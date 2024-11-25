События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Пуск ракет ATACMS, поставленных США, с неустановленного места в Украине. AP

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 18 по 24 ноября 2024 года.

Сегодня в выпуске:

«Владимир Путин угрожает своим «Орешником»

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

«Российский плен — это индустрия насилия, порабощения и цинизма»

Ангела Меркель и ее мемуары: «Статус кандидата в НАТО не защитил бы Украину»

«Владимир Путин угрожает своим «Орешником»»

«»Орешник» — так называется новое русское чудо-оружие. Об этом сообщил сам президент России Владимир Путин. Ракета летит, мол, со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука и ни одна западная система ПВО перехватить ее не в состоянии. Вот, собственно и всё, — пишет политический обозреватель телеканала SRF. — Что мы точно знаем, так это то, что утром 21 ноября ракета попала в украинский город Днепр — по всей видимости, атаке подвергся промышленный объект украинского ВПК.

Изначально украинская сторона говорила о межконтинентальной баллистической ракете (МБР). Это те самые огромные ракеты, которые Кремль любит возить по Красной площади во время военных парадов. И это те ракеты, с помощью которых Кремль может учинить ядерный конец света. Является ли сегодняшняя ракета, этот «Орешник», новой российской разработкой или модифицированной межконтинентальной баллистической ракетой старого образца, мы точно не знаем. Однако с военной точки зрения запускать такую эксклюзивную ракету по украинскому оружейному заводу нет никакого смысла. Для Кремля этот удар сыграл символическую роль. Путин в очередной раз грозит своей ядерной дубинкой, нацелившись на западных союзников Украины.

«Это те самые огромные ракеты, которые Кремль любит возить по Красной площади во время военных парадов». Ap1965

«Россия имеет право применить свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против наших объектов», — заявил Путин. Таким образом, российский президент представляет сегодняшнюю атаку как реакцию на выданное украинцам разрешение обстреливать российскую территорию с применением дальнобойного западного оружия. Эта тема, как видно, является для россиян больным вопросом. Днем ранее украинская армия уже успешно атаковала российские склад боеприпасов и командный центр.

Ясно видно, что война продолжает идти по пути эскалации. В ход идет все более мощное оружие. Путин мрачно говорит о «глобальном характере» конфликта. Это звучит как «мировая война». Это пугает многих, в том числе и здесь, в Швейцарии. Но именно этого Путин и хочет добиться своим «Орешником». Он хочет вселить страх в Запад, чтобы тот перестал поддерживать Украину. Он ведет психологическую войну, но за угрозами, скорее всего, ничего не стоит. Потому что Путин может быть беспринципным человеком, но он не сумасшедший. До сих пор русские делали все возможное, чтобы не допустить прямой военной конфронтации с НАТО. И в этот раз они тоже, как видно, заранее предупредили американцев, с тем чтобы США по недоразумению не нанесли ответного ядерного удара».

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Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию, снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину». Об этом сообщила телепрограмма SRF Investigativ со ссылкой на Государственный секретариат по вопросам экономики SECO. Об этом пишут, в частности, газета Blick и информагентство Keystone-SDA. «По данным телеканала SRF и аудиторского отчета SECO, партия патронов, произведенная швейцарской компанией из города Тун Swiss P Defence (бывшая Ruag Ammotec), состояла из 645 000 единиц боеприпасов двух разных калибров, предназначенных для снайперской стрельбы. Они были отправлены польской компании UMO SP, которая спустя четыре дня передала боеприпасы Украине.

Солдат «Сибирского батальона», сформированного в основном из добровольцев-граждан России, на учениях в Киевской области, Украина, среда, 10 апреля 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Факт реэкспорта имел место в нарушение швейцарского запрета производить поставки своих вооружений третьими странами воюющим сторонам. Как указывает SECO, данная польская компания впервые попала в «черный список», экспортные закупки этой польской компанией в Швейцарии более не разрешены до дальнейшего уведомления. Неизвестно, использовались ли уже эти боеприпасы в Украине ранее. Как говорится в аудиторском отчете SECO, компания Swiss P Defence ничего не знала об этом: она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше. Соответственно, в ноябре 2022 года и мае 2023 года, SECO одобрил экспорт таких боеприпасов.

Со своей стороны, компания Swiss P Defence заранее приняла меры по минимизации подобных рисков. Например, в рамочном соглашении с польской компанией было оговорено, что эти боеприпасы могут быть перепроданы только государственным органам, частным охранным компаниям, производителям оружия или спортивным организациям на территории Польши. Согласно аудиторскому отчету SECO, 14 июля 2023 года из Польши в Украину было поставлено 145 000 патронов для снайперского оружия калибра 0,338 и 500 000 патронов для оружия калибра 0,308».

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«Российский плен — это индустрия насилия, порабощения и цинизма»

«В российских застенках украинские военнопленные голодают, подвергаются жестокому обращению и пыткам. Некоторые в результате погибают. Те, кому посчастливилось выйти на свободу, рассказывают о целой индустрии насилия, порабощения и цинизма». Об этом в своем специальном репортаже рассказывает швейцарский телеканал SRF.

