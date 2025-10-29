Сможет ли Швейцария создать «человеческий» ИИ?

Швейцария вступила в глобальную гонку в сфере разработки искусственного интеллекта, способного мыслить, как человек. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Швейцария вступила в глобальную гонку в сфере разработки модели искусственного интеллекта, способной мыслить, как человек. Некоторые эксперты и ученые уверены, что уже эта цель уже почти достигнута. Но так ли это на самом деле?

С момента запуска ChatGPT в 2022 году прошло не так уж много времени, но миллионы людей уже привыкли общаться с искусственным интеллектом так, словно они разговаривают с живым человеком. А недавно генеральный директор OpenAI Сэм Альтман даже заявил, что в ближайших версиях этого чат-бота появится «эротическая опцияВнешняя ссылка» — функция для «взрослых пользователей». Однако принципиальная проблема остаётся: несмотря на стремительное развитие технологий на базе ИИ, ни одна из существующих систем пока не проявила подлинного интеллекта — в человеческом смысле этого слова.

Сегодня самыми известными и массовыми остаются так называемые большие языковые модели (Large Language Models, LLM). Они формируют ответы на запросы, или, говоря техническим языком, на промпты — предсказывая наиболее вероятное сочетание слов на основе закономерностей, выявленных при обучении на огромных массивах ранее написанных текстов. Помимо языковых моделей, существуют и другие направления искусственного интеллекта. Например, есть генеративные визуальные модели вроде DALL·E или Midjourney, которые создают изображения на основе текстового описания, или мультимодальные системы, объединяющие текст, звук и изображение в единую среду восприятия.

Я мыслю, следовательно..?

Есть и специализированные алгоритмы машинного обучения, применяемые в медицине, робототехнике, финансах или климатических исследованиях — они не ведут диалога с человеком, но превосходят его в узко-специализированных задачах, таких как диагностика, прогнозирование или оптимизация рабочих процессов. Тем не менее все они не способны учиться в реальном времени и адаптироваться к новой информации так, как это делает человеческий мозг. «Эти системы лишь создают иллюзию человеческого мышления, — поясняет Торстен Хёфлер (Torsten Hoefler), профессор информатики Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich). — Но всё это лишь статистическая имитация мышления, а не подлинное понимание происходящего».

Abstraction and Reasoning Corpus (ARC) — один из главных международных инструментов для оценки того, насколько близко современные технологии подошли к созданию общего искусственного интеллекта. arcprize.org

Преодолеть разрыв между человеком и машиной: так сейчас формулируется задача на будущее. В поисках ее решения компании и исследовательские институты по всему миру уже ведут гонку за право первыми создать так называемый общий искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI) — систему, способную понимать, рассуждать и адаптироваться к изменениям внешней среды на уровне человека. Для многих ученых-исследователей AGI остаётся высшей и последней стадией в развитии ИИ, ведь именно такой интеллект позволил бы машинам выполнять практически любые когнитивные задачи с человеческой гибкостью и точностью.

Цель уже близка? Или?

В Швейцарии есть эксперты и учёные, уверенные в том, что эта цель уже близка. Однако другие специалисты сомневаются, что большие языковые модели (LLM) или схожие системы вообще когда-либо смогут достичь этого уровня — и задаются вопросом, действительно ли «человеческий» искусственный интеллект является желательным идеалом, на который стоит тратить силы и средства. В центре этой технологической гонки находится швейцарский стартап Giotto.ai, который в настоящее время лидирует в рейтинге ARC PrizeВнешняя ссылка — международного конкурса, измеряющего, насколько системы искусственного интеллекта приближаются к человеческому мышлению.

Что такое Abstraction and Reasoning Corpus (ARC) Abstraction and Reasoning Corpus (ARCВнешняя ссылка) — один из главных международных инструментов для оценки того, насколько близко современные технологии подошли к созданию общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI). Этот набор представляет собой серию визуальных головоломок, позволяющих предметно проверить, способна ли система искусственного интеллекта рассуждать абстрактно и делать обобщения на основе нескольких примеров. Иными словами, ARC измеряет не скорость вычислений и не оценивает объём и количество данных, а гибкость мышления — то, что у людей проявляется почти автоматически, но машинам пока даётся с трудом. Каждая задача ARC выглядит как простая визуальная последовательность: несколько цветных блоков или фигур, в движении которых машине нужно распознать скрытую логику (например, «все красные квадраты превращаются в синие, если касаются края поля»), а затем научиться применять это правило к новой ситуации. Для человека это несложное упражнение на внимание. Но для современных моделей искусственного интеллекта, включая большие языковые модели (LLM), такие задачи остаются необычайно трудными для решения, коль скоро они требуют понимания абстрактных закономерностей, а не просто распознавания шаблонов. Инструмент ARC был создан французом Франсуа Шолле (François Chollet) — инженером Google и одним из ведущих теоретиков в области когнитивных способностей ИИ. Он рассматривает этот тест как реальную попытку проверить, способен ли искусственный интеллект не просто «знать», а понимать.

