеспечено не во всех случаях». Тем не менее Федеральный совет не хочет вводить никаких единых обязательных правил и вмешиваться тем самым в сферу компетенций суверенных кантонов и общин. Они должны сохранить все свои нынешние полномочия. Но при этом федеральный центр хотел бы, чтобы кантоны сами добровольно прояснили положение дел и выяснили, можно ли как-то хотя бы унифицировать процедуру натурализации.

Об этом заявил министр юстиции страны Беат Янс (Beat Jans) во время вчерашних дебатов в Национальном совете по инициативе «За современное гражданство». «Речь идёт о том, чтобы в рамках нынешнего распределения полномочий и предметов ведения между центром и регионами обмениваться удачными практиками и снижать бюрократические барьеры», — сказал он. Недавно федеральные власти, кантоны и общины уже обсуждали эту тему. Однако отказ Национального совета поддержать инициативу «За современное гражданство», а также консультации с представителями кантонов показывают: политической воли для более серьёзных изменений в стране нет. Поэтому на ближайшее будущее в стране сохранится статус-кво: путь к швейцарскому паспорту будет сложным и порой дорогим, а многие иностранцы, в том числе и представители второго поколения иностранцев, будут жить без красного паспорта.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

