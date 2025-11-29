На референдуме в Швейцарии: налог на наследство и отказ от военного призыва

На повестке дня завтрашнего референдума: налог на наследование крупных состояний и замена призывной военной службы «всеобщей гражданской службой». SWI

Молодежное отделение социалистической партии (SP) предлагает ввести в Швейцарии налог на наследование крупных состояний. Полученные таким образом финансовые средства должны быть направлены на «борьбу с изменением климата». Кроме того, граждане Швейцарии проголосуют по народной инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой «в интересах общества и охраны окружающей среды». Результаты будут известны уже в воскресенье днём.

Молодежное отделение социалистической партии (SP) предлагает ввести в Швейцарии налог на наследование крупных состояний. Вырученные таким образом средства должны быть направлены на «борьбу с изменением климата». Формально законопроект называется «Инициатива в пользу будущего» (Für eine soziale Klimapolitik — steuerlich gerecht finanziert / Initiative für eine Zukunft). Однако, по сути, речь идёт именно об инициативе по налогу на наследство.

Конкретно, речь идет о 50-процентном налоге на ту часть наследства или дарения, которая превышает 50 млн франков. Все поступления от этого налога должны направляться на «борьбу с изменением климата». Таким образом, инициатива наметила две цели: повышение налоговой нагрузки на самые крупные капиталы, с одной стороны, и финансирование «климатических мер» с другой стороны. Налога на наследство на федеральном уровне в стране нет — этот вопрос находится в компетенции кантонов (субъектов федерации), а в ряде случаев даже общин (муниципальных образований).



В результате существует несколько десятков разных моделей налогообложения. В большинстве кантонов прямые наследники освобождены от уплаты налога, либо для них установлены очень высокие необлагаемые суммы. Исключение составляют кантоны Аппенцелль-Внутренний, Во и Невшатель, где платить налог обязаны даже ближайшие родственники. В целом по стране наследование крупных состояний облагается сравнительно мягкой ставкой — в среднем около 1,6%. Тарифы в большинстве кантонов носят прогрессивный характер: чем больше состояние, тем выше ставка налога. В результате 10% самых состоятельных владельцев крупных капиталов платят около 86% общей суммы налога на богатство.

По мнению «молодых социалистов» (Juso), богатые своим образом жизни производят больше выбросов CO₂, чем все остальные жители страны, а потому они и должны платить больше средств, которые пойдут на «защиту климата». Противники инициативы, включая федеральное правительство, приводят другие расчёты. По оценкам Лозаннского университета, одобрение этой инициативы принесло бы в бюджет от 2,5 до 5 млрд франков, и то только при условии, что состоятельные налогоплательщики останутся в Швейцарии. А ведь сверхбогатые люди и предприниматели вполне могут перенести своё место жительства и за границу. «В итоге инициатива может привести скорее к снижению налоговых поступлений», — предупреждает федеральное правительство.

По его оценкам, в случае одобрения инициативы она привела бы к сжатию прежней налогооблагаемой базы сверхбогатых на 85–98%, дав доходов лишь на сумму от 100 до 650 млн франков в год. Представители деловых кругов также указывают, что значительная часть их состояния вложена в производственные компании, а не лежит в сундуках. Чтобы выплатить этот налог, предприятия пришлось бы продавать, что поставило бы под угрозу рабочие места. Судя по результатам опроса общественного мнения, проведённого в начале ноября институтом gfs.bern, лишь 30% респондентов поддержали бы эту инициативу, тогда как 68% высказались против. Ещё 2% заявили тогда, что пока не определились со своим мнением.

Заменить военную службу всеобщей гражданской службой?

Кроме того, жители Швейцарии, обладающие избирательными правами, проголосуют по народной законодательной инициативе, предлагающей заменить военную службу всеобщей гражданской службой «в интересах общества и охраны окружающей среды», а также распространить обязанность её прохождения и на женщин. И это в ситуации, когда страны Европы активно обсуждают вопрос возвращения всеобщей призывной воинской службы.



Народная законодательная инициатива под названием «За активную и деятельную Швейцарию» (Service citoyen-Initiative) предусматривает реформу существующей системы воинской службы и её преобразование из исключительно военного института в формат гражданского участия всех жителей страны в делах общества (res publica). В настоящее время формы обязательной службы ограничены армией, гражданской обороной и альтернативной гражданской службой без оружия.