В рамках данного рейтинга участники — то есть чат-боты на основе различных LLM — решают серию визуальных головоломок, проверяющих способность ИИ рассуждать абстрактно и делать обобщения. На момент написания этого материала Giotto.ai утверждала, что её система успешно справилась с 27,08 % заданий — обогнав такие популярные LLM, как Grok 4 и GPT-5. Финал конкурса этого года состоится 3 ноября 2025 года. Нучно-исследовательский институт Lab42Внешняя ссылка, базирующийся в Давосе (кантон Граубюнден, Швейцария), также работает над созданием общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI).

В 2024 году этот институт заявил, что одна из его команд установила новый неофициальный мировой рекорд, решив 34 % задач по нормативам ARC. Это, конечно же, впечатляющий результат, но до уровня человеческого интеллекта ему всё же ещё очень далеко. Создатель теста ARC, француз Франсуа Шолле (François Chollet), отмечает: «умный человек» способен без подготовки решить более 95% всех заданий. Учёные из Giotto.ai и Lab42 убеждены, что победа в этом конкурсе приблизит их к созданию технологий, работающих по принципам человеческого мозга — то есть творчески, с возможностью учиться в режиме реального времени и быстро осваивать новые навыки.

Глоссарий основных понятий сферы искусственного интеллекта (ИИ / AI) Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, ИИ / AI)

Совокупность технологий и методов, позволяющих машинам имитировать отдельные способности человеческого разума — такие как обучение, восприятие, использование языка, распознавание образов и принятие решений. Большая языковая модель (Large Language Model, LLM)

Модель искусственного интеллекта, обученная на огромных объёмах текстовых данных. Она анализирует статистические закономерности в языке и предсказывает наиболее вероятное следующее слово или выражение, формируя грамматически и логически связный текст. Такие модели не «понимают» смысл в человеческом смысле слова, а опираются на вероятностные связи между элементами языка. Машинное обучение (Machine Learning, ML)

Раздел искусственного интеллекта, в котором алгоритмы обучаются на данных, выявляя закономерности без явного программирования. На этой основе они потом делают прогнозы или принимают решения. Глубокое обучение (Deep Learning)

Подраздел машинного обучения, использующий многослойные искусственные нейронные сети для обработки сложных структур данных — текста, изображений, звука и видео. Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP)

Раздел искусственного интеллекта, изучающий взаимодействие между компьютерами и человеческим языком. Включает задачи автоматического перевода, распознавания речи, анализа текста и диалогового взаимодействия. Нейронная сеть (Neural Network)

Математическая модель, ориентированная на принципы работы человеческого мозга. Состоит из взаимосвязанных «нейронов», которые передают и преобразуют сигналы, выявляя смысловые закономерности в данных. Генеративный искусственный интеллект (Generative AI)

Класс моделей искусственного интеллекта, способных создавать новые данные — тексты, изображения, музыку или видео — на основе закономерностей, извлечённых из обучающего материала. Выравнивание искусственного интеллекта (AI Alignment)

Область исследований, направленная на то, чтобы системы искусственного интеллекта действовали в соответствии с человеческими ценностями и этическими нормами, а не исключительно исходя из собственных алгоритмических оптимизаций. Общий искусственный интеллект (Artificial General Intelligence, AGI)

Гипотетическая форма искусственного интеллекта, способная понимать, учиться и адаптироваться так же, как человек. Такой интеллект мог бы выполнять любые когнитивные задачи без специальной подготовки под конкретную область. Пока остаётся теоретической концепцией. Мультимодальный искусственный интеллект (Multimodal AI)

Современное направление в развитии ИИ, при котором система способна одновременно обрабатывать и связывать данные разных типов — текст, изображение, звук, видео — формируя единое контекстное понимание. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL)

Метод машинного обучения, при котором алгоритм взаимодействует со средой, получает обратную связь в виде «награды» или «штрафа» и постепенно учится принимать оптимальные решения на основе накопленного опыта.

Однако не все разделяютВнешняя ссылка этот оптимизм. Марко Заффалон (Marco Zaffalon), директор Института искусственного интеллекта Далле Молле (Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale, IDSIA) в городе Лугано (кантон Тичино), считает, что «общий интеллект» остаётся за пределами возможностей нынешних моделей ИИ, как бы успешно они ни проходили те или иные тесты. «Большинство современных больших языковых моделей не обладают настоящим интеллектом, — поясняет он. — Они распознают шаблоны, но не понимают причин. А без понимания причинно-следственных законов искусственный интеллект остаётся на базовом уровне — уровне предсказаний и корреляций».

Когда машина превращается в человека?

Этот вопрос давно уже является центральным мотивом многих старых и новых сказок и легенд — от Франкенштейна до Пиноккио и «Терминатора». Весь второй фильм о Терминаторе, если смотреть на него с позиции сегодняшнего дня, на самом деле посвящён обучению «встроенной» в киборга «большой модели» человеческим нормам этики и эмпатии. И именно это и делает фильм выдающимся футурологическим произведением искусства. Ведь в самом деле, по-настоящему «интеллектуальная» система должна уметь моделировать альтернативные сценарии и задавать себе вопрос: «А что будет, если?..». Большие языковые модели (LLM) успешно создают у массового пользователя впечатление, будто они уже обладают этой способностью, но лишь потому, что они умеют успешно воспроизводть шаблоны, найденные в текстах, написанных ранее другими людьми.