«Это было 6 апреля 2022 года, военфельдшер Марьяна Мамонова находилась в Мариуполе. Она занималась эвакуацией раненых солдат и оказанием им первой помощи. Именно тогда она и попала в плен к чеченским боевикам. «Это был самый страшный момент в моей жизни», — говорит Марьяна Мамонова. Сначала ее отвезли в лагерь в оккупированной Россией Донецкой области и заперли в тесной камере вместе с другими женщинами. Ей пришлось спать на бетонном полу, и каждый день ей давали есть одну и ту же кашу из крупы и жиденький суп. Кроме того, канализация была забита, вонючая жижа лилась по коридорам.

«Эта вонь, эта каша, эти мухи, — говорит Марьяна Мамонова, содрогаясь от воспоминаний. — Мужчин-пленных регулярно допрашивали и пытали, мы всё слышали, и это было сделано специально, чтобы мы знали, что мы можем оказаться на их месте». По словам Марьяны Мамоновой, издевательства над пленными были настолько жестокими, что некоторые из них в результате пыток умирали. «Русские были крайне жестоки и циничны». Это заявление вполне согласуется с выводами ООН, согласно которым пыткам подвергаются 95% украинских военнопленных. Согласно международному гуманитарному праву, с военнопленными следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах. Кроме того, военные медики не считаются военнопленными, и их следует немедленно освобождать из плена.

Угроза отобрать у неё после рождения будущего ребенка была особенно страшной: Марьяна Мамонова уже была беременна, когда ее взяли в плен. SRF SWI

Марьяна Мамонова надеялась на это, но ее ждало горькое разочарование. Руководству российского лагеря военнопленных было плевать на международное право. А представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), которые хотели навестить пленных и составить их списки, к ним, как рассказывает Марьяна Мамонова, не пустили. Им разрешили лишь передать шампунь и туалетную бумагу, которых там вообще раньше не было. Кроме того, молодую женщину неоднократно допрашивали. Вопросы, которые задавали русские оккупанты, показывают, что они сами верили в ложь российской пропаганды и хотели, чтобы пленные подтвердили ее.

«Они были убеждены, что мы в Мариуполе разрабатывали биологическое оружие, что мы ответственны за эту войну, потому что мы слушали националистов, а не Россию, и что мы сами виноваты в гибели бесчисленного количества людей». Угроза отобрать у неё после рождения будущего ребенка была особенно страшной: Марьяна Мамонова уже была беременна, когда ее взяли в плен. Когда ее спрашивают, как она справлялась с беременностью в этом аду, она говорит, что ей было лучше, чем другим, потому что она была не одна: ещё нерожденный ребенок придавал ей уверенности. Но чем ближе была дата родов, тем сложнее ей становилось.

Затем Марьяну обменяли — после пяти с половиной месяцев плена. Настал день, когда ее посадили в самолет вместе с более чем двумя сотнями других пленных. Их держали в полном неведении, никто не знал, что они скоро окажутся на свободе, и напоследок их подвергли финальному издевательству: «Нас заковали в наручники и ни разу не разрешили сходить в туалет. Тех, кто обмочился, пытали электрическим током. Нам не разрешали ходить в туалет целых 20 часов и не давали ничего есть и пить, говоря, что это «не предусмотрено». Эти слова на русском языке и сегодня крутятся у нее в голове.

За первоначальной эйфорией после обретения свободы последовали депрессия, неконтролируемые приступы агрессии и неадекватного поведения. Сейчас она проходит терапию, ей нужно смириться со своим травматическим опытом, она сама работает психотерапевтом, зная при этом, что полное исцеление невозможно, «потому что то, что с тобой произошло, ты уже не забудешь никогда»».

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Ангела Меркель и ее мемуары: «Статус кандидата в НАТО не защитил бы Украину»

Все швейцарские СМИ отметили скорый выход мемуаровВнешняя ссылка бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, делая особый акцент на вопросе генезиса российской агрессии против Украины. Популярный портал Nau.ch пишет в частности, что «политика Меркель в отношении Украины и по сей день подвергается в Киеве жесткой критике. Вспоминая в своих мемуарах под названием «Свобода» (Freiheit) о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором обсуждалось предложение предоставить Украине и Грузии статус кандидатов на членство в НАТО, Ангела Меркель пишет: «Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно быстрее стать членами НАТО. Но приём новой страны должен дать больше безопасности не только ей, но и НАТО».

«Я считаю иллюзией предположение, что статус страны-кандидата (в члены НАТО) защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина». Keystone

А на тот момент, по мнению Меркель, существовали риски, связанные с присутствием российского Черноморского флота на украинском полуострове Крым. «Такого переплетения с российскими военными структурами раньше не наблюдалось ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО. Более того, в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в Альянсе. Я считаю иллюзией предположение, что статус страны-кандидата защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина, что этот статус имел бы сдерживающий эффект и что Путин покорно принял бы такое развитие событий, ничего не предпринимая. Можно ли было бы предположить, что в экстренной ситуации (агрессии) страны-члены НАТО вмешались бы со своими войсками?

И разве можно было бы себе представить, что я как федеральный канцлер обращусь к немецкому Бундестагу с просьбой предоставить Бундесверу соответствующий мандат? И что я получу большинство голосов в свою пользу? В конце концов компромисс был достигнут, но за него пришлось дорого заплатить. Грузия и Украина не получили непосредственной перспективы получить статус государств-кандидатов в члены НАТО, что поставило крест на всех их надеждах. Одновременно альянс НАТО пообещал им в общих словах однажды когда-нибудь принять их в свой состав, и этот факт стал для Путина объявлением войны (со стороны НАТО)».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 2 декабря 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.