Авторы инициативы предлагают расширить этот перечень, включив в него иные виды общественно значимой деятельности. Предполагается, что новая модель гражданской службы на общественных началах (Milizdienst) сможет охватывать широкий спектр направлений. Комитет сторонников инициативы приводит конкретные примеры: защита окружающей среды, помощь людям, нуждающимся в поддержке и уходе, обеспечение продовольственной безопасности, а также предотвращение и ликвидация последствий стихийных бедствий.

Инициатива была выдвинута женевской ассоциацией Servicecitoyen.ch, основанной в 2013 году. Она была официально запущена 26 октября 2023 года, когда организаторы представили 107 613 действительных подписей граждан, собранных в поддержку проекта. Текст инициативы поддержали партия «Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei, EVP), Пиратская партия (Piratenpartei), молодёжное крыло партии «Центр» (Junge Mitte), а также ряд гражданских объединений и ассоциаций.

По мнению инициативного комитета, введение всеобщей гражданской службы позволит реализовать принцип гендерного равенства, укрепить социальную сплочённость общества и повысить престиж социально значимой работы на общественных началах. Кроме того, такая реформа также поможет покрыть кадровые потребности армии и системы гражданской обороны. Федеральный совет и парламент Швейцарии положительно оценивают заявленную цель инициативы — укрепление гражданской вовлечённости и общественной ответственности жителей страны.

Однако, по их мнению, предлагаемая модель «гражданской службы» (Service citoyen) не является адекватным решением. Она приведет к дополнительным расходам как для федерального центра, так и для кантонов и для экономики в целом. Граждане Швейцарии изначально были настроены скептически по отношению к этому предложению. Согласно второму опросу общественного мнения, проведённому исследовательским институтом gfs.bern по заказу швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR в начале ноября, только 32% граждан Швейцарии высказывались в поддержку этого законопроекта, тогда как 64% выступали против. Ещё 4% заявили тогда, что пока не определились со своим мнением.

Кто может голосовать?

В Швейцарии участвовать в федеральных референдумах и общенациональных голосованиях (например, в парламентских выборах) могут только граждане страны, достигшие 18 лет, причём проживание в Швейцарии не является обязательным. Швейцарцы, постоянно живущие за рубежом, также имеют право голоса и могут голосовать по почте или удалённо (в тех кантонах, в которых была допущена система E-Voting ), но для этого надо встать на консульский учет.



Иностранцы, включая обладателей долгосрочных видов на жительство категории С (буква латинская), право голоса на федеральном уровне не имеют. На федеральных референдумах обычно голосует лишь примерно половина тех, кто имеет такое право. По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), за последние 10 лет среднегодовая явка на референдумы колебалась между 41% и 57%. На практике это означает, что для победы тому или иному вопросу необходимо примерно 1,5 миллиона голосов (численность населения страны составляет чуть больше 9 млн человек).

Референдумы в кантонах

В эти выходные референдумы проходит не только на общенациональном уровне — важные решения принимаются народом и на кантональном уровне. В кантоне Во (Vaud) граждане решают вопрос о том, следует ли разрешить проживающим за границей гражданам кантона участвовать в выборах в Совет кантонов (малую сенаторскую палату федерального парламента страны). В выборах в Национальный совет такое право уже существует. За исключением кантона Вале (Valais), Во остаётся единственным франкоязычным регионом, где это право пока не действует.

Если это предложение будет одобрено, то голосовать смогут около 25 000 граждан кантона, проживающих за рубежом (напомним, что кантоны / субъекты федерации в Швейцарии являются еще и избирательными округами). Кроме того, в кантоне Во вынесена на суд народа народная инициатива, предлагающая предоставить иностранцам право голосовать и выдвигать свои кандидатуры на кантональных выборах. Для участия в них необходимо прожить в Швейцарии не менее 10 лет и в кантоне Во — не менее трёх лет. Кроме того, на голосование вынесен вопрос о предоставлении права голоса на кантональном уровне лицам, находящимся под социальной опекой.

В кантоне Аппенцелль-Внешний (Appenzell Ausserrhoden) граждане проголосуют по проекту новой кантональной конституции. В нём предусмотрено предоставление иностранцам права голоса при условии, что они проживают в кантоне и живут в Швейцарии непрерывно не менее 10 лет. Право баллотироваться в органы власти им предоставлено не будет. В случае одобрения инициативы Аппенцелль-Внешний станет первым немецкоязычным кантоном, предоставившим иностранным гражданам право голоса на кантональном уровне.