Такое мнение высказывает Марко Заффалон (Marco Zaffalon). По словам учёного, главная проблема в том, что сегодня многие компании предпочитают улучшать свои модели, наращивая объём данных, используемых при обучении, и прибегая к инженерным оптимизациям — вместо того чтобы искать принципиально новые научные подходы и стремиться к настоящему прорыву, который мог бы сделать искусственный интеллект более похожим на человеческий мозг. Некоторые эксперты считают, что следующее поколение ИИ-моделей, известное как «системы углублённого рассуждения» (reasoning systems), может помочь преодолеть часть этих ограничений.

Такие системы также используют статистическое прогнозирование — например, определяя, какое слово с наибольшей вероятностью должно следовать за данным словом, — но при этом они ещё и пытаются имитировать человеческое мышление, разбивая сложные задачи на более мелкие шаги (итерации) и решая их последовательно. Торстен Хёфлер (Torsten Hoefler) из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) отмечает, что подобные системы уже способны справляться с гораздо более сложными, чем раньше, проблемами, особенно в сочетании с LLM. Его лаборатория активно работает над повышением производительности таких моделей, и, по словам Т. Хёфлера, полученные результаты «уже близки к человеческому уровню».

Компании по всему миру, включая Giotto.ai, возлагают большие надежды на эти «модели рассуждения», видя в них возможный путь к созданию общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI). В Giotto.ai утверждают, что их система значительно компактнее и эффективнее, чем такие LLM, как Grok 4 или GPT-5, однако пока остаётся неясным, как именно ей удаётся достигать таких результатов: стартап не раскрывает технических подробностей и намерен опубликовать отчёт лишь после завершения конкурса Abstraction and Reasoning Corpus (ARC). Если система Giotto.ai одержит победу, обойдя американских технологических гигантов, то это станет значительным достижением для Швейцарии.

Но остаётся вопрос: как можно применять на практике модель, способную лишь решать визуальные головоломки? «Человек способен на гораздо большее, чем просто решать логические задачи», — подчёркивает Торстен Хёфлер. В интервью порталу Swissinfo генеральный директор Института искусственного интеллекта Далле Молле (IDSIA) Альдо Подеста (Aldo Podestà) заявил, что если Giotto.ai сумеет достичь своей цели и создать «общий искусственный интеллект» уже в течение следующего 2026 года, то «возможности его применения станут практически безграничными».

Искусственный интеллект: пределы возможного

Марко Заффалон (Marco Zaffalon) сохраняет скептическое отношение к подобным заявлениям. Он сомневается, что системы, основанные главным образом на больших языковых моделях и статистических прогнозах, действительно способны достичь уровня интеллекта, сопоставимого с человеческим. Учёный обращает внимание на то, что амбициозные обещания, сделанные такими компаниями, как OpenAI и Anthropic, до сих пор оказывались не более чем рекламными приёмами, призванными привлечь крупных инвесторов.

«Ни одна из этих компаний, — подчёркивает он, — не смогла объяснить, как она собирается преодолевать фундаментальные барьеры, например проблему освоения причинно-следственного мышления. С такими моделями человеческий интеллект так и останется недостижимой целью — если только их не дополнят системами, способными действительно понимать окружающий мир и рассуждать о нём через призму причинности, чего пока не произошло».

Похожей точки зрения придерживается и Сун-Чунь Чжу (Song-Chun Zhu), один из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта и директор Пекинского института общего искусственного интеллекта. Он также подчёркивает необходимость разработки принципиально новых технологий, способных не просто прогнозировать, а действительно понимать законы причины и следствия. Сегодня искусственный интеллект, сравнимый с человеческим, остаётся недостижимым — и, как отмечают многие исследователи, в этом нет ничего плохого. Ведь размывание границ между человеком и машиной вызывает не только технические, но и этические опасения.

Об этом говорит эксперт в области этики Петер Г. Киршлегер (Peter G. Kirchschläger), профессор Университета Люцерна (Universität Luzern) и приглашённый профессор Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich). «Опасность заключается не в том, что машины начнут нас копировать, — поясняет он, — а в том, что они могут начать принимать решения вместо нас, не неся ответственности и не подчиняясь внешнему контролю».

По мнению Петера Киршлегера, потенциал искусственного интеллекта огромен: он способен резко и далеко продвинуть научные исследования и помочь нам начать решать повседневные задачи куда более эффективными способами. Однако, добавляет он, крайне важно сохранять чёткое различие между человеком и машиной: «Управление всегда должно оставаться в руках человека, машины должны лишь помогать нам». И, в самом деле, никто из нас — людей на Земле — не горит желанием пережить настоящее «восстание машин».